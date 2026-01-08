A legdurvább red flagek első randin – Ha ezeket a jeleket tapasztalod, azonnal menekülj!

Az első találkozás mindig tele van nagy várakozásokkal és izgalommal, azonban jobb, ha résen vagy, ugyanis felbukkanhatnak olyan vészjósló jelek, amik nem sok jót ígérnek. Ezeket a red flageket azonban semmiképp se hagyd figyelmen kívül, ha nem akarsz egy egészségtelen kapcsolatban ragadni.

Ismerd fel a red flageket, mielőtt újabb italt kérnél.

Fotó: Shutterstock

Ha ezeket a red flageket figyelmen kívül hagyod, könnyedén egy mérgező kapcsolatban találhatod magad.

Ezek a jelek egyértelműen azt mutatják, hogy a pasi mellett nem lesz felhőtlen boldogságban részed.

Ha bármelyiket is felismered közülük, akkor hátra arc és menekülj.

A legdurvább red flagek első randin

A várva várt találkozás hatalmas izgatottsággal tölthet el, ezért előfordulhat, hogy elhalasztod azokat a figyelmeztetéseket, amik mellett egyszerűen nem lehet elmenni. Ha randipartnered az alábbiak bármelyikét mutatja, valószínű, hogy nagyon át kellene gondolnod a második találkozót. Íme tehát azok a red flagek, amik után azonnal menekülj.

Még azt is megosztja magáról, amire egyáltalán nem vagy kíváncsi

Az első találkozás arról szól, hogy jobban is megismerd a másikat, nem pedig az őszinte, teljes kitárulkozásról. Most képzeld el, hogy önfeledten cseverésztek a hobbijaitokról esetleg, hogy mik a jövőbeli terveitek munka terén, aztán a beszélgetés 180 fokos fordulatot vesz. A pasi elkezd beszélni az exéről, az előző kapcsolataitól, gyerekkori traumáiról, olyanokról, amikre még egyáltalán nem vagy kíváncsi. Ilyenkor teljesen normális, hogy kényelmetlenül érzed magad, miközben a srác úgy néz rád, mintha azt várná, hogy te is mesélj valami hasonlót. Egy korábbi tanulmány azonban kimutatta, hogy a túlzott kitárulkozás komoly problémát jelenthet: a magánélet és a nyilvánosság közötti határ hiányát.

Képtelen elfogadni, hogy már menni szeretnél

Képzeld el, hogy a randi a végéhez közeledik, már több órája cseverésztek, ám amikor indulnál, a pasi erősködni kezd, hogy maradj még egy kicsit. Bár annak ellenére, hogy nemet mondtál, még mindig köti az ebet a karóhoz, sőt még egy-két szarkasztikus megjegyzést is elejt. Nem meglepő, hogy nagyon kényelmetlenül kezded magad érezni, miközben partnered manipulálni próbál. A szakértők szerint azok az emberek, akik nem elég érettek érzelmileg, gyakran nehezen viselik az elutasítást, ez pedig odáig fajulhat, hogy próbálják kikényszeríteni az igényeiket.

Nagyon úgy tűnik, hogy egyáltalán nem érdekli a randi

Tegyük fel, hogy a találkozón te mindent megteszel annak érdekében, hogy fenntartsd a beszélgetést és többet is megtudj a másikról. Randipartnered azonban pár szavas válaszokat ad, nem kérdez vissza, sőt még néha a telefonjára is rápillant. Biztosan nagyon nyugtalanító lehet a helyzet, hiszen úgy érzed, hogy egyáltalán nem érdeklődik irántad. Egy korábbi kutatás szerint azonban ahhoz, hogy egy kapcsolatnak esélye legyen egy reményteli jövőre, mindkét félnek éreznie kell, hogy a másik törődik vele.