A legdurvább red flagek első randin – Ha ezeket a jeleket tapasztalod, azonnal menekülj!

Az első találkozás mindig tele van nagy várakozásokkal és izgalommal, azonban jobb, ha résen vagy, ugyanis felbukkanhatnak olyan vészjósló jelek, amik nem sok jót ígérnek. Ezeket a red flageket azonban semmiképp se hagyd figyelmen kívül, ha nem akarsz egy egészségtelen kapcsolatban ragadni.
A várva várt találkozás hatalmas izgatottsággal tölthet el, ezért előfordulhat, hogy elhalasztod azokat a figyelmeztetéseket, amik mellett egyszerűen nem lehet elmenni. Ha randipartnered az alábbiak bármelyikét mutatja, valószínű, hogy nagyon át kellene gondolnod a második találkozót. Íme tehát azok a red flagek, amik után azonnal menekülj.
Az első találkozás arról szól, hogy jobban is megismerd a másikat, nem pedig az őszinte, teljes kitárulkozásról. Most képzeld el, hogy önfeledten cseverésztek a hobbijaitokról esetleg, hogy mik a jövőbeli terveitek munka terén, aztán a beszélgetés 180 fokos fordulatot vesz. A pasi elkezd beszélni az exéről, az előző kapcsolataitól, gyerekkori traumáiról, olyanokról, amikre még egyáltalán nem vagy kíváncsi. Ilyenkor teljesen normális, hogy kényelmetlenül érzed magad, miközben a srác úgy néz rád, mintha azt várná, hogy te is mesélj valami hasonlót. Egy korábbi tanulmány azonban kimutatta, hogy a túlzott kitárulkozás komoly problémát jelenthet: a magánélet és a nyilvánosság közötti határ hiányát.
Képzeld el, hogy a randi a végéhez közeledik, már több órája cseverésztek, ám amikor indulnál, a pasi erősködni kezd, hogy maradj még egy kicsit. Bár annak ellenére, hogy nemet mondtál, még mindig köti az ebet a karóhoz, sőt még egy-két szarkasztikus megjegyzést is elejt. Nem meglepő, hogy nagyon kényelmetlenül kezded magad érezni, miközben partnered manipulálni próbál. A szakértők szerint azok az emberek, akik nem elég érettek érzelmileg, gyakran nehezen viselik az elutasítást, ez pedig odáig fajulhat, hogy próbálják kikényszeríteni az igényeiket.
Tegyük fel, hogy a találkozón te mindent megteszel annak érdekében, hogy fenntartsd a beszélgetést és többet is megtudj a másikról. Randipartnered azonban pár szavas válaszokat ad, nem kérdez vissza, sőt még néha a telefonjára is rápillant. Biztosan nagyon nyugtalanító lehet a helyzet, hiszen úgy érzed, hogy egyáltalán nem érdeklődik irántad. Egy korábbi kutatás szerint azonban ahhoz, hogy egy kapcsolatnak esélye legyen egy reményteli jövőre, mindkét félnek éreznie kell, hogy a másik törődik vele.
Tehát, ha a fent említettek bármelyikét tapasztalod az első találkozón, hidd el, biztosan semmi dolgod sincs a pasival.
Az alábbi videó megtekintésével még több első randis red flaget ismerhetsz meg:
