Milyen szülő vagy valójában? Töltsd ki ezt a személyiségtesztet, és kiderül

A szülőség az egyik legszebb, de legösszetettebb szerep az életben. A pszichológia szerint négy alapvető szülői stílus létezik: a következetes és szeretetteljes (autoritatív), a szigorú (autokratikus), az engedékeny, valamint a távolságtartó. Ezek nem címkék, csupán segítenek megérteni, miért reagálunk bizonyos helyzetekben úgy, ahogy. Személyiségtesztünk segít tisztábban látni.
Nincs két egyforma család, ahogy nincs két egyforma szülő sem, akik ugyanúgy reagálnának egy nehéz helyzetre. Van, aki szabályokat állít fel, más inkább a gyereke lelkére figyel, és olyan is akad, aki a kettő között próbálja megtalálni az egyensúlyt. Töltsd ki a szülői stílusodat felfedő személyiségtesztünket és derítsd ki, melyik típusba tartozol! Lehet, hogy az eredmény meglep vagy elgondolkodtat majd téged.
Ha a legtöbb válaszod A: A szeretetteljes, de határozott szülő
Te az arany középutat képviseled. Meghallgatod a gyerekedet, de közben tudod, mikor kell határt húzni. Biztonságos, nyugodt hátteret teremtesz neki, így önmaga lehet, de számíthat rád.
Ha a legtöbb válaszod B: A következetes, szigorú szülő
Te vagy az, aki mindig rendet tart. Fontos, hogy a gyerek tisztelje a szabályokat. Néha talán keményebb vagy a kelleténél, de mindezt szeretetből teszed. Ha egy kicsit több lazaságot engedsz meg magadnak, könnyebben megtaláljátok majd a közös hangot.
Ha a legtöbb válaszod C: A megengedő, szívből nevelő szülő
Tele vagy szeretettel és empátiával, és a legfontosabb neked, hogy a gyereked boldog legyen. Olyan bizalmi kapcsolatot alakítasz ki vele, amelyben szabadon megnyílhat. Csak arra figyelj, hogy néha te is mondhatsz nemet – attól még ugyanolyan szerethető maradsz.
Ha a legtöbb válaszod D: A fáradt, kissé távolságtartó szülő
Lehet, hogy mostanában kevesebb energiád jut a gyerekre – talán a munka, a rohanó hétköznapok vagy a saját gondjaid miatt. Ne ostorozd magad emiatt! A gyerekednek nem tökéletesség kell, csak a jelenléted. Egy közös séta, egy kis esti beszélgetés vagy egy őszinte ölelés is elég, hogy újra kapcsolódjatok.
