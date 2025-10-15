Milyen szülő vagy valójában? Töltsd ki ezt a személyiségtesztet, és kiderül

A szülőség az egyik legszebb, de legösszetettebb szerep az életben. A pszichológia szerint négy alapvető szülői stílus létezik: a következetes és szeretetteljes (autoritatív), a szigorú (autokratikus), az engedékeny, valamint a távolságtartó. Ezek nem címkék, csupán segítenek megérteni, miért reagálunk bizonyos helyzetekben úgy, ahogy. Személyiségtesztünk segít tisztábban látni.

Ebből a személyiségtesztből kiderül, milyen a nevelési stílusod

Fotó: Harbucks / Shutterstock

Szülői személyiségteszt: derítsd ki, milyen típus vagy!

Nincs két egyforma család, ahogy nincs két egyforma szülő sem, akik ugyanúgy reagálnának egy nehéz helyzetre. Van, aki szabályokat állít fel, más inkább a gyereke lelkére figyel, és olyan is akad, aki a kettő között próbálja megtalálni az egyensúlyt. Töltsd ki a szülői stílusodat felfedő személyiségtesztünket és derítsd ki, melyik típusba tartozol! Lehet, hogy az eredmény meglep vagy elgondolkodtat majd téged.

6 kérdés, 6 válasz, ami elárulja, milyen a nevelési stílusod

Hogyan jellemeznéd a kommunikációtokat?

A) Nyílt és kölcsönös, bármit meg tudunk beszélni.

B) Inkább egyoldalú – én mondom, mi legyen.

C) Sokat beszélgetünk, de gyakran a gyereké a végső szó.

D) Keveset beszélünk, mindenki a maga világában él. Mi a reakciód, ha a gyereked hibázik?

A) Átbeszéljük, mit tanulhat belőle, és hogyan javíthat rajta.

B) Felelősségre vonom – a tetteknek következménye van.

C) Megvigasztalom, és inkább túllépünk rajta.

D) Nem nagyon reagálok rá, majd megoldja. Hogyan reagálsz, ha a gyereked kér valamit, amire nincs szüksége?

A) Meghallgatom, és megbeszéljük, miért szeretné.

B) Ha nem kell, nem kapja meg.

C) Ha nem árt vele senkinek, miért ne?

D) Legyintek, vegyük meg, ha annyira akarja. Hogyan mutatod ki a szereteted?

A) Sok öleléssel, figyelek a gyerekre és közös programokat szervezünk.

B) Inkább tettekkel mutatom, nem szavakkal vagy érintéssel.

C) Rengeteg puszival, öleléssel és engedékenységgel.

D) Nem jellemző, hogy kimutatnám, de különösebben nem is hiányzik neki. Mit gondolsz a fegyelemről?

A) Fontos a következetesség, de a megértés is.

B) A szabály az szabály – a rend alapja a szigor.

C) Jobb, ha a gyerek maga tanulja meg a határokat.

D) Nem szoktam ezzel foglalkozni, amíg nincs baj. Mit gondolsz, mitől lesz egy gyerek önálló?

A) Ha bízunk benne, és fokozatosan hárítunk át rá kisebb felelősségeket.

B) Ha megtanul engedelmeskedni és fegyelmezetten viselkedni.

C) Ha szabadon kipróbálhatja, amit akar.

D) Ha hagyom, úgyis megtanul magától boldogulni az életben.

Mit árul el rólad a személyiségteszt?

Ha a legtöbb válaszod A: A szeretetteljes, de határozott szülő

Te az arany középutat képviseled. Meghallgatod a gyerekedet, de közben tudod, mikor kell határt húzni. Biztonságos, nyugodt hátteret teremtesz neki, így önmaga lehet, de számíthat rád.