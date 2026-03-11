„Csak azt tudtam ismételgetni: meghalt, a babám nincs többé” – biciklis gázolt el egy várandós édesanyát, majd beindult a szülés

2026. január 26-án váratlan baleset történt az angliai Poole városában. Siobhan Barling, a 30 éves kismama éppen a zebránál várakozott, mikor egy elektromos kerékpár keresztülgázolt rajta. A baleset a szülést szinte azonnal beindította.
A teressége 34. hetében járó Barling azonnal a babájára gondolt:
Csak azt tudtam ismételgetni magamban: meghalt, a babám nincs többé, ennyi
– idézte fel a három gyermekes anyuka a történteket.
A Dorset-i rendőrség közleménye szerint a járművet egy 13 éves fiú vezette, aki utast is szállított, és a balesetet követően nem állt meg, hogy meggyőződjön áldozata jóllétéről. Később gyanúsítottként letartóztatták vezetési szabályszegés miatt, de szabadon engedték a folyamatban lévő nyomozás során.
A baleset után járókelők segítették a sérült nőt, amíg családtagjai meg nem érkezett a helyszínre. Barlingt először a Poole-i kórház sürgősségi osztályára szállították, majd a Royal Bournemouth Kórház szülészeti részlegére vitték. A mentőautóban váratlanul beindultak a fájások, így a szakemberek úgy döntöttek, császármetszésre lesz szükség.
Sírtam és sikítottam. Tudtam, hogy helyesen járnak el, de minden porcikám azt mondta: nincs más megoldás? Nem lehet másképp?
A kis James négy napig a neonatológiai intenzív osztályon tartózkodott, ahol csöves táplálást kapott és lélegeztetőgépre tették. Az orvosok közölték a szülőkkel, hogy a koraszülés miatt a kisfiúnak esetleg problémái lehetnek a látásával, a tüdejével és a gyomrával.
Minden nap pánikban vagyok, mert ha félrenyel megáll a légzése, hiszen a tüdeje még kicsi”
– mondta Barling.
Barling csípőjén szövetkárosodás keletkezett, valamint hematómát lett a hasán. A People szerint a baleset helyszínétől való félelme miatt a többi gyermekét már más útvonalon kíséri iskolába, hogy elkerülje a pánikrohamokat.
Az emberek manapság mindig sietnek, és nem gondolnak a körülöttük lévőkre. Talán nem történt volna baleset, ha mindenki egy kicsit lassít.
