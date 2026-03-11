Orbán Viktor: Európában lesz a legnagyobb energiahiány és áremelkedés, de ez a kormány meg tudja védeni Magyarországot

A közel-keleti háború és Zelenszkij olajblokádja miatt Európában lesz a legnagyobb energiahiány és áremelkedés a világon - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Orbán Viktor.
A kormányfő így folytatta:
Ez hatalmas kihívást jelent majd nekünk, magyaroknak is, de ez a kormány meg tudja védeni Magyarországot.
Végezetül pedig kijelentette:
Egy újabb ok, amiért a Fidesz a biztos választás!
