Orbán Viktor: Európában lesz a legnagyobb energiahiány és áremelkedés, de ez a kormány meg tudja védeni Magyarországot

A közel-keleti háború és Zelenszkij olajblokádja miatt Európában lesz a legnagyobb energiahiány és áremelkedés a világon - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Orbán Viktor.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A kormányfő így folytatta:

Ez hatalmas kihívást jelent majd nekünk, magyaroknak is, de ez a kormány meg tudja védeni Magyarországot.

Végezetül pedig kijelentette:

Egy újabb ok, amiért a Fidesz a biztos választás!

