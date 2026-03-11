Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Európában lesz a legnagyobb energiahiány és áremelkedés, de ez a kormány meg tudja védeni Magyarországot

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 16:23
energiaorosz-ukrán háborúvédett árháború
A miniszterelnök nem hagyja sem magát, sem az országot. Fontos videót tett közzé Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

A közel-keleti háború és Zelenszkij olajblokádja miatt Európában lesz a legnagyobb energiahiány és áremelkedés a világon - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Orbán Viktor

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A kormányfő így folytatta:

Ez hatalmas kihívást jelent majd nekünk, magyaroknak is, de ez a kormány meg tudja védeni Magyarországot. 

Végezetül pedig kijelentette:

Egy újabb ok, amiért a Fidesz a biztos választás!

Orbán Viktor: Ez a kormány meg tudja védeni Magyarországot

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
