Számolj le végre a kimerültséggel – Így alakíts ki megfelelő öngondoskodási rutint

Az utóbbi években nagyon népszerűvé vált az öngondoskodás, hiszen a testünknek és a lelkünknek is egyre jobban szüksége van arra, hogy kicsit kiszálljunk a mókuskerékből. A folyamatosan ránk nehezedő elvárások és a teljesítménykényszer ugyanis nagyon károsak az egészségünkre nézve, ezért fontos kialakítani egy olyan rutint, ami kikapcsol és feltölt minket.

Az öngondoskodás az utóbbi időben egyre népszerűbbé vált

Fotó: Prostock-studio / shutterstock

Az öngondoskodás kicsit más, mint amit a közösségi média sulykol belénk

Bár a közösségi médiában felbukkanó influenszerek és a reklámok is folyamatosan azt sugallják, hogy az öngondoskodás kizárólag a kényeztetésről szól, de a szakértők szerint egy bizonyos fokú fegyelmezettség is kell hozzá. Cikkünkben ezért összegyűjtöttük az öngondoskodás különböző területeit, amelyek mindegyikére hangsúlyt kellene fektetned annak érdekében, hogy teljesen feltöltődhess energiával.

Így alakíts ki egy működő öngondoskodási rutint

Bár az öngondoskodást a legtöbben a pihenéssel és a kényelemmel kapcsolják össze, ha azonban egy működő rutinban gondolkozol, akkor némi fegyelemre is szükséged lesz. Ez esetben nemcsak arra kell koncentrálnod, hogy most jobban legyél, hanem arra, hogy hosszú távon is érezd ezt a pozitív hatást. A következő területekre figyelj tehát oda!

Fizikai öngondoskodás

Feltehetően senkit sem fog meglepni, hogy a testmozgás egy tökéletes alternatíva, ha az öngondoskodás kerül terítékre, ugyanis kiegyensúlyozottabbá és boldogabbá tesz minket. Emellett ide sorolható egy nagy kád forró fürdő és a masszázspisztoly használata is.

Szociális öngondoskodás

Társas lények vagyunk, ezért a kapcsolatok hatalmas szerepet töltenek be jóllétünkben. Ennélfogva egy kávézás a barátnőddel vagy egy tárasozós este a barátaiddal kitűnő választás lehet.

A naplóírás tökéletes alappillére lehet az öngondoskodási rutinodnak

Fotó: PeopleImages / shutterstock

Lelki öngondoskodás

Minden olyan tevékenység ide sorolható, amelyek segítenek kapcsolódni egy nálunk nagyobb erőhöz, mint a meditáció, a jóga vagy az ima. Mivel többségük néhány percbe is belesűríthető, akár minden nap gyakorolhatod.

Érzelmi öngondoskodás

Egy újabb, rettentően fontos pillér az érzelmeidhez való kapcsolódás és azok megértése, amiben segíthet a naplóírás, a hálaadás vagy akár egy szakértővel való beszélgetést is. A lényeg az, hogy ne fojtsd magadba az érzelmeidet.

Szakmai öngondoskodás

Talán ez a terület a legmeglepőbb, hiszen, ha az öngondoskodásra gondolunk, nem igazán jut eszünkbe a munkakörnyezet. Pedig talán itt töltjük az időnk legnagyobb részét és kulcsszerepet játszat az önmegvalósításban, ezért nélkülözhetetlen jóllétünk szempontjából. Ez magába foglalja a kollégákkal és a főnököddel való jó viszonyt és a határok felállítását is.

Környezeti öngondoskodás

Rendkívül fontos, hogy olyan környezetet teremts magad körül, ami nyugtatóan hat rád. Ezért gondoskodj otthonod tisztaságáról, szellőztess ki néha és gyújts egy illatos gyertyát.