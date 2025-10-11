Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Brigitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
„Ha az apa nem tudja elengedni a lányát” – Makai Gábor klinikai szakpszichológus a túlféltésről, szégyenről és bűntudatról

„Ha az apa nem tudja elengedni a lányát” – Makai Gábor klinikai szakpszichológus a túlféltésről, szégyenről és bűntudatról

apa-lánya
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 12:15
szülő-gyerek kapcsolatféltéskontrollpszichológus
Régen egy lány szüzessége a család becsületének része volt. A cél az volt, hogy mielőbb férjhez menjen, gyermeket szüljön, és ezzel beteljesítse a női princípiumát. Ma azonban más időket élünk – a női önállóság és szabad döntés természetes igény lett. Megjelenik a túlféltés, sok apa nehezen viseli, mikor lánya felnő(ne). Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust kérdeztük arról, hogyan lehetséges „engedni" felnőni apának egy lánygyermeket.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Az apai túlféltés mögött gyakran belső szorongások húzódnak meg, az apa-lánya kapcsolat pedig tönkre is mehet, ha az apa túlkontrolláló üzemmódba kapcsol. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk, hogy könnyebben eligazodjunk a sokszor bonyolult apa-lánya kapcsolatok között. 

A képen Makai Gábor akivel az apai túlféltésről beszélgettünk
„Ha az apa nem tudja elengedni a lányát” – Makai Gábor klinikai szakpszichológus a túlféltésről, szégyenről és bűntudatról
Fotó: Hot archívum

Apa-lánya viszony: mikor a túlféltés miatt nem lehet lányból, nő 

A féltés mögött sokszor ott rejtőzik a szégyen és a kontrollvágy”— tapint rá Makai Gábor pszichológus.

Amikor a féltés gyásszá válik

Makai szerint az apa-lánya kapcsolatban a felnövés mindig hoz egyfajta veszteségérzést.

Az apában ilyenkor kettős érzés keletkezik. Egyrészt azt éli meg, hogy elveszíti a lányát, hogy megváltozik a kapcsolatuk, már nem minden lesz úgy, mint régen. Másrészt megjelenik a félelem is: hogy megsérül, kihasználják, bántani fogják. Végül pedig szembesül azzal, hogy a lánya már felnőtt, önálló döntései vannak, és ez bizony veszteségérzetet okoz” – mondja a szakértő.

A pszichológus szerint ezt a veszteséget gyászként éli meg az apa – és ha nem tudja feldolgozni, abból düh, elutasítás, vagy épp túlzott kontrollszükséglet születhet.  Ilyenkor az apa – gyakran tudattalanul – vissza akarja szerezni az irányítást. Ez megjelenhet érzelmi zsarolásban, túlaggódásban, tiltásban vagy a „jóakarat” köntösébe bújtatott manipulációban is.

A pszichológus szerint az apa ilyenkor valójában gyászol: szembesül azzal, hogy a lánya már nő. 

Ha ezen nem tud túljutni, akár sebeket is okozhat. A lány pedig elkezdheti szégyellni a nőiességét, mintha valami rosszat tenne. A szex bűntudattal társulhat, és ez hosszú távon a nőiesség megtagadásához vezethet.”

Bűntudat, szégyen és a kimondatlan mondatok

A túlféltő apák gyakran a szeretetre hivatkoznak, de szavaik sokszor mélyen beégnek a lány lelkébe.

„Amikor valaki olyasmit mond, hogy ‘nem egy prostit neveltem’, ott határt kell húzni. Mert bármennyire is a féltés szól belőle, ez már határsértés” – figyelmeztet Makai Gábor.

Ha a kapcsolat korábban bizalmon alapult, a lány ilyenkor visszajelezheti: „Apa, ez az én életem, és ezzel most fájdalmat okozol.” Ez nem szembenállás, hanem önvédelem.

„Ha az apa eljut odáig, hogy felismeri: hoppá, ez rólam szól, nem a lányomról, akkor képes elengedni a kontrollt, és újradefiniálni a szerepét. Ez az igazi szeretet kezdete.”

Csendek és tabuk a családban

A pszichológus szerint az, hogy egy család hogyan beszél a szexualitásról, mindent meghatároz. „Ha erről otthon soha nem esik szó, akkor amikor ‘megtörténik a dolog’, az egész családot sokként éri” – mondja. „Ha viszont természetesen beszélnek a testiségről, az első szerelemről, a menstruációról, a párkapcsolatról, akkor a nemi élet kezdete sem lesz traumatikus. Ha erről nyíltan lehet beszélni, akkor nem az esemény utáni tablettánál vagy az abortusznál kezdődik a szülői pánik.”

Egy apa nyakában a lányával akit ösztönösen túlfélt mikor az nővé válik
A lány gyerek felnőtté válása az apa számára, veszteségérzésével járhat, ez szorongást válthat ki a lányból, aki így nem tudja megélni a nőiességét. A túlféltést többet árt mint használ.
Fotó: pics five /  Shutterstock 

Kettős mérce: ha a fiú „tökös”, a lány „szégyen”

A kettős mérce azonban máig él. 

Ha egy fiú veszíti el a szüzességét, az férfiasnak számít, ha egy lány, az szégyennek. Ez óriási kettősség” – mondja a pszichológus.

Nemcsak a lányokat kell felvilágosítani, hanem a fiúkat is. „Egy családban, ahol a szexualitás nem tabu, természetesen lehet beszélni a felelősségről, a biológiáról, a védekezésről. És így is kell.”

A szégyen, ami generációkon át tovább öröklődik

A féltés mögött sokszor nemcsak szeretet, hanem az elutasítástól való félelem, sőt, a szégyen is meghúzódik.

„Ez a mai napig él főleg kisvárosokban, falvakban. Sokszor nem is a gyereket védik, hanem a saját hírnevüket" – mondja Makai Gábor.

„A megszégyenítés viszont komoly sebeket hagy. Aki emiatt szégyent él meg, felnőttként sem tud felszabadultan élni. Sok nő nehezen kötődik, nem élvezi a szexet, vagy teljesen elzárkózik. Ez tudattalan védekezés: ha nem szexelek, nem érhet szégyen.”

Szingli vagy magányos? Nem mindegy

A pszichológus szerint fontos különbséget tenni a tudatos szingliség és a kényszerű egyedüllét között. 

Ha valaki saját választása okán él egyedül, és ebben jól érzi magát, az teljesen rendben van. De ha valaki vágyik a kapcsolatra, mégsem tud kötődni, ott valószínűleg trauma húzódik a háttérben.”

Az anya szerepe: tompítani a feszültséget

Dr. Makai szerint ez nem pusztán apa–lánya ügy. „A család egy rendszer, mindenki hat mindenkire. Ha az apa túlféltő, az anyának feladata, hogy tompítsa a helyzetet, és segítse helyreállítani az egyensúlyt. Ha az anya nem lép közbe, az elakadás mélyülhet, a lány pedig megrekedhet a személyiség- és szexuális fejlődésében."

A gyógyulás útja: családterápia vagy egyéni munka

„Ha valaki felismeri, hogy ezek a minták hatnak rá, érdemes szakemberhez fordulni. Tizenéves korban a családterápia segíthet, mert a probléma a család rendszerében gyökerezik. Felnőttként pedig az egyéni terápia az út.”

A lényeg: eljutni oda, hogy az ember felismerje – a bűntudat, a szégyen és a szorongás nem természetes velejárói a nőiességnek, hanem tanult minták, amelyeket le lehet tenni.

Elengedni nem veszteség, hanem szeretet

A pszichológus szerint az igazi fordulópont az, amikor az apa képes elengedni a lányát.

Amikor kimondja: a lányom már felnőtt, és ez így van jól, akkor ő maga is gyógyul. Mert a szeretet nem a kontrollban, hanem az elfogadásban mutatkozik meg igazán.”

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu