Az apai túlféltés mögött gyakran belső szorongások húzódnak meg, az apa-lánya kapcsolat pedig tönkre is mehet, ha az apa túlkontrolláló üzemmódba kapcsol. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk, hogy könnyebben eligazodjunk a sokszor bonyolult apa-lánya kapcsolatok között.

„Ha az apa nem tudja elengedni a lányát” – Makai Gábor klinikai szakpszichológus a túlféltésről, szégyenről és bűntudatról

Apa-lánya viszony: mikor a túlféltés miatt nem lehet lányból, nő

A féltés mögött sokszor ott rejtőzik a szégyen és a kontrollvágy”— tapint rá Makai Gábor pszichológus.

Amikor a féltés gyásszá válik

Makai szerint az apa-lánya kapcsolatban a felnövés mindig hoz egyfajta veszteségérzést.

Az apában ilyenkor kettős érzés keletkezik. Egyrészt azt éli meg, hogy elveszíti a lányát, hogy megváltozik a kapcsolatuk, már nem minden lesz úgy, mint régen. Másrészt megjelenik a félelem is: hogy megsérül, kihasználják, bántani fogják. Végül pedig szembesül azzal, hogy a lánya már felnőtt, önálló döntései vannak, és ez bizony veszteségérzetet okoz” – mondja a szakértő.

A pszichológus szerint ezt a veszteséget gyászként éli meg az apa – és ha nem tudja feldolgozni, abból düh, elutasítás, vagy épp túlzott kontrollszükséglet születhet. Ilyenkor az apa – gyakran tudattalanul – vissza akarja szerezni az irányítást. Ez megjelenhet érzelmi zsarolásban, túlaggódásban, tiltásban vagy a „jóakarat” köntösébe bújtatott manipulációban is.

A pszichológus szerint az apa ilyenkor valójában gyászol: szembesül azzal, hogy a lánya már nő.

Ha ezen nem tud túljutni, akár sebeket is okozhat. A lány pedig elkezdheti szégyellni a nőiességét, mintha valami rosszat tenne. A szex bűntudattal társulhat, és ez hosszú távon a nőiesség megtagadásához vezethet.”

Bűntudat, szégyen és a kimondatlan mondatok

A túlféltő apák gyakran a szeretetre hivatkoznak, de szavaik sokszor mélyen beégnek a lány lelkébe.

„Amikor valaki olyasmit mond, hogy ‘nem egy prostit neveltem’, ott határt kell húzni. Mert bármennyire is a féltés szól belőle, ez már határsértés” – figyelmeztet Makai Gábor.

Ha a kapcsolat korábban bizalmon alapult, a lány ilyenkor visszajelezheti: „Apa, ez az én életem, és ezzel most fájdalmat okozol.” Ez nem szembenállás, hanem önvédelem.