Közös képet posztolt az édesanya, mielőtt megpróbált végezni 8 éves kisfiával a Bükkben

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 19:40
Egy kirándulóhely parkolójában találtak rá arra a 8 éves kisfiúra, akit anyja megpróbált megmérgezni. A miskolci nő később magával is végezni akart, de előtte még egy mosolygós képpel búcsúzott a közösségi médiában. Mentőhelikopter szállította őket kórházba, szervezetükben nagy mennyiségű nyugtatót találtak.

Gondosan megtervezte halálukat az az egészségügyi szakasszisztensként dolgozó anya, aki saját magát és 8 éves kisfiát is nagy mennyiségű nyugtatóval begyógyszerezte egy közös kirándulás során. A végzetes túra előtt azonban még egy megrázó idézettel ellátott közös képet is posztolt a közösségi médiában, illetve egy fa törzsébe belevéste tervezett haláluk időpontját. A nőt emberölés kísérlete miatt letartóztatták.

A 46 éves ápoló édesanya nagy mennyiségű nyugtatót adott be 8 éves kisfiának, majd magával is megpróbált végezni
Fotó: TV2 Tények (képernyőfotó)

Sajátos búcsú: mosolygós kép és fába vésett dátumok

A szomszédok elmondták, hogy az anya egyedül nevelte kisfiát, úgy tűnt nagyon közel állnak egymáshoz. A kirándulás is közös hobbijuk volt, rendszeresen járták az erdőket. A bükki túra azonban csaknem az utolsó közös útjuk lett.

A világ nem kérdez, ítél. Egy anya az egész történetet látja és érzi

— írta kisfiával közös képéhez a 46 éves miskolci anya, mielőtt a Bükkbe kirándulni indultak volna. A sokatmondó idézet jelezte, hogy valami nincs rendben, de hogy ekkora lenne a baj, arra a szomszédok sem gondoltak.

Járkáltak a kisfiával kirándulni, illetve mindig azt láttam, hogy beülnek az autóba, elmennek, megjönnek. Végül is ketten láttuk őket leginkább. Egy ideig volt egy férfi az életükben talán, de hogy ő barát volt, vagy sem, azt nem tudom

— nyilatkozta az egyik szomszéd a TV2 Tények című műsorának.

A szomszédok akkor kezdték sejteni, hogy valami nem stimmel, amikor a család lakásánál rendőrök jelentek meg, őket pedig elkezdték kérdezgetni, hogy tudnak-e valamit róluk. 

Ezen a területen találták meg szinte már teljesen kihűlve az édesanyát és a fiát
Fotó: TV2 Tények (képernyőfotó)

A kocsijuk mellett fekve találtak rájuk - a nagy mennyiségű nyugtató miatt testük csaknem teljesen kihűlt

Szinte már teljesen ki volt hűlve az asszony és a gyermeke, amikor február 28-án egy Szentlélek nevű kirándulóhelyen megtalálták őket a kocsijuk mellett. A nő teljesen bódult állapotban volt, de a kisfiúval még lehetett kommunikálni. 

Időközben kiderült, hogy az anya 10-15 szem nyugtatót adott be a gyermekének, saját maga pedig ennél is több gyógyszert vett be, illetve vérnyomáscsökkentőt is bevett mellé, ezért másnap reggelre, amikor már megtalálták őket, a nő életveszélyes állapotban volt.

A nő egészségügyi szakasszisztensként dolgozott, de hogy az erős gyógyszerekhez munkája révén jutott-e azt még egyelőre nem lehet tudni. 

Van segítség!

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!

 

