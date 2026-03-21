Ezt próbáld ki – Most lebuktathatod a párodat: ha ezt mondja, szinte biztos, hogy hűtlen hozzád

Csalódni a párunkban fájdalmas élmény, de ha felmerül a hűtlenség gyanúja, nem érdemes várni. Amennyiben úgy érzed valami nincs rendben köztetek, ideje megbeszélnetek. Párod válasza sokat elárul majd arról, mi zajlik a hátad mögött!

A hűtlenség próbája: ezt mondja egy csaló, ha kérdőre vonják!

Egy hűtlen partner többféle módon reagálhat arra, ha kérdőre vonod tetteivel kapcsolatban.

A reakciók mögött különböző indíttatások és érzelmek állhatnak.

A szembesítés megfelelő módja, sokat segíthet a hatékony kommunikációban.

Hogy reagál egy hűtlen, ha kérdőre vonják?

Tagadás

Amikor szembesíted a partnered, a reakciók széles skálán mozoghatnak. Az egyik leggyakoribb ezek közül, hogy azonnal tagad. Ez lehet akár egy higgadt, de gyors vagy egy dühvel és elutasítással fűszerezett „nem” is.

Ha szembesítetted partneredet a hűtlenségével, és ő elutasítóan reagált, mondjuk egy olyan megjegyzéssel, hogy »Ha kicsit jobban bíznál bennem, talán jobb lenne a kapcsolatunk«, akkor se hagyd, hogy ez felülírja az ösztönös érzésedet, miszerint valami nem stimmel a kapcsolatotokban. [...] Ha az ösztönöd azt súgja, hogy megcsal a párod, akkor valószínűleg igazad van

– tanácsolja mondja Dr. Robert Weiss Ph.D a Psychology Today-ben közölt cikkében.

Harag és agresszió

A harag és az agresszió is általános reakció. Kiabálhat vagy vádaskodhat. A verbális agressziótól, egészen a fenyegetésig terjedhet a viselkedése. Ez a taktika arra szolgál, hogy elterelje a figyelmet a saját tetteiről.

Érzelmi kitörések

Az érzelmi kitörések is hűtlenségről árulkodhatnak. A bűntudatot és/vagy szégyent sokan sírással, kiabálással próbálják leplezni. Ezzel az áldozat figyelmét, empátiáját is saját magára irányítja az eredeti téma helyett.

Trükkös kerülők

Az utolsó dolog, amit egy hűtlen pár tenni akar, az az, hogy beszéljen veled a hűtlenségéről. Tehát, amikor felveted a témát, megpróbálhatja elterelni figyelmed, elkerülni a témát

– mondja a szakértő.

A kérdések elkerülése és a téma elterelése is bizonyíték lehet. Egy csaló nem ad konkrét válaszokat a feltett kérdésekre. Helyette inkább, más témák irányába tereli beszélgetést vagy hosszú magyarázkodásba kezd, hogy ne kelljen felelősséget vállalnia a tetteiért.