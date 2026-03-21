BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Benedek névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ezt próbáld ki – Most lebuktathatod a párodat: ha ezt mondja, szinte biztos, hogy hűtlen hozzád

Ezt próbáld ki – Most lebuktathatod a párodat: ha ezt mondja, szinte biztos, hogy hűtlen hozzád

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 16:15
Gyanakodsz? Itt az idő tiszta vizet önteni a pohárba. Vondd kérdőre a párod, és ha ezt válaszolja, megbizonyosodhatsz róla, hogy hűtlen hozzád! Buktasd le most!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Csalódni a párunkban fájdalmas élmény, de ha felmerül a hűtlenség gyanúja, nem érdemes várni. Amennyiben úgy érzed valami nincs rendben köztetek, ideje megbeszélnetek. Párod válasza sokat elárul majd arról, mi zajlik a hátad mögött!

Hűtlen nő magyarázkodik a párjának.
A hűtlenség próbája: ezt mondja egy csaló, ha kérdőre vonják!
Fotó: 123RF
  • Egy hűtlen partner többféle módon reagálhat arra, ha kérdőre vonod tetteivel kapcsolatban.
  • A reakciók mögött különböző indíttatások és érzelmek állhatnak.
  • A szembesítés megfelelő módja, sokat segíthet a hatékony kommunikációban.

Hogy reagál egy hűtlen, ha kérdőre vonják?

Tagadás

Amikor szembesíted a partnered, a reakciók széles skálán mozoghatnak. Az egyik leggyakoribb ezek közül, hogy azonnal tagad. Ez lehet akár egy higgadt, de gyors vagy egy dühvel és elutasítással fűszerezett „nem” is.

Ha szembesítetted partneredet a hűtlenségével, és ő elutasítóan reagált, mondjuk egy olyan megjegyzéssel, hogy »Ha kicsit jobban bíznál bennem, talán jobb lenne a kapcsolatunk«, akkor se hagyd, hogy ez felülírja az ösztönös érzésedet, miszerint valami nem stimmel a kapcsolatotokban. [...] Ha az ösztönöd azt súgja, hogy megcsal a párod, akkor valószínűleg igazad van

– tanácsolja mondja Dr. Robert Weiss Ph.D a Psychology Today-ben közölt cikkében.

Harag és agresszió

A harag és az agresszió is általános reakció. Kiabálhat vagy vádaskodhat. A verbális agressziótól, egészen a fenyegetésig terjedhet a viselkedése. Ez a taktika arra szolgál, hogy elterelje a figyelmet a saját tetteiről. 

Érzelmi kitörések

Az érzelmi kitörések is hűtlenségről árulkodhatnak. A bűntudatot és/vagy szégyent sokan sírással, kiabálással próbálják leplezni. Ezzel az áldozat figyelmét, empátiáját is saját magára irányítja az eredeti téma helyett.

Trükkös kerülők

Az utolsó dolog, amit egy hűtlen pár tenni akar, az az, hogy beszéljen veled a hűtlenségéről. Tehát, amikor felveted a témát, megpróbálhatja elterelni figyelmed, elkerülni a témát

– mondja a szakértő.

A kérdések elkerülése és a téma elterelése is bizonyíték lehet. Egy csaló nem ad konkrét válaszokat a feltett kérdésekre. Helyette inkább, más témák irányába tereli beszélgetést vagy hosszú magyarázkodásba kezd, hogy ne kelljen felelősséget vállalnia a tetteiért.

Miért viselkednek így a hűtlen felek?

Hűtlen férfi tagadja a barátnője előtt, hogy megcsalta.
A tagadás, hárítás mögött álló leggyakoribb indok a kapcsolat elvesztésétől való félelem.
Fotó: Vladimir Cosic / 123RF

Egyrészt félhet attól, hogy elveszít téged, ezért mindent megtesz azért, hogy a elrejtse a hűtlenség jeleit és elérje, hogy mellette maradj. Az is előfordulhat, hogy nem is érez bűntudatot, így nem esik nehezére a felelősséghárítás sem – és ha már felelősség: vannak, akik képtelenek vállalni tetteik következményeit. Ők azok, akik általában dühvel és eltereléssel próbálkoznak inkább. 

Mit tegyél, ha a párod tagadja, hogy megcsalt?

A megcsalás gyanúja komoly érzelmi terhet jelent, ezért érdemes odafigyelni arra, hogyan közelíted meg a szembesítést.

  1. Fontos, hogy maradj higgadt. Bár teljesen érthető, hogy frusztrált vagy, a nyugodt hangnem segít, hogy a beszélgetés ne eszkalálódjon heves vitává.
  2. Fogalmazz egyenesen, mondd ki, miért aggódsz és ne csak célozgass. Így esélyesebb, hogy értékelhető választ kapsz.
  3. Hallgasd végig, amit mondani szeretne. Nem csak egy csaló védekezik. Engedd, hogy reflektáljon arra, amivel szembesítetted.

A következő videóból a hűtlenség jeleit ismerheted meg:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu