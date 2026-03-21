Ezt próbáld ki – Most lebuktathatod a párodat: ha ezt mondja, szinte biztos, hogy hűtlen hozzád

Csalódni a párunkban fájdalmas élmény, de ha felmerül a hűtlenség gyanúja, nem érdemes várni. Amennyiben úgy érzed valami nincs rendben köztetek, ideje megbeszélnetek. Párod válasza sokat elárul majd arról, mi zajlik a hátad mögött!
Amikor szembesíted a partnered, a reakciók széles skálán mozoghatnak. Az egyik leggyakoribb ezek közül, hogy azonnal tagad. Ez lehet akár egy higgadt, de gyors vagy egy dühvel és elutasítással fűszerezett „nem” is.
Ha szembesítetted partneredet a hűtlenségével, és ő elutasítóan reagált, mondjuk egy olyan megjegyzéssel, hogy »Ha kicsit jobban bíznál bennem, talán jobb lenne a kapcsolatunk«, akkor se hagyd, hogy ez felülírja az ösztönös érzésedet, miszerint valami nem stimmel a kapcsolatotokban. [...] Ha az ösztönöd azt súgja, hogy megcsal a párod, akkor valószínűleg igazad van
– tanácsolja mondja Dr. Robert Weiss Ph.D a Psychology Today-ben közölt cikkében.
A harag és az agresszió is általános reakció. Kiabálhat vagy vádaskodhat. A verbális agressziótól, egészen a fenyegetésig terjedhet a viselkedése. Ez a taktika arra szolgál, hogy elterelje a figyelmet a saját tetteiről.
Az érzelmi kitörések is hűtlenségről árulkodhatnak. A bűntudatot és/vagy szégyent sokan sírással, kiabálással próbálják leplezni. Ezzel az áldozat figyelmét, empátiáját is saját magára irányítja az eredeti téma helyett.
Az utolsó dolog, amit egy hűtlen pár tenni akar, az az, hogy beszéljen veled a hűtlenségéről. Tehát, amikor felveted a témát, megpróbálhatja elterelni figyelmed, elkerülni a témát
– mondja a szakértő.
A kérdések elkerülése és a téma elterelése is bizonyíték lehet. Egy csaló nem ad konkrét válaszokat a feltett kérdésekre. Helyette inkább, más témák irányába tereli beszélgetést vagy hosszú magyarázkodásba kezd, hogy ne kelljen felelősséget vállalnia a tetteiért.
Egyrészt félhet attól, hogy elveszít téged, ezért mindent megtesz azért, hogy a elrejtse a hűtlenség jeleit és elérje, hogy mellette maradj. Az is előfordulhat, hogy nem is érez bűntudatot, így nem esik nehezére a felelősséghárítás sem – és ha már felelősség: vannak, akik képtelenek vállalni tetteik következményeit. Ők azok, akik általában dühvel és eltereléssel próbálkoznak inkább.
A megcsalás gyanúja komoly érzelmi terhet jelent, ezért érdemes odafigyelni arra, hogyan közelíted meg a szembesítést.
A következő videóból a hűtlenség jeleit ismerheted meg:
