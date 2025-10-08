„A megcsalás nem az ágyba bújással kezdődik” – Pszichológus segít megérteni, miért hűtlenek az emberek 

A klasszikus értelemben vett megcsalás – vagyis a fizikai félrelépés – sokak fejében az egyetlen mérce, pedig a szakértő szerint a hűtlenség nem itt kezdődik.
Ha egy kapcsolatban huzamosabb ideig nem oldódnak meg a konfliktusok, ha nincs kommunikáció, ha két ember csak párhuzamosan halad egymás mellett, akkor az elhidegülés természetes következménye lehet az, hogy az egyik vagy mindkét fél másfelé kezd nyitni.
Már az is egyfajta megcsalás, amikor a felek nem osztják meg egymással a gondolataikat, fantáziáikat, amikor érzelmileg távolodnak el” – mondja Makai Gábor klinikai szakpszichológus.
Sokan gondolják, hogy a megcsalás mögött szinte mindig a kielégítetlen vágy áll. A szakértő szerint ez ritkán igaz:
Legtöbbször nem az intim együttlétek hiánya, hanem a kapcsolódás, a figyelem, a meghittség eltűnése vezet oda, hogy valaki más felé fordul.”
Persze vannak olyan esetek is, amikor a megcsalás kifejezetten a kielégítetlen vágy hiányából ered. Ilyenkor a pár tagjai nem mernek nyíltan beszélni vágyaikról, elakadnak a kommunikációban, tabusítanak témákat, és az intim élet teljesen megfeneklik. A vágy viszont nem szűnik meg – ilyenkor gyakran először csak a fantázia világában jelenik meg valaki más.
Ha valaki már együttlét közben is másról fantáziál, az annak a jele, hogy párjával nem tudnak őszintén beszélni arról, mi működik és mi nem. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nincs vonzalom a partner felé, csak azt, hogy nem fejlődik a szexuális életük, megrekedtek egy szinten.”
A megcsalás nem mindig a kapcsolat minőségéből fakad. Vannak helyzetek, amikor az egyik fél önbizalomhiánya, negatív énképe hajtja abba az irányba, hogy kívülről keressen visszaigazolást. Ez különösen jellemző a középkorú korosztályra – főként a 40-es, 50-es férfiaknál jelenik meg látványosan.
Sokan ilyenkor élik meg az úgynevezett midlife krízist. Pánikszerűen kezdenek el keresni olyan élményeket, amik újra megerősítik bennük: még értékesek, kívánatosak, férfiak. A szex egy eszközzé válik az önértékelés restaurálására.”
Ez különösen gyakori olyan kapcsolatokban, ahol a mindennapok sablonszerűvé váltak, nincs visszacsatolás, nincs dicséret, figyelem. A szakértő szerint sokan ilyenkor „elpuhulnak”, elkényelmesednek, és már nem motiváltak arra, hogy aktívan tegyenek a kapcsolatért.
Sok párnál a vágy idővel eltűnik – nem egyik napról a másikra, de lassan, fokozatosan. A gyereknevelés, a munka, a stressz, a rutin mind elvihetik a figyelmet egymásról. A szakértő szerint a vágy fenntartása nem a szenvedély automatikus meglétére épül, hanem a tudatos munkára.
A párok többsége egyszerűen nem fektet energiát abba, hogy valami újat mutasson a másiknak. Hogy játsszanak, felfedezzenek, beszéljenek a vágyaikról. A legtöbben erről soha, vagy csak nagyon felszínesen beszélnek. Pedig ez az egyik kulcsa annak, hogy a fizikai intimitás hosszú távon is örömforrás maradjon.”
A szakértő szerint érdemes tudatosan olyan helyzeteket teremteni, ahol a felek újra egymásra tudnak hangolódni. Például elutazni kettesben, kiszakadni a hétköznapokból, vagy csak rendszeresen rászánni az időt egymásra – gyerekek, telefonok, zavaró tényezők nélkül.
Az intimitásra szánt idő teremti meg a vágy feltámadásának lehetőségét” – hívja fel a figyelmet a szakértő.
Sokan azt gondolják, hogy ha valaki egyszer megcsal téged, ott vége mindennek, és aki egyszer félrelépett, az úgyis újra megteszi majd. A szakértő szerint ez túl leegyszerűsítő hozzáállás.
Minden kapcsolat más, minden helyzet egyedi. Ha még van érzelem, vágy és elköteleződés, akkor egy megcsalás után is lehet új alapokra helyezni a kapcsolatot.”
A megcsalás – bár fájdalmas és sokszor megalázó – néha kíméletlen tükörként működik. Egy olyan pillanat, amikor már nem lehet nem beszélni a problémákról. Ha a pár képes szembenézni a történtekkel, és nem csak elfojtani vagy elsimítani, akkor ez akár a változás kezdete is lehet.
Persze ez nem mindenkinek sikerül. De ha őszinte a szándék, ha van akarat megérteni, hogy miért történt, és nem csak bűnbakot keresnek, akkor a kapcsolat akár erősebb alapokon is folytatódhat.”
A kulcs: figyelem, kommunikáció és tudatosság. Az, hogy a felek merjenek beszélni a vágyaikról, a félelmeikről, a hiányérzeteikről. Ne csak akkor, amikor már baj van. Ne csak akkor, amikor már késő.
A szakértő szerint a legtöbb kapcsolat ott vérzik el, hogy a felek elhiszik: „ha most épp minden működik, akkor minden rendben van”. Holott a kapcsolat is olyan, mint egy élő szervezet – ha nem gondozzuk, elsorvad.
Az emberek nagy része a mosógépébe több energiát tesz, mint a kapcsolatába” – mondja a szakértő.
A hűtlenség megelőzhető – de nem tiltásokkal és kontrollal, hanem kapcsolódással, kíváncsisággal, és azzal, hogy újra és újra választjuk egymást. Nem csak a múlt miatt, hanem a jelenért, és azért, hogy legyen közös jövő.
