A klasszikus értelemben vett megcsalás – vagyis a fizikai félrelépés – sokak fejében az egyetlen mérce, pedig a szakértő szerint a hűtlenség nem itt kezdődik.

„A megcsalás nem az ágyba bújással kezdődik” – Pszichológus segít megérteni, miért hűtlenek az emberek

A megcsalás sokszor már akkor elkezdődik, amikor még nem is gondolnánk

Ha egy kapcsolatban huzamosabb ideig nem oldódnak meg a konfliktusok, ha nincs kommunikáció, ha két ember csak párhuzamosan halad egymás mellett, akkor az elhidegülés természetes következménye lehet az, hogy az egyik vagy mindkét fél másfelé kezd nyitni.

Már az is egyfajta megcsalás, amikor a felek nem osztják meg egymással a gondolataikat, fantáziáikat, amikor érzelmileg távolodnak el” – mondja Makai Gábor klinikai szakpszichológus.

Nem (csak) a fizikai intimitás hiánya miatt léphetnek félre az emberek

Sokan gondolják, hogy a megcsalás mögött szinte mindig a kielégítetlen vágy áll. A szakértő szerint ez ritkán igaz:

Legtöbbször nem az intim együttlétek hiánya, hanem a kapcsolódás, a figyelem, a meghittség eltűnése vezet oda, hogy valaki más felé fordul.”

Persze vannak olyan esetek is, amikor a megcsalás kifejezetten a kielégítetlen vágy hiányából ered. Ilyenkor a pár tagjai nem mernek nyíltan beszélni vágyaikról, elakadnak a kommunikációban, tabusítanak témákat, és az intim élet teljesen megfeneklik. A vágy viszont nem szűnik meg – ilyenkor gyakran először csak a fantázia világában jelenik meg valaki más.

A fantáziálásról

Ha valaki már együttlét közben is másról fantáziál, az annak a jele, hogy párjával nem tudnak őszintén beszélni arról, mi működik és mi nem. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nincs vonzalom a partner felé, csak azt, hogy nem fejlődik a szexuális életük, megrekedtek egy szinten.”

Amikor a megcsalás az önbizalom pótlását szolgája

A megcsalás nem mindig a kapcsolat minőségéből fakad. Vannak helyzetek, amikor az egyik fél önbizalomhiánya, negatív énképe hajtja abba az irányba, hogy kívülről keressen visszaigazolást. Ez különösen jellemző a középkorú korosztályra – főként a 40-es, 50-es férfiaknál jelenik meg látványosan.

Életközepi válság – Miért lehet ez?

Sokan ilyenkor élik meg az úgynevezett midlife krízist. Pánikszerűen kezdenek el keresni olyan élményeket, amik újra megerősítik bennük: még értékesek, kívánatosak, férfiak. A szex egy eszközzé válik az önértékelés restaurálására.”

Ez különösen gyakori olyan kapcsolatokban, ahol a mindennapok sablonszerűvé váltak, nincs visszacsatolás, nincs dicséret, figyelem. A szakértő szerint sokan ilyenkor „elpuhulnak”, elkényelmesednek, és már nem motiváltak arra, hogy aktívan tegyenek a kapcsolatért.