Lebuknak a szeretők: az Uránusz az Ikrekbe lépve porig rombolja a titkos viszonyokat

Az Uránusz az Ikrek jegyébe lépett 2026. április 26-án, ami egy hétéves, a gondolkodást és a kommunikációt alapjaiban felforgató időszak kezdetét jelenti.

Tisztítótűz söpör végig a kapcsolatokon: az univerzum véget vet a titkos viszonyoknak, szerelmi háromszögeknek és a méltatlan társasági mintáknak.

Belső őszinteség tör felszínre és kezdetét veszik a fájdalmas döntések vagy lezárások.

Veled is volt már úgy, hogy tükörbe néztél és közben számot vetettél az addigi életeddel? Valami nem stimmelt, de nem tudtad, hogy mi? Az Uránusz az Ikrekben van, így a most következő időszak végre válaszokat adhat, ám ha nem figyelsz a belső hangodra, és vallod be magadnak, hogy ideje a végső lezárásnak, hét teljes éven át gyötrődhetsz, amíg a bolygó a csillagjegyben marad. A következő években párkapcsolatok, titkos viszonyok és szerelmi háromszögek hullanak majd szét, így ideje az önvizsgálatnak, és ideje a tettek mezejére lépni.

Az Uránusz az Ikrekben áll hét évig, aminek következtében titkos viszonyok derülhetnek ki és kapcsolatok hullhatnak szét. Illusztráció: Pexels

Uránusz az Ikrekben – mit jelent a bolygóállás

Az Uránusz a Bikában állt 2019 márciusa óta, ám ennek vége. Újabb hétéves spirituális ciklus kezdődött 2026. április 26-án: az Uránusz az Ikrekbe lépett, ezzel pedig az életünk is átrendeződik. A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás szerint egy égi pecsét megtört, és új irány veszi kezdetét.

"Ez egy új asztrológiai ciklus kezdete, sokan már most érzik magukon az átrendeződést. Az elmúlt években a biztonság, az anyagi stabilitás, a kapaszkodók kérdése került fókuszba, sokszor elég kemény, kiszámíthatatlan helyzeteken keresztül, most viszont mintha áttevődne minden a fejünkbe, a gondolatainkba, a kommunikációnkba, abba, ahogyan értelmezzük a világot magunk körül" – kezdte el részletezni Tamás a Borsnak.

Az Ikrek energiája felfedi azokat a testi és lelki mintákat, amelyek valójában nem mi vagyunk, legyen szó munkáról, szerelemről. Ennek következtében pedig minden megváltozik.

Ez egy ijesztő időszak, könnyű elveszni a zajban. Mennyire tudunk visszakapcsolódni a saját belső igazságunkhoz, mennyire merünk lelassulni annyira, hogy meghalljuk önmagunkat?

– tette fel a kérdést a magyar Nostradamus, aki szerint a Vénusz és az Uránusz tánca miatt kihullhatnak egyes csontvázak a szekrényből.