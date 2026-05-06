Lebuknak a szeretők: az Uránusz az Ikrekbe lépve porig rombolja a titkos viszonyokat

Veled is volt már úgy, hogy tükörbe néztél és közben számot vetettél az addigi életeddel? Valami nem stimmelt, de nem tudtad, hogy mi? Az Uránusz az Ikrekben van, így a most következő időszak végre válaszokat adhat, ám ha nem figyelsz a belső hangodra, és vallod be magadnak, hogy ideje a végső lezárásnak, hét teljes éven át gyötrődhetsz, amíg a bolygó a csillagjegyben marad. A következő években párkapcsolatok, titkos viszonyok és szerelmi háromszögek hullanak majd szét, így ideje az önvizsgálatnak, és ideje a tettek mezejére lépni.
Az Uránusz a Bikában állt 2019 márciusa óta, ám ennek vége. Újabb hétéves spirituális ciklus kezdődött 2026. április 26-án: az Uránusz az Ikrekbe lépett, ezzel pedig az életünk is átrendeződik. A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás szerint egy égi pecsét megtört, és új irány veszi kezdetét.
"Ez egy új asztrológiai ciklus kezdete, sokan már most érzik magukon az átrendeződést. Az elmúlt években a biztonság, az anyagi stabilitás, a kapaszkodók kérdése került fókuszba, sokszor elég kemény, kiszámíthatatlan helyzeteken keresztül, most viszont mintha áttevődne minden a fejünkbe, a gondolatainkba, a kommunikációnkba, abba, ahogyan értelmezzük a világot magunk körül" – kezdte el részletezni Tamás a Borsnak.
Az Ikrek energiája felfedi azokat a testi és lelki mintákat, amelyek valójában nem mi vagyunk, legyen szó munkáról, szerelemről. Ennek következtében pedig minden megváltozik.
Ez egy ijesztő időszak, könnyű elveszni a zajban. Mennyire tudunk visszakapcsolódni a saját belső igazságunkhoz, mennyire merünk lelassulni annyira, hogy meghalljuk önmagunkat?
– tette fel a kérdést a magyar Nostradamus, aki szerint a Vénusz és az Uránusz tánca miatt kihullhatnak egyes csontvázak a szekrényből.
"Ez a bolygóállás rávilágít azokra a mintákra, amelyeket eddig szépen elrendeztünk magunkban vagy megmagyaráztunk, hogy mi miért „fér bele”. Most azonban kapcsolatok alakulhatnak át hirtelen felismeréseken keresztül – hangsúlyozta a mágus, utalva rá, hogy párkapcsolatok, barátságok, szerelmek, sőt egyesek hite is megrendülhet. Kifejezetten érdemes magába néznie annak, aki
Éveken át érezhetjük a mágus szerint a kozmikus átrendeződést, a spirituális ciklusváltás hatásait. A cél, hogy a hamis szeretet lila köde szétoszoljon, és az emberek meglássák, merre van az igaz szerelmük. Akik titkos, kétes, kevés szeretetet és viszonzást adó kapcsolatban élnek, nekik egy ajtó bezárul és megváltozik az életük.
Az egyik legfontosabb kérdés most, hogy tudsz-e őszinte lenni önmagaddal akkor is, ha az nem kényelmes, akkor is, ha döntened kell, akkor is, ha valamit el kell engedned? A valódi kapcsolódásban nincs bujkálás, nincs fél jelenlét; ott van figyelem, tisztaság és egyfajta belső nyugalom is. Most az a feladat, hogy ezt elkezd komolyan venni, nemcsak gondolatban, hanem a való életben is
– zárta szavait Illy Roland Tamás.
A magyar Nostradamus állítja: látja a múltat, a jelent és a jövőt. Korábban az Annabelle-rejtélyre is visszatekintett különleges képességével.
