Borzasztó tragédia történt, amíg te aludtál: súlyos vasúti baleset miatt állt a forgalom Debrecenben

Halálos gázolás történt kedd este Debrecenben, a Sámsoni úti vasúti átjáróban. A Nyugati pályaudvarról 18:20-kor Miskolcra elindult Tokaj InterCity (688) Debrecen belterületén gázolt el egy embert: ezután, a MÁV tájékoztatása szerint, a vonat utasaiért autóbusz indult, amely Apafa állomásig közlekedett. Apafától (várhatóan 22:20 után) a Nyírség InterCityvel (618) utazhattak tovább Nyíregyházára. Nyíregyházától Miskolcig pótlóbusz közlekedett az InterCity érkezése után - írta meg a HAON.

Halálos gázolás történt kedd éjjel Debrecenben / Fotó: Tóth Imre / Haon

Halálos gázolás történt kedd éjjel Debrecenben

A közleményből az is kiderült, hogy debrecen-Csapókert megállóhelyen kedden éjfélig a vonatok mindkét irányban a Debrecen irányú peronnál álltak meg, 23 óra után viszont már nem okoz jelentős fennakadást a baleseti helyszínelés. Szerdán a vonatok immár a megszokott menetrend szerint közlekednek.

A hírportál a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán megtudta, hogy a szerelvényen mintegy kilencvenen utaztak és a helyi hivatásos tűzoltók segítettek az utasok biztonságos átszállásában.

