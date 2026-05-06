Borzasztó tragédia történt, amíg te aludtál: súlyos vasúti baleset miatt állt a forgalom Debrecenben

Halálos gázolás történt kedd este Debrecenben, a Sámsoni úti vasúti átjáróban. A Nyugati pályaudvarról 18:20-kor Miskolcra elindult Tokaj InterCity (688) Debrecen belterületén gázolt el egy embert: ezután, a MÁV tájékoztatása szerint, a vonat utasaiért autóbusz indult, amely Apafa állomásig közlekedett. Apafától (várhatóan 22:20 után) a Nyírség InterCityvel (618) utazhattak tovább Nyíregyházára. Nyíregyházától Miskolcig pótlóbusz közlekedett az InterCity érkezése után - írta meg a HAON.
A közleményből az is kiderült, hogy debrecen-Csapókert megállóhelyen kedden éjfélig a vonatok mindkét irányban a Debrecen irányú peronnál álltak meg, 23 óra után viszont már nem okoz jelentős fennakadást a baleseti helyszínelés. Szerdán a vonatok immár a megszokott menetrend szerint közlekednek.
A hírportál a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán megtudta, hogy a szerelvényen mintegy kilencvenen utaztak és a helyi hivatásos tűzoltók segítettek az utasok biztonságos átszállásában.
A helyszínen készült fotókat IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.