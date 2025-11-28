Rabja a gyereked az online játékoknak? Így szabadíthatod ki a digitalizmus csapdájából

Az online játékok készítői pontosan tudják, hogyan működik az emberi agy. Minden győzelem, szintlépés vagy ritka tárgy megszerzése dopamint szabadít fel a szervezetben. Ez az a hormon, amely jó érzést okoz, így újra és újra visszacsábít a játékba. A gyors siker után máris jön az újabb adag dopaminlöket, ami miatt egyre nehezebb letenni a konzolt. A függőség kialakulásának veszélye egyre fiatalabbakat érint, így a téma kapcsán Tóth Dániel pszichológust, ismertebb nevén a Pszichológus Pasit kérdeztük. Többek között arra kerestünk választ, hogyan előzhető meg a függőség kialakulása, illetve ha már fennáll a probléma, mit tehetünk ellene.

Az online játékban elért sikerek stimulálják az agy jutalomközpontját

Fotó: PARILOV EGENIY / 123RF

Az online játékok gyors sikerélményt adnak.

Sokan a mindennapi problémák elől menekülnek a játékokba.

Még nehezebb kilépni a többjátékos online játékokból.

Pszichológus segíthet a játékfüggésből szabadulni.

Mi történik az agyban online játék közben?

A játék pillanatok alatt stimulálja az agy örömközpontját. Dopamin szabadul fel, amitől a játékos jól érzi magát, és könnyen belefeledkezik a tevékenységbe. Sok játék van, amely egyszerre több készséget mozgat meg: fejlődhet a figyelem, a memória, a reakcióidő és a problémamegoldás. A képernyő fénye és az izgalom késlelteti az elalvást. Ha a játékos közvetlenül lefekvés előtt ül gép elé, nehezebben nyugszik le, kevesebbet és rosszabbul alszik, ami másnap fáradtsághoz és figyelemzavarhoz vezethet. A videójátékok gyors tempója és folyamatos ingerei könnyen hozzászoktatják az agyat a pörgéshez. Emiatt egy gyerek nehezebben fog leülni a csendes, elmélyülést igénylő feladatokhoz, amelyek során nincs állandó vizuális impulzus. A játék önmagában nem teszi agresszívvá az embert, de egyesek érzékenyebben reagálnak az erőszakos tartalmakra. Náluk könnyebben beindulhat a stresszválasz, ami idegességet, szorongást vagy indulatosabb viselkedést okozhat.

„A videójátékok kérdése sok szülőt foglalkoztat: lehet-e fejlesztő hatásuk? – tette fel a kérdést Tóth Dániel. „Véleményem szerint lehetnek fejlesztő hatásúak, de csak egészséges időkeretek mellett. A megfelelő játékok javíthatják a memóriát, a térbeli tájékozódást, a szem-kéz koordinációt, a logikát. Ha egy játékban logikai gondolkodásra, taktikára van szükség, akkor ezek a készségek erősödnek, de a kulcs itt is az idő. Serdülőknél nagyjából napi két óra az, ami még belefér. Lehet, hogy hétvégén több, de ne legyen napi szinten hat-nyolc óra, mert az már káros. A kisebb gyerekek még sérülékenyebbek: ami egy 14 évesnek még belefér, az egy 10 évesnek túl sok lehet” – hívta fel a figyelmet a szakértő.