Vége a munkahelyi románcodnak? Így kezeld profin!

Hidd el, nem akkora tragédia, ha összejöttél a munkatársaddal. Sokkal kérdésesebb a szakítás utáni helyzetkezelés, de ne aggódj, erre is van már megoldás, mi pedig eláruljuk, hogyan kezeld profin, ha az exeddel kell együtt dolgoznod.

Így kezeld profin a munkahelyi románc utáni szakítást Fotó: Forrás: Freepik.com

Így kezeld profin a munkahelyi románc utáni szakítást

Lehet nem hiszed el, de nem rosszabb összejönni egy munkatársaddal, mint online vagy személyesen megismerkedni valakivel. Annak ellenére, hogy ez nem tiltott, kínos pillanatokat szülhet egy esetleges szakítás esetén.

Lehet, hogy már nem ugyanolyan fesztelenül jársz be utána az irodába, de vannak megoldások, amelyek segíthetnek ezeket kiküszöbölni. Bár az élet megy tovább, de nem mindegy milyen hangulatban. Ha feszült lesz a helyzet vagy beszólogatásokkal vezetitek le a stresszt, az senkinek sem válik hasznára, ráadásul senki nem is kíváncsi rá.

Pár nap távolság

Mivel a munkahelyen minden nap látjátok egymást, így nem kerülhető el a szakítás utáni közvetlen napokban a feszültség. Ilyenkor talán a legjobb, ha egy kis szabadságra mész.

Egyrészt ez jól jöhet, ha ki szeretnéd sírni magad vagy kiürítenéd a fejed. Amikor újra munkába állsz, ügyelj tudatosan arra, hogy kerüld az impulzív beszólásokat és a reagálást az ironikus megjegyzésekre. Egy cél lebegjen a szemed előtt: a munkád, vagyis a megélhetésed - írja a Life.hu.

Profizmus és diplomatikusság

Minden bizonnyal nem lesz egyszerű a helyzeted, de fontos a türelmes és udvarias kommunikációra törekedned, próbáld meg az exet és azt, hogy ő a munkatársad, külön kezelni. Kolléganőidnek is érdemes hagyni egy kis teret, nem pedig azonnal pletykálni a munkatársról. Hagyd ülepedni, majd aztán döntsd el, elmondod-e nekik.

Kérd meg őket tapintatosságra

Nyugodtan elmehetsz utána kényeztetni magad, egy jó film, szépítkezés és vásárlás nem árthat meg, akárcsak egy sztár tenné. De fontos tisztáznotok, hogy hogyan fogjátok ezt a helyzetet kezelni a munkahelyen. Egy fenntartható és feszültségmentes megoldásra törekedjetek mindketten.

Nem árt egy kis távolságot tartani a kollégáktól, hiszen nem hiányzik, hogy két táborra szakadjanak.