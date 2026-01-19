Hetekkel az ikreik SMA-diagnózisa után felbontotta eljegyzését az énekesnő

Jesy Nelson állítólag négy év után szakított vőlegényével, a rapper Zion Fosterrel. A Little Mix egykori énekesnője nemrég osztotta meg a lesújtó hírt, miszerint 8 hónapos ikerlányainál olyan betegséget diagnosztizáltak, amely miatt akár soha többé nem is lesznek képesek járni.
Nelson és Foster még 2022 januárjában kezdtek randevúzni évekig tartó barátság után, és tavaly szeptemberben jelentették be eljegyzésüket. A 34 éves énekesnő végül tavaly májusban adott életet ikerlányainak egy rendkívül nehéz terhesség után.
A források szerint Nelson már nem viseli a jegygyűrűjét, csupán 4 hónappal azután, hogy megtörtént az eljegyzés.
Ő és Zion továbbra is barátok, és teljes mértékben a lányaikra koncentrálnak. Mindketten részt vesznek a közös nevelésben. Továbbra is a lányaik jóléte a legfontosabb számukra
- magyarázta egy közeli forrás.
A sokkoló szakítás azután történt, hogy a lányegyüttes egykori tagja egy szívszorító videót osztott meg Instagram-oldalán, amelyben részletesen beszámolt ikrei, Ocean Jade és Story Monroe 1-es típusú gerinci izomsorvadás (SMA) diagnózisáról. Az orvosok közölték az énekesnővel: mindkét gyermeke mozgássérülté válik a betegség következtében. Szerencsére azóta megkezdték a kezelést, ami nélkül az orvosok szerint az ikerpár meghalhatott volna - írta a Metro.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.