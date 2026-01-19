Hetekkel az ikreik SMA-diagnózisa után felbontotta eljegyzését az énekesnő

Jesy Nelson állítólag négy év után szakított vőlegényével, a rapper Zion Fosterrel. A Little Mix egykori énekesnője nemrég osztotta meg a lesújtó hírt, miszerint 8 hónapos ikerlányainál olyan betegséget diagnosztizáltak, amely miatt akár soha többé nem is lesznek képesek járni.

A Little Mix lányzenekar énekesnője, Jesy Nelson (balról a második) felbontotta jegyességét Fotó: AFP

Szakított az énekesnő és párja lányaik szörnyű diagnózisa után

Nelson és Foster még 2022 januárjában kezdtek randevúzni évekig tartó barátság után, és tavaly szeptemberben jelentették be eljegyzésüket. A 34 éves énekesnő végül tavaly májusban adott életet ikerlányainak egy rendkívül nehéz terhesség után.

A források szerint Nelson már nem viseli a jegygyűrűjét, csupán 4 hónappal azután, hogy megtörtént az eljegyzés.

Ő és Zion továbbra is barátok, és teljes mértékben a lányaikra koncentrálnak. Mindketten részt vesznek a közös nevelésben. Továbbra is a lányaik jóléte a legfontosabb számukra

- magyarázta egy közeli forrás.

A sokkoló szakítás azután történt, hogy a lányegyüttes egykori tagja egy szívszorító videót osztott meg Instagram-oldalán, amelyben részletesen beszámolt ikrei, Ocean Jade és Story Monroe 1-es típusú gerinci izomsorvadás (SMA) diagnózisáról. Az orvosok közölték az énekesnővel: mindkét gyermeke mozgássérülté válik a betegség következtében. Szerencsére azóta megkezdték a kezelést, ami nélkül az orvosok szerint az ikerpár meghalhatott volna - írta a Metro.