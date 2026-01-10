Bunkó az exed új párja? Így kezeld, ha közös a társaság

Egy szakítás után egy új párkapcsolat felbukkanása könnyen feszültséget hozhat a közös társaságba – különösen akkor, ha mindkét ex továbbra is a kör része maradt. Ilyenkor az új belépők féltékenysége szinte borítékolható. Cikkünkben olyan praktikus tanácsokat adunk, amelyek segítenek abban, hogyan kezeld az exed új párját, és hogyan őrizd meg a lelki egyensúlyodat ebben a helyzetben.
Nem kizárt, hogy az új barátnőnek sem könnyű. Benne is dolgozik a bizonytalanság, a féltékenység, meg az érzés, hogy be kell bizonyítania, ő most az „új nő”. Ezt lehet érteni… de ez még nem jelenti azt, hogy neked tűrnöd kell a beszólásait, a lenéző pillantásait vagy a nyílt udvariatlanságot. Mert sajnálatból senkinek sem kell elviselnie a bunkóságot.
Az első, amit tisztázni kell magadban: nem kell mindent lenyelned. Csak mert egy közös baráti társaság vagytok, még nem kell udvariasan mosolyognod akkor is, ha ő átlép egy határt. Egy-egy szúrás, passzív-agresszív megjegyzés vagy „véletlen” kirekesztés — ezeknél nem kötelező udvariasan hallgatni.
Nem kell vitát kezdeményezni, de egy nyugodt, határozott reakció sokat segíthet. A pitiáner játszmákban viszont ne vegyél részt. Emelkedj felül, csak magát égeti le.
Téves elképzelés, hogy neked kell az „okosabbnak” lenned. Nem kell hősiesen viselkedned, ha közben belül marcangol az igazságtalanság. Ember vagy, és jogod van kellemetlennek érezni a helyzetet. De ha valamit megtehetsz, az az, hogy nem reagálsz azonnal. Nem adod meg neki azt az élményt, hogy kibillentett.
A legtöbb ilyen helyzetben egyetlen belső mondat segíthet: „Ez nem rólam szól.” Tényleg nem. Az ő bizonytalanságáról szól. Az ő félelméről. Az ő küzdelméről azzal, hogy úgy érezheti: te még mindig valahogy „képben" vagy.
Nem kötelező az exed új barátnőjével/pasijával jóban lenned. Ha ott van, köszönj, mosolyogj, ha muszáj — de nem kell leülni mellé, nem kell vele csevegni. Van más ismerős, más barát. Ne te legyél az, aki mindig megpróbál békét teremteni, miközben ő rombol.
Talán most még nyomasztónak tűnik minden ilyen találkozás, de hidd el: nem fog örökké tartani. Az idő múlásával az érzések is csitulnak. A legfontosabb az, hogy közben ne hagyd el saját magad. A saját békéd mindig fontosabb, mint mások elvárásai.
