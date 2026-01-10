Bunkó az exed új párja? Így kezeld, ha közös a társaság

Egy szakítás után egy új párkapcsolat felbukkanása könnyen feszültséget hozhat a közös társaságba – különösen akkor, ha mindkét ex továbbra is a kör része maradt. Ilyenkor az új belépők féltékenysége szinte borítékolható. Cikkünkben olyan praktikus tanácsokat adunk, amelyek segítenek abban, hogyan kezeld az exed új párját, és hogyan őrizd meg a lelki egyensúlyodat ebben a helyzetben.

Féltékeny az exed új párja? Így kezeld, ha közös a társaság

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Húzz határokat.

Nem kell mindenhez jó képet vágni.

Kerüld el ha tudod.

Hogyan kezeld az exed új párját, ha féltékeny? 4 tipp, hogy könnyebben átvészeld a helyzetet

Nem kizárt, hogy az új barátnőnek sem könnyű. Benne is dolgozik a bizonytalanság, a féltékenység, meg az érzés, hogy be kell bizonyítania, ő most az „új nő”. Ezt lehet érteni… de ez még nem jelenti azt, hogy neked tűrnöd kell a beszólásait, a lenéző pillantásait vagy a nyílt udvariatlanságot. Mert sajnálatból senkinek sem kell elviselnie a bunkóságot.

1. Tudd, hol húzódnak a határaid

Az első, amit tisztázni kell magadban: nem kell mindent lenyelned. Csak mert egy közös baráti társaság vagytok, még nem kell udvariasan mosolyognod akkor is, ha ő átlép egy határt. Egy-egy szúrás, passzív-agresszív megjegyzés vagy „véletlen” kirekesztés — ezeknél nem kötelező udvariasan hallgatni.

Nem kell vitát kezdeményezni, de egy nyugodt, határozott reakció sokat segíthet. A pitiáner játszmákban viszont ne vegyél részt. Emelkedj felül, csak magát égeti le.

2. Ne akarj jó képet vágni mindenáron

Téves elképzelés, hogy neked kell az „okosabbnak” lenned. Nem kell hősiesen viselkedned, ha közben belül marcangol az igazságtalanság. Ember vagy, és jogod van kellemetlennek érezni a helyzetet. De ha valamit megtehetsz, az az, hogy nem reagálsz azonnal. Nem adod meg neki azt az élményt, hogy kibillentett.

A legtöbb ilyen helyzetben egyetlen belső mondat segíthet: „Ez nem rólam szól.” Tényleg nem. Az ő bizonytalanságáról szól. Az ő félelméről. Az ő küzdelméről azzal, hogy úgy érezheti: te még mindig valahogy „képben" vagy.

Bunkó az exed új párja? Te maradj kedves, de határozott

Fotó: Motortion Films / Shutterstock

3. Ha nem muszáj, ne keresd a társaságát

Nem kötelező az exed új barátnőjével/pasijával jóban lenned. Ha ott van, köszönj, mosolyogj, ha muszáj — de nem kell leülni mellé, nem kell vele csevegni. Van más ismerős, más barát. Ne te legyél az, aki mindig megpróbál békét teremteni, miközben ő rombol.