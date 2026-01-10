Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Melánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Bunkó az exed új párja? Így kezeld, ha közös a társaság

Bunkó az exed új párja? Így kezeld, ha közös a társaság

párkapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 15:15
féltékenységúj barátnő
Ha ugyanaz a baráti társaság, benne van a pakliban, hogy előbb-utóbb ő is felbukkan – az ex, az új párjával, aki gyakran nem rejti véka alá a féltékenységét. Először talán csak egy bulin, aztán egyre többször. Kimondatlanul is fagyossá válik a levegő. Ő is feszült, te is – és ilyenkor könnyen elindulhat egy játszma, amit jobb lenne elkerülni. Hogy ez ne történjen meg, hoztunk 4 tippet, ami segíthet megőrizni a hidegvéred és a méltóságod.
Bors
A szerző cikkei

Egy szakítás után egy új párkapcsolat felbukkanása könnyen feszültséget hozhat a közös társaságba – különösen akkor, ha mindkét ex továbbra is a kör része maradt. Ilyenkor az új belépők féltékenysége szinte borítékolható. Cikkünkben olyan praktikus tanácsokat adunk, amelyek segítenek abban, hogyan kezeld az exed új párját, és hogyan őrizd meg a lelki egyensúlyodat ebben a helyzetben.

féltékeny, ex, új pár
Féltékeny az exed új párja? Így kezeld, ha közös a társaság
Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 
  • Húzz határokat.
  • Nem kell mindenhez jó képet vágni.
  • Kerüld el ha tudod.

Hogyan kezeld az exed új párját, ha féltékeny? 4 tipp, hogy könnyebben átvészeld a helyzetet

Nem kizárt, hogy az új barátnőnek sem könnyű. Benne is dolgozik a bizonytalanság, a féltékenység, meg az érzés, hogy be kell bizonyítania, ő most az „új nő”. Ezt lehet érteni… de ez még nem jelenti azt, hogy neked tűrnöd kell a beszólásait, a lenéző pillantásait vagy a nyílt udvariatlanságot. Mert sajnálatból senkinek sem kell elviselnie a bunkóságot.

1. Tudd, hol húzódnak a határaid

Az első, amit tisztázni kell magadban: nem kell mindent lenyelned. Csak mert egy közös baráti társaság vagytok, még nem kell udvariasan mosolyognod akkor is, ha ő átlép egy határt. Egy-egy szúrás, passzív-agresszív megjegyzés vagy „véletlen” kirekesztés — ezeknél nem kötelező udvariasan hallgatni.

Nem kell vitát kezdeményezni, de egy nyugodt, határozott reakció sokat segíthet. A pitiáner játszmákban viszont ne vegyél részt. Emelkedj felül, csak magát égeti le.  

2. Ne akarj jó képet vágni mindenáron

Téves elképzelés, hogy neked kell az „okosabbnak” lenned. Nem kell hősiesen viselkedned, ha közben belül marcangol az igazságtalanság. Ember vagy, és jogod van kellemetlennek érezni a helyzetet. De ha valamit megtehetsz, az az, hogy nem reagálsz azonnal. Nem adod meg neki azt az élményt, hogy kibillentett.

A legtöbb ilyen helyzetben egyetlen belső mondat segíthet: „Ez nem rólam szól.” Tényleg nem. Az ő bizonytalanságáról szól. Az ő félelméről. Az ő küzdelméről azzal, hogy úgy érezheti: te még mindig valahogy „képben" vagy.

fétltékeny, exed új párja, párkapcsolat
Bunkó az exed új párja? Te maradj kedves, de határozott
Fotó: Motortion Films /  Shutterstock 

3. Ha nem muszáj, ne keresd a társaságát

Nem kötelező az exed új barátnőjével/pasijával jóban lenned. Ha ott van, köszönj, mosolyogj, ha muszáj — de nem kell leülni mellé, nem kell vele csevegni. Van más ismerős, más barát. Ne te legyél az, aki mindig megpróbál békét teremteni, miközben ő rombol.

4. Figyelj magadra – és ne felejtsd el, hogy ez is elmúlik

Talán most még nyomasztónak tűnik minden ilyen találkozás, de hidd el: nem fog örökké tartani. Az idő múlásával az érzések is csitulnak. A legfontosabb az, hogy közben ne hagyd el saját magad. A saját békéd mindig fontosabb, mint mások elvárásai.  

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a témáról:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu