Manipuláció, amelyen egy kéz mozgatja a szálakat.

Nem varázslat, nem ámítás – Ezzel az egyszerű trükkel bárkit könnyen manipulálhatsz

test és lélek
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 10:15
meggyőzésbefolyásolásmanipuláció
Bár a manipulatív emberekről alkotott sztereotípia igen negatív, mi a helyzet azokkal, akik a gyengéd meggyőzés eszközeit alkalmazzák? Hidd el, a manipuláció nem mindig rossz dolog, ezért elárulunk pár egyszerű trükköt, amit bármikor könnyedén alkalmazhatsz.
Kelle Fanni
Azt is mondhatnánk, hogy a manipulációnak van egy bizonyos skálája, a finom meggyőzéstől egészen a tiszteletlen, aljas eszközökig. Nem mindegy azonban, hol húzzuk meg ezt a határt. Ha valamit igazán szeretnél, néha meg kell találnod a megfelelő módját annak, hogyan szerezd meg – anélkül, hogy bárkinek is ártanál. Ilyenkor lehetnek nagy segítségedre a következő technikák.

A párján manipulációt alkalmazó férfi.
Hidd el, a manipuláció nem mindig rossz dolog!
Fotó: 123RF
  • A manipuláció lehet jó és rossz dolog, attól függően, hogy mire használod.
  • Léteznek olyan manipulációs trükkök, amik könnyedén elsajátíthatóak és nagyon jól működnek.
  • Ezzel az 5 manipulációs tippel elérheted azt, amit nagyon szeretnél.

A manipuláció nem mindig negatív: így befolyásolhatsz másokat

Bár a manipuláció önmagában nem egy jó dolog, azonban vannak olyan helyzetek, amikor bátran bevetheted. Igazából az határozza meg, hogy ez a technika pozitív vagy negatív, hogy mire használod, azaz a lényege, hogy senki se lássa kárát. De nézzük is, melyek azok a trükkök, amelyekkel pillanatok alatt meggyőzhetsz másokat.

Hass az érzelmeikre

Az emberi érzelmek könnyedén befolyásolhatóak, ezért ha valakit szeretnél irányítani, alkalmazz nála érzelmi manipulációt. Próbáld őt olyan irányba terelni, hogy úgy érezzen egy adott dologgal kapcsolatban, ahogyan te.  

Legyél kedves

Senki sem fog egy olyan emberre hallgatni, aki egyáltalán nem szimpatikus. Vedd elő a legjobb kisugárzásodat, hogy kedveljenek téged, ami nagyban megkönnyíti majd a dolgodat. Próbálj nagyon pozitív emberként viselkedni – akkor is, ha nehezedre esik –, hiszen így fogod elérni a célodat.

A párján manipulációt alkalmazó nő.
Ezekkel a trükkökkel könnyedén befolyásolhatsz másokat.
Fotó: Shutterstock

Uralkodj az érzelmeiden

Úgy akarsz manipulálni másokat, hogy közben nem vagy a saját érzelmeid ura? Akkor ne lepődj meg, ha végül téged fognak befolyásolni mások. Muszáj felvenned a pókerarcot és végigvinned a játszmát, ha szeretnél valamit elérni.

Építs ki bizalmi viszonyt

Valahogyan vedd rá az embereket, hogy megbízzanak benned, ugyanis enélkül nem igazán fognak rád hallgatni. Először nyílj meg előttük, ami bizalmat fog ébreszteni bennük, és arra sarkallja őket, hogy ők is megbízzanak benned.

Próbáld ki a bűntudatkeltést

A manipuláció egy nagyon bevált módszere szerint bűntudatot kell ébresztened a másikban, melynek köszönhetően végül be fogja adni a derekát. Hiszen ha lelkiismeret-furdalást keltesz valakiben, ő majd megpróbálja a hibát valamivel jóvá tenni, így máris nyert ügyed van. Csak gondolj bele, édesanyád hányszor játszotta ki gyerekkorodban ezt az ászt. 

Az alábbi videóban 7 ritka manipulációs taktikát ismerhetsz meg, amit a profik használnak:

