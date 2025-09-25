Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Fogalmad sincs róla, mi mindennel manipulálnak az üzletekben

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 13:45
Nem mondunk újat azzal, hogy a különböző üzletekben minden lehetséges módon próbálják vásárlásra ösztönözni a vevőket. A legtöbb esetben az emberek túlnyomó többsége észre sem veszi, hogy befolyásolják őket. Vajon hogyan szúrható ki a manipuláció? Cikkünkből kiderül!

A befolyásolás ősi technika, amely az idők kezdete óta jelen van az emberek életében. A szupermarketek, ruhaboltok és egyéb üzletek, nagyobb márkák azonban tökélyre fejlesztették a megtévesztés és manipuláció művészetét az utóbbi évtizedekben. Ezekkel a trükkökkel próbálják megvezetni a vevőket!

Üzleti manipulációnak kitett fiatal férfi boldogan válogat a ruhák között egy ruhaboltban
Az emberek nagy része nem is sejti, hogy a boltokban minden pillanatban manipulációnak van kitéve
Fotó: Drazen Zigic /  Shutterstock 

A vásárlók manipulációja az üzletekben

Egy 2022-es felmérés szerint az online kereskedelem egyértelmű fellendülése ellenére a vevők továbbra is értékelik a személyes vásárlás élményét. Ahhoz, hogy ezt a jelenséget fenntartsák, a boltok kénytelenek újabb és újabb befolyásolási technikák alkalmazására, hogy sikeresen meggyőzék a vásárlóikat a fogyasztásról. Vajon melyek a leggyakoribb módszerek, amelyekkel szinte minden alkalommal találkozunk, de észre sem vesszük azokat? Íme!

Illatok, zene

A legtöbb üzletben a lejátszott zenékkel és a különböző illatokkal is a megszólítani kívánt vevőkre próbálnak hatni. Habár minőségi szempontból is fontos a szerepük, tudat alatt valójában pénzszórásra bírnak. Az érzékszervekre ható eszközökkel boldog, önfeledt, vidám hangulatot idéznek fel a vásárlókban azért, hogy jobb kedvre derítsék őket, ezáltal hajlamosabbak legyenek a vásárlásra. A különböző aromák érzelmi kötődést alakíthatnak ki bolt és vásárló között, a zene pedig képes hosszabb maradásra bírni a betérőket, akik így könnyebben beleszerethetnek még néhány holmiba, még többet költve. A gyors tempójú dallamok serkentik a döntést, míg a lassabbak elidőzésre ösztönöznek. 

Egy felmérésben kimutatták, hogy egy borszaküzletben, ha francia zenét játszottak, kétszeresére nőtt a francia borok vásárlása, noha az emberek csupán 2 százaléka mondta, hogy a zene hatással volt rájuk. Az is közismert, hogy több nagy gyorsétteremlánc is szándékosan az utcára engedi az üzletben terjengő illatokat, hogy becsábítsák a vásárlókat. 

Az üzlet belső elrendezése

Az átlagos üzletekben sok a félkörív formájú elrendezés, és igyekeznek egymáshoz közel, sűrűn elhelyezni az egyes termékeket, ruhákat. A félköríves elrendezés az ölelésre emlékezteti a vásárlókat, ami biztonságérzettel párosul, így nem véletlen, hogy ezek a területek a boltok leglátogatottabb részei. A luxusüzletekbe ezzel szemben azért megy valaki, hogy távolságot tartson az átlagos holmiktól, ezért ezekben az üzletekben nem ömlesztve vannak a termékek. Az ilyen boltokban kifejezetten távol helyezik el a termékeket egymástól, és mindössze néhány darabot tesznek belőlük a polcokra, ezzel is növelve az exkluzivitást. A boltok színekkel is befolyásolnak: a piros, sárga és egyéb meleg színek hívogatók, becsalogatnak az üzletbe, a hidegebb árnyalatok pedig költekezésre sarkallnak. A szemmagasságban elhelyezett termékeket vesszük észre először, ezért ide a magasabb árú árukat teszik. 

Árak, akciók, leárazások

Ezek a „legolcsóbb” trükkök a boltok részéről. Az emberek agya úgy működik, hogy azonnal keresi a spórolási lehetőségeket, így a különböző akciókat látva sokan a tervezettnél több dolgot is vásárolnak. Egy másik tudat alatti folyamat, hogy az agy az elsőnek meglátott árhoz viszonyítja a többit. Ezért van az, hogy a boltok kirakataiba sosem a legdrágább darabok kerülnek. Sok étteremben például az étlapot is ilyen megfontolás alapján állítják össze. 

Egy felmérés szerint, ha a vásárlóknak 2000, 4000 és 8000 forintos leveseket kínáltak, akkor a sorrend meghatározta, hogy milyen drágának találták a középen szereplő levest. Amennyiben a 2000 forintos volt elől, akkor sokallták a középső árkategóriát, ha a 8000 forintos szerepelt a lista elején, akkor viszont már nem tűnt annyira drágának a 4000 forintos leves. Az ételek esetében sokat számít a körítés is: ha egy falunapon kínálnak egy levest 8000 forintért, akkor sokan drágának ítélik meg azt, azonban ha ugyanezt a levest egy elegáns étteremben, kellemes zene mellett, kedves felszolgálók tálalják fel luxus környezetben, akkor már elégedetten kicsengetik az összeget a vásárlók. 

Íme egy videó arról, hogyan derítheted ki, hogy manipulálnak:

