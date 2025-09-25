Fogalmad sincs róla, mi mindennel manipulálnak az üzletekben

A befolyásolás ősi technika, amely az idők kezdete óta jelen van az emberek életében. A szupermarketek, ruhaboltok és egyéb üzletek, nagyobb márkák azonban tökélyre fejlesztették a megtévesztés és manipuláció művészetét az utóbbi évtizedekben. Ezekkel a trükkökkel próbálják megvezetni a vevőket!

Az emberek nagy része nem is sejti, hogy a boltokban minden pillanatban manipulációnak van kitéve

Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

A vásárlók manipulációja az üzletekben

Egy 2022-es felmérés szerint az online kereskedelem egyértelmű fellendülése ellenére a vevők továbbra is értékelik a személyes vásárlás élményét. Ahhoz, hogy ezt a jelenséget fenntartsák, a boltok kénytelenek újabb és újabb befolyásolási technikák alkalmazására, hogy sikeresen meggyőzék a vásárlóikat a fogyasztásról. Vajon melyek a leggyakoribb módszerek, amelyekkel szinte minden alkalommal találkozunk, de észre sem vesszük azokat? Íme!

Illatok, zene

A legtöbb üzletben a lejátszott zenékkel és a különböző illatokkal is a megszólítani kívánt vevőkre próbálnak hatni. Habár minőségi szempontból is fontos a szerepük, tudat alatt valójában pénzszórásra bírnak. Az érzékszervekre ható eszközökkel boldog, önfeledt, vidám hangulatot idéznek fel a vásárlókban azért, hogy jobb kedvre derítsék őket, ezáltal hajlamosabbak legyenek a vásárlásra. A különböző aromák érzelmi kötődést alakíthatnak ki bolt és vásárló között, a zene pedig képes hosszabb maradásra bírni a betérőket, akik így könnyebben beleszerethetnek még néhány holmiba, még többet költve. A gyors tempójú dallamok serkentik a döntést, míg a lassabbak elidőzésre ösztönöznek.

Egy felmérésben kimutatták, hogy egy borszaküzletben, ha francia zenét játszottak, kétszeresére nőtt a francia borok vásárlása, noha az emberek csupán 2 százaléka mondta, hogy a zene hatással volt rájuk. Az is közismert, hogy több nagy gyorsétteremlánc is szándékosan az utcára engedi az üzletben terjengő illatokat, hogy becsábítsák a vásárlókat.

Az üzlet belső elrendezése

Az átlagos üzletekben sok a félkörív formájú elrendezés, és igyekeznek egymáshoz közel, sűrűn elhelyezni az egyes termékeket, ruhákat. A félköríves elrendezés az ölelésre emlékezteti a vásárlókat, ami biztonságérzettel párosul, így nem véletlen, hogy ezek a területek a boltok leglátogatottabb részei. A luxusüzletekbe ezzel szemben azért megy valaki, hogy távolságot tartson az átlagos holmiktól, ezért ezekben az üzletekben nem ömlesztve vannak a termékek. Az ilyen boltokban kifejezetten távol helyezik el a termékeket egymástól, és mindössze néhány darabot tesznek belőlük a polcokra, ezzel is növelve az exkluzivitást. A boltok színekkel is befolyásolnak: a piros, sárga és egyéb meleg színek hívogatók, becsalogatnak az üzletbe, a hidegebb árnyalatok pedig költekezésre sarkallnak. A szemmagasságban elhelyezett termékeket vesszük észre először, ezért ide a magasabb árú árukat teszik.