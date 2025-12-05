„Nem szerelem, csak annak tűnik” – pszichológus magyarázza el, miért szeretünk bele a tanárunkba vagy a főnökünkbe

A jelenség hátteréről dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust kérdeztük, aki szerint a legtöbb ilyen rajongás mögött nem valódi szerelem, hanem idealizáció, hatalmi dinamika és a helyzet sajátos „varázsa” áll. Érdekel a főnök-beosztott viszony pszichológiája? Akkor olvass tovább!
„Ösztönösen vonzódunk ahhoz, akiről azt érezzük, hogy felettünk áll”
A szakértő szerint első ránézésre sokan azt gondolják, hogy a tanár-diák szerelem vagy a főnökbe való beleszeretés valami beteg dolog – pedig egyáltalán nem az.
Ennek evolúciós háttere van. Az ember ösztönösen keresi a biztonságot, és azt a személyt, aki ezt megadhatja. Egy tanár, főnök vagy vezető gyakran kompetensnek tűnik, tapasztaltabb, magabiztosabb. Ezek a tulajdonságok biztonságérzetet adnak, és ez könnyen átcsaphat vonzalomba.
– magyarázza a pszichológus. Vagyis nem arról van szó, hogy valaki „megőrül”, hanem egyszerűen működésbe lép egy ősi program: a biztonságot nyújtó, „fölöttünk álló” figura vonzó.
A pszichoanalitikus megközelítés szerint azonban ennél mélyebb okok is vannak.
Gyakran a korábbi kötődési figurák – szülők, gondozók – képe vetül át ezekre az emberekre. A diák vagy beosztott ugyanazt a gondoskodást, elfogadást vagy tekintélyt látja bennük, amit gyerekkorában érzett. Ez nem tudatos folyamat, de nagyon erős kötést hozhat létre”
– hívja fel a figyelmet a dr. Makai Gábor. Ezért érezheti valaki úgy, mintha „végre valaki látna, értene, figyelne rá” – miközben ez sokkal inkább egy régi érzelmi minta újraéledése, mint valódi szerelem.
A „nem szabad” érzése is olaj a tűzre.
A tiltott helyzetek mindig izgalmasabbak. A hierarchia, a távolság, az elérhetetlenség mind növeli a feszültséget. Emiatt a vonzalom sokszor sokkal erősebbnek tűnhet, mint amilyen valójában"
– mondja a pszichológus. Sokszor nem is az illetőbe szeret bele valaki, hanem az érzésbe, amit a helyzet generál.
A szakértő arra is emlékeztet, hogy szociálpszichológiai szempontból az vonz minket, akihez sokszor kerülünk közel – akár fizikailag, akár érzelmileg.
A tanár vagy a főnök ott van a mindennapokban, betekintést kap az életünkbe, tud rólunk dolgokat. Ez könnyen vezet kötődéshez. De ez még nem szerelem. Ez egy helyzetből fakadó, csalóka érzelem.”
Ez a legérdekesebb része a munkahelyi szerelemnek. A kutatások és a szakértő tapasztalata szerint az esetek többségében a kapcsolat varázsa elillan, amikor a felek egyenrangúvá válnak.
Nagyon gyakori, hogy amikor a hierarchia megszűnik – például a diák leérettségizik, vagy a munkavállaló kilép –, a vonzalom is elmúlik. Egyszerűen kiderül, hogy az egész a helyzeten alapult”
– magyarázza a pszichológus.
Ezért is tartják a szakértők etikailag kockázatosnak az ilyen viszonyokat. Nem csak azért, mert tiltott – hanem mert az egyik fél könnyen túlértékelheti a kapcsolatot, a másik pedig akár vissza is élhet ezzel.
„De én tényleg szerelmes vagyok!” és hasonló mondatokkal mit kezdjünk? A pszichológus szerint fontos, hogy ne bagatellizáljuk el az érzést, és ne mondjuk azt a másiknak, hogy „ez csak hülyeség”.
Érdemes finoman arra terelni, hogy vizsgálja meg, mi áll az érzés mögött. Idealizáció vagy valódi kötődés? Kapcsolatra vágyik, vagy a tiltott dinamika izgalmára? Ha van önreflexió, ez nagyon sok mindent megmutat.”
Ezek a kérdések gyakran önmagukban is kijózanítóak.
„Néha a terapeuta hiába beszél, a kliens falat húz, és csak arra koncentrál, hogy megélje a saját „tiltott szerelmét”. Ilyenkor hagyni kell, hogy a tapasztalat tanítson. Csak azt kérem ilyenkor, hogy ne szakítsa meg a terápiát, mert a felismerés később jön – és akkor kell valaki, aki segít összerakni a dolgokat.” – hangsúlyozza a szakértő.
Ha a felek valóban szeretnék megvizsgálni, hogy mi köztük a valóság, a pszichológus szerint van egy biztos módszer.
Tudatosan meg kell szüntetni az alá-fölérendeltségi viszonyt. Mondjon fel, váltson osztályt, vizsgázzon le – bármi. Ha utána, egyenrangúként is működik a kapcsolat, akkor van benne potenciál. Akkor hajrá. Csak előbb rakják rendbe a dinamikát. Akkor derül ki, hogy valódi-e az érzés, vagy csak a rózsaszín köd játszott velünk.
