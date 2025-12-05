„Nem szerelem, csak annak tűnik” – pszichológus magyarázza el, miért szeretünk bele a tanárunkba vagy a főnökünkbe

A jelenség hátteréről dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust kérdeztük, aki szerint a legtöbb ilyen rajongás mögött nem valódi szerelem, hanem idealizáció, hatalmi dinamika és a helyzet sajátos „varázsa” áll. Érdekel a főnök-beosztott viszony pszichológiája? Akkor olvass tovább!

„Nem szerelem, csak annak tűnik” – Dr. Makai Gárorral a főnök-beosztott viszonyról beszélgettünk.

Fotó: Origo

A tanárba vagy főnökbe való beleszeretés gyakori, de többnyire idealizáción alapul.

A hierarchia, a tiltott helyzet és a közelség erősíti a vonzalmat.

A valódi érzések csak akkor derülnek ki, ha megszűnik az alá-fölérendeltség.

Főnök-beosztott viszony – Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus a tiltott szerelem pszichológiájáról

„Ösztönösen vonzódunk ahhoz, akiről azt érezzük, hogy felettünk áll”

A szakértő szerint első ránézésre sokan azt gondolják, hogy a tanár-diák szerelem vagy a főnökbe való beleszeretés valami beteg dolog – pedig egyáltalán nem az.

Ennek evolúciós háttere van. Az ember ösztönösen keresi a biztonságot, és azt a személyt, aki ezt megadhatja. Egy tanár, főnök vagy vezető gyakran kompetensnek tűnik, tapasztaltabb, magabiztosabb. Ezek a tulajdonságok biztonságérzetet adnak, és ez könnyen átcsaphat vonzalomba.

– magyarázza a pszichológus. Vagyis nem arról van szó, hogy valaki „megőrül”, hanem egyszerűen működésbe lép egy ősi program: a biztonságot nyújtó, „fölöttünk álló” figura vonzó.

Tudattalanul a szülők helyét is átvehetik

A pszichoanalitikus megközelítés szerint azonban ennél mélyebb okok is vannak.

Gyakran a korábbi kötődési figurák – szülők, gondozók – képe vetül át ezekre az emberekre. A diák vagy beosztott ugyanazt a gondoskodást, elfogadást vagy tekintélyt látja bennük, amit gyerekkorában érzett. Ez nem tudatos folyamat, de nagyon erős kötést hozhat létre”

– hívja fel a figyelmet a dr. Makai Gábor. Ezért érezheti valaki úgy, mintha „végre valaki látna, értene, figyelne rá” – miközben ez sokkal inkább egy régi érzelmi minta újraéledése, mint valódi szerelem.

A tiltott helyzet erotikus feszültséget teremt

A „nem szabad” érzése is olaj a tűzre.

A tiltott helyzetek mindig izgalmasabbak. A hierarchia, a távolság, az elérhetetlenség mind növeli a feszültséget. Emiatt a vonzalom sokszor sokkal erősebbnek tűnhet, mint amilyen valójában"

– mondja a pszichológus. Sokszor nem is az illetőbe szeret bele valaki, hanem az érzésbe, amit a helyzet generál.