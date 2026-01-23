Január 21-én tragikus körülmények között elhunyt Jákli Mónika fitneszmodell és influenszer. Most 3 éves kislánya előtt áll a nehéz feladat: megérteni, hogy az édesanyját már soha többet nem láthatja viszont. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust kérdeztük arról, hogyan közölhetjük a szörnyű hírt egy kisgyerekkel, anélkül, hogy hosszútávú sérüléseket okoznánk.

Jákli Mónika tragédiája: hogyan mondjuk el egy kisgyereknek, hogy meghalt az édesanyja? – A pszichológus válaszol / Fotó: TV2

Egy kisgyerek egészen máshogy érti a halált: számára az anya „eltűnik”, nem pedig végleg megszűnik.

A ködösítés és a szépítés (pl. „elaludt”, „elment”) súlyos szorongást és bűntudatot okozhat.

A túlélő szülő érzelmi jelenléte, őszintesége és a napi rutin megtartása adja a gyerek biztonságát.

Jákli Mónika tragédiája: hogyan mondjuk el egy kisgyereknek, hogy meghalt az édesanyja? – A pszichológus válaszol

Egy négyéves számára a halál inkább eltűnés, mint végleges állapot

Egy 3-4 év körüli gyerek teljesen máshogy gondolkodik a halálról, mint egy 6-7 éves. Ebben az életkorban még nem érti az időbeliséget, a véglegességet. Számára a halál inkább egyfajta eltűnés, egy kapcsolati hiány

– hangsúlyozza dr. Makai Gábor.

Egy ilyen korú kisgyerek nem fogja fel, hogy „anya meghalt”, inkább azt érzi, azt veszi észre, hogy megszakadt a megszokott rutin: nem anya fürdeti, nem ő viszi óvodába, nem ő mond esti mesét. Ez önmagában is komoly bizonytalanságot okoz egy gyermekben.

A mágikus gondolkodás veszélye: „Biztos miattam történt”

Ebben az életkorban a gyerekekre jellemző az úgynevezett mágikus gondolkodás. Ez azt jelenti, hogy úgy érezhetik: a gondolataik vagy viselkedésük hatással van a világ eseményeire.

Egy 3-4 éves akár azt is hiheti, hogy azért halt meg az anyukája, mert ő rossz volt, nem ment időben aludni, vagy mert anya egyszer rákiabált. Ez óriási bűntudatot okozhat, ezért kulcsfontosságú kimondani: nem te tehetsz róla, nem a te hibád

– magyarázza a klinikai szakpszichológus.

Mit NE mondjunk a gyereknek?

A szakértő szerint sok, felnőtteknek megnyugtató mondat a gyerek számára inkább szorongást kelt:

„Anya elaludt” – később alvásfélelmet okozhat.