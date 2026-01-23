Hogyan mondjuk el egy kisgyereknek, hogy meghalt az édesanyja? – A pszichológus válaszol

Január 21-én tragikus körülmények között elhunyt Jákli Mónika fitneszmodell és influenszer. Most 3 éves kislánya előtt áll a nehéz feladat: megérteni, hogy az édesanyját már soha többet nem láthatja viszont. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust kérdeztük arról, hogyan közölhetjük a szörnyű hírt egy kisgyerekkel, anélkül, hogy hosszútávú sérüléseket okoznánk.
Egy 3-4 év körüli gyerek teljesen máshogy gondolkodik a halálról, mint egy 6-7 éves. Ebben az életkorban még nem érti az időbeliséget, a véglegességet. Számára a halál inkább egyfajta eltűnés, egy kapcsolati hiány
– hangsúlyozza dr. Makai Gábor.
Egy ilyen korú kisgyerek nem fogja fel, hogy „anya meghalt”, inkább azt érzi, azt veszi észre, hogy megszakadt a megszokott rutin: nem anya fürdeti, nem ő viszi óvodába, nem ő mond esti mesét. Ez önmagában is komoly bizonytalanságot okoz egy gyermekben.
Ebben az életkorban a gyerekekre jellemző az úgynevezett mágikus gondolkodás. Ez azt jelenti, hogy úgy érezhetik: a gondolataik vagy viselkedésük hatással van a világ eseményeire.
Egy 3-4 éves akár azt is hiheti, hogy azért halt meg az anyukája, mert ő rossz volt, nem ment időben aludni, vagy mert anya egyszer rákiabált. Ez óriási bűntudatot okozhat, ezért kulcsfontosságú kimondani: nem te tehetsz róla, nem a te hibád
– magyarázza a klinikai szakpszichológus.
A szakértő szerint sok, felnőtteknek megnyugtató mondat a gyerek számára inkább szorongást kelt:
„Anya elaludt” – később alvásfélelmet okozhat.
„Anyu elment” – elhagyatottság-szorongást indíthat el.
„A Jóisten magához szólította” – bűntudatot, haragot válthat ki.
Ezekkel a mondatokkal a gyerek nem tud mit kezdeni. Inkább összezavarják, mint megnyugtatják
– figyelmeztet dr. Makai Gábor.
A tragédia közlését nem szabad halogatni, nem szabad megvárni, hogy a gyerek mástól hallja.
Biztonságos, otthoni környezetben kell elmondani, egyértelműen. Ki kell mondani: baleset történt, az anya teste nagyon megsérült, és meghalt, ezért nem fog visszajönni
– tanácsolja a pszichológus.
„Szeretlek, itt vagyok, együtt vagyunk, biztonságban vagy.”
A veszteség után az életben maradó szülő válik az elsődleges biztonsági bázissá. „Az apa feladata, hogy érzelmileg elérhető legyen. Fizikai közelség, ölelés, jelenlét: ezek mind segítenek a gyereknek abban, hogy újra biztonságban érezze magát.”
Sírás, ismétlődő kérdések – ez mind normális.
A gyász, a szülő halálának feldolgozása kisgyermekkorban egészen másképp zajlik, mint felnőtteknél. Gyakori a regresszió:
A felnőttek számára meglepő lehet, hogy a gyerek egyik pillanatban még sír, majd hirtelen nevetni és játszani kezd. „Ez nem patológiás tünet. A gyerek szakaszosan dolgozza fel a veszteséget” – hangsúlyozza a szakember. Egy gyerek újra és újra ugyanazokat a kérdéseket teszi fel, akár százszor is. Ilyenkor mindig türelmesen, ugyanúgy kell válaszolni – ez erősíti a biztonságérzetét.
„A kiszámíthatóság a legnagyobb kapaszkodó – mondja dr. Makai. „Rendszeres felkelés, óvoda, étkezés, lefekvés: ezek mind azt üzenik a gyereknek, hogy a világ még működik.”
A válasz egyértelmű: igen, de kontrolláltan.
Nem kell elfojtani az érzelmeket. A gyerek láthatja, hogy az apa szomorú, sír, majd összeszedi magát. Ez természetes
– mondja a szakpszichológus.
„Ez a gyerekben szeparációs szorongást indíthat el” – figyelmeztet a szakember.
Ha 2–3 hónap után is fennáll a regresszió, vagy a gyerek:
akkor érdemes gyermekpszichológus segítségét kérni.
Nem kell attól félni, hogy a gyerek biztosan sérülni fog, ez inkább a mi félelmünk. A legfontosabb, hogy a szülő érzelmileg jelen legyen, biztonságot adjon. Ez a gyászfeldolgozás alapja
– hangsúlyozza a pszichológus.
