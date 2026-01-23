Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Hogyan mondjuk el egy kisgyereknek, hogy meghalt az édesanyja? – A pszichológus válaszol

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 07:45
Egy szülő halála a legnagyobb tragédiák közé tartozik – de amikor mindezt egy kisgyereknek kell elmagyarázni, a fájdalom mellett hatalmas bizonytalanság is megjelenik. Mit ért meg egy 3 éves a halálból? Mit szabad mondani, és mit tilos? Jákli Mónika tragikus balesete kapcsán ilyen és ehhez hasonló kérdések merülhetnek fel a családtagokban. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk.
Bakk Lucia
Január 21-én tragikus körülmények között elhunyt Jákli Mónika fitneszmodell és influenszer. Most 3 éves kislánya előtt áll a nehéz feladat: megérteni, hogy az édesanyját már soha többet nem láthatja viszont. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust kérdeztük arról, hogyan közölhetjük a szörnyű hírt egy kisgyerekkel, anélkül, hogy hosszútávú sérüléseket okoznánk.

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, akivel Jákli Mónika halálának kapcsán arról kérdeztünk, hogyan beszéljünk a gyereknek a halálról.
Jákli Mónika tragédiája: hogyan mondjuk el egy kisgyereknek, hogy meghalt az édesanyja? – A pszichológus válaszol / Fotó:   TV2
  • Egy kisgyerek egészen máshogy érti a halált: számára az anya „eltűnik”, nem pedig végleg megszűnik.
  • A ködösítés és a szépítés (pl. „elaludt”, „elment”) súlyos szorongást és bűntudatot okozhat.
  • A túlélő szülő érzelmi jelenléte, őszintesége és a napi rutin megtartása adja a gyerek biztonságát.

Jákli Mónika tragédiája: hogyan mondjuk el egy kisgyereknek, hogy meghalt az édesanyja? – A pszichológus válaszol

Egy négyéves számára a halál inkább eltűnés, mint végleges állapot

Egy 3-4 év körüli gyerek teljesen máshogy gondolkodik a halálról, mint egy 6-7 éves. Ebben az életkorban még nem érti az időbeliséget, a véglegességet. Számára a halál inkább egyfajta eltűnés, egy kapcsolati hiány

 – hangsúlyozza dr. Makai Gábor.  

Egy ilyen korú kisgyerek nem fogja fel, hogy „anya meghalt”, inkább azt érzi, azt veszi észre, hogy megszakadt a megszokott rutin: nem anya fürdeti, nem ő viszi óvodába, nem ő mond esti mesét. Ez önmagában is komoly bizonytalanságot okoz egy gyermekben. 

A mágikus gondolkodás veszélye: „Biztos miattam történt”

Ebben az életkorban a gyerekekre jellemző az úgynevezett mágikus gondolkodás. Ez azt jelenti, hogy úgy érezhetik: a gondolataik vagy viselkedésük hatással van a világ eseményeire.

Egy 3-4 éves akár azt is hiheti, hogy azért halt meg az anyukája, mert ő rossz volt, nem ment időben aludni, vagy mert anya egyszer rákiabált. Ez óriási bűntudatot okozhat, ezért kulcsfontosságú kimondani: nem te tehetsz róla, nem a te hibád

– magyarázza a klinikai szakpszichológus.

Mit NE mondjunk a gyereknek?

A szakértő szerint sok, felnőtteknek megnyugtató mondat a gyerek számára inkább szorongást kelt:

„Anya elaludt” – később alvásfélelmet okozhat.

„Anyu elment” – elhagyatottság-szorongást indíthat el.

„A Jóisten magához szólította” – bűntudatot, haragot válthat ki.  

Ezekkel a mondatokkal a gyerek nem tud mit kezdeni. Inkább összezavarják, mint megnyugtatják

– figyelmeztet dr. Makai Gábor.  

A legfontosabb szabály: mondjuk ki az igazságot

A tragédia közlését nem szabad halogatni, nem szabad megvárni, hogy a gyerek mástól hallja.

Biztonságos, otthoni környezetben kell elmondani, egyértelműen. Ki kell mondani: baleset történt, az anya teste nagyon megsérült, és meghalt, ezért nem fog visszajönni

– tanácsolja a pszichológus.

Ugyanilyen fontos az üzenet másik fele is:

„Szeretlek, itt vagyok, együtt vagyunk, biztonságban vagy.”

A veszteség után az életben maradó szülő válik az elsődleges biztonsági bázissá. „Az apa feladata, hogy érzelmileg elérhető legyen. Fizikai közelség, ölelés, jelenlét: ezek mind segítenek a gyereknek abban, hogy újra biztonságban érezze magát.”  

Regressziós állapot

Sírás, ismétlődő kérdések – ez mind normális.

A gyász, a szülő halálának feldolgozása kisgyermekkorban egészen másképp zajlik, mint felnőtteknél. Gyakori a regresszió:

  • újra bepisil
  • ujjszopás
Egy anyuka gyermekének mesél a földön ülve az ablak előtt Jákli Mónika haláláról.
A ködösítés és a szépítés (pl. „elaludt”, „elment”) súlyos szorongást és bűntudatot okozhat / Fotó: fizkes /  Shutterstock 

A felnőttek számára meglepő lehet, hogy a gyerek egyik pillanatban még sír, majd hirtelen nevetni és játszani kezd. „Ez nem patológiás tünet. A gyerek szakaszosan dolgozza fel a veszteséget” – hangsúlyozza a szakember. Egy gyerek újra és újra ugyanazokat a kérdéseket teszi fel, akár százszor is. Ilyenkor mindig türelmesen, ugyanúgy kell válaszolni – ez erősíti a biztonságérzetét.

A rutin életet menthet – lelkileg

A kiszámíthatóság a legnagyobb kapaszkodó – mondja dr. Makai. „Rendszeres felkelés, óvoda, étkezés, lefekvés: ezek mind azt üzenik a gyereknek, hogy a világ még működik.”  

Szabad sírni a gyerek előtt?

A válasz egyértelmű: igen, de kontrolláltan.

Nem kell elfojtani az érzelmeket. A gyerek láthatja, hogy az apa szomorú, sír, majd összeszedi magát. Ez természetes

 – mondja a szakpszichológus.

Ami viszont kerülendő:

  • önkívületi állapot, teljes összeomlás a gyerek előtt
  • szerepcsere, amikor a gyerek vigasztalja a szülőt

„Ez a gyerekben szeparációs szorongást indíthat el” – figyelmeztet a szakember.

Mikor kell szakemberhez fordulni?

Ha 2–3 hónap után is fennáll a regresszió, vagy a gyerek:

  • elzárkózik
  • izolálódik
  • érzelmileg elérhetetlenné válik

akkor érdemes gyermekpszichológus segítségét kérni.

Nem kell attól félni, hogy a gyerek biztosan sérülni fog, ez inkább a mi félelmünk. A legfontosabb, hogy a szülő érzelmileg jelen legyen, biztonságot adjon. Ez a gyászfeldolgozás alapja

– hangsúlyozza a pszichológus. 

