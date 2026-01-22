Bálint Antóniát teljesen letaglózta Jákli Mónika halála

Szerda reggel sokkoló hír járta körbe a magyar és szlovák sajtót: Jákli Mónika meghalt, a népszerű fitneszmodell és influenszer végzetes közúti balesetet szenvedett. A tragédiáról egy szlovák portál számolt be elsőként, és a gyászhírre számos híresség is reagált, köztük Bálint Antónia, aki kedves, nagyszerű anyának ismerte meg Boráros Gábor exét, a mindössze 31 éves Jákli Mónikát.

Jákli Mónika meghalt, halálhíre mélyen megrázta Bálint Antóniát is (Fotó: Bálint Antónia)

Jákli Mónika meghalt: így emlékezett meg róla Bálint Antónia

Az egykori szépségkirálynőt, Bálint Antóniát mélyen megrázta a tragédia.

Épp nézem a közös fotóinkat… Hát ugye, mi egy műsorban voltunk, nekem ő nagyon szimpatikus volt, aranyos, kedves nőnek ismertem meg. És én úgy láttam, hogy mostanra meg is találta önmagát. Szörnyű dolog ez és nyilván le vagyok döbbenve. Láttam a fotókat, amik megjelentek a balesetről... Nem tudom elhinni...

– mesélte Antónia megrendülten a Borsnak.

Jákli Mónika gyermekével töltötte az utolsó hétvégéjét (Fotó: Instagram)

Jákli Mónika kislánya mindössze 4 éves lesz

Hozzátette, hogy bár nehéz szavakba önteni a történteket, de talán még nehezebb az, hogy Mónika kislánya még nagyon kicsi, és hosszú távon az ő nevelése és szeretete adhat vigaszt a családnak. Mónika kislánya szerencsére nem volt az édesanyjával.

Ez tragédia… szinte felfoghatatlan, hogyan történhetett meg mindez. Mindössze 31 éves volt, és ott van az a kicsi gyerek, az a gyönyörűség. Egészen elképesztő, egyszerűen nem találom a szavakat. De az egészben talán a legszörnyűbb az, hogy egy kislány maradt édesanya nélkül. Egy gyermeknek anya nélkül felnőnie szinte elképzelhetetlen. Őszintén sajnálom az egész családot

– tette hozzá a beszélgetés során.

A közösségi médiát elárasztották a búcsúüzenetek, számos ismerős, barát és rajongó fejezte ki részvétét a tragédia miatt. Jákli Mónika pályafutása során motiváló példakép volt, fitneszmodellként és influenszerként sokakat inspirált egészséges életmódra és tudatos életvezetésre. Most a fiatal anyuka és példakép emléke tovább él mindazokban, akik ismerték és szerették.