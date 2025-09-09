„Tudni kell beszélni róla” – Gyermekpszichológus a szorongó iskolásokról, zombis játékokról és a szülők felelősségéről

Egy tapasztalt gyermekpszichológust kérdeztünk arról, milyen tünetekre érdemes figyelni, mikor kell azonnal szakemberhez fordulni, és miért lehet sorsfordító már egyetlen pszichológusi beszélgetés is.

Királymezei Ágnes, krízistanácsadó szakpszichológust, gyermekpszichológust kérdeztük, aki több évtizede foglalkozik gyerekek és családok támogatásával

Gyermekpszichológus válaszol: hogyan ismerhető fel a szorongás és mit tehetünk ellene

Egyre több kisgyermek küzd szorongással már az iskolakezdés első heteiben – mégis sok szülő legyint a jelekre, mondván: „majd kinövi”. Pedig a tanulási zavarok, a magatartási gondok, sőt, az elzárkózás mögött is mélyebb lelki okok húzódhatnak. Királymezei Ágnes krízistanácsadó szakpszichológust, gyermekpszichológus készséggel válaszolt kérdéseinkre.

Milyen jelekből vehetjük észre, hogy gyermekünk nem egyszerűen fáradt vagy nyűgös, hanem szorong?

„A szorongás természetesen minden korosztályban más indíttatású lehet. Normál esetben az újtól, a kiszámíthatatlantól, a bizonytalantól, bizonyos személyektől, eseményektől, megmérettetéstől, teljesítménykényszerből, önmagunk bizonytalanságából, kisebbrendűségi érzéséből, kudarc kerülésből eredően. Vannak megfogalmazható, konkrét félelmeink, szorongásaink – de vannak irreálisan, önmagunk által gerjesztett, általános, tárgy nélküli szorongásaink is. Természetesen az utóbbi kevésbé szerencsés, mivel ha nem tudjuk a konkrét okát, akkor megoldást is nehezebb találni rá, nehezebb megoldani – ehhez már lehet, hogy pszichológusra lesz szükség."

Miért különösen veszélyeztetett időszak az iskolakezdés?

„Amennyiben egy alsó osztályos gyermek szorong, a következő tünetei lehetnek: megváltozik a viselkedése – szétszórtabb lesz, kevésbé beszédes, mint addig volt, kerüli a beszélgetéseket, fáradékonyabbá válik, rosszabbul alszik, vannak felesleges cselekedetei, visszacsúszik korábbi gyermeki szintre, tanulásban próbálja azt elnyújtani, esetleg kibújni alóla, összecsapja, nem érdekli kellő alapossággal, például a házi feladat megírása."

A gyermekek nem csak a teljesítményük miatt szüleiktől, hanem kortársaik véleményétől is szoronghatnak

Fotó: Ground Picture / Shutterstock

A tanulással kapcsolatos nehézségek is utalhatnak szorongásra?

„Igen. Ha például tanulás közben mindenféle igényét bejelenti: »pisilni kell, éhes vagyok, szomjas vagyok« – azt hiszem, ez sokak előtt ismert. Majd, ha neki is kezdenek a tanulásnak, órákig tart olyan feladat elvégzése, amit sokkal rövidebb idő alatt is képes lenne a gyermek megcsinálni. Szoronghat az iskolában egy rosszabb értékelés miatt, amit aztán otthon titkolni kell – márpedig bármilyen titok megtartása igen sok energiába kerül."