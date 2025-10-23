Idegeidre megy az anyósod? Így vethetsz véget a családi drámának

Bár egyszerű lenne, a házasság nem csak két ember kapcsolatáról szól, és ez sűrűn feszültséget szül. Leggyakrabban az anyósokkal. Ami nemcsak a békés családi légkört lehetetleníti el, de a kutatások szerint, a válás kockázatát is növeli. Ha te sem jössz ki az anyósoddal, ne ess kétségbe! Mutatunk pár okos pszichológiai tippet, amivel megoldhatod a helyzetet.
Mindenekelőtt beszélj a szóban forgó anyós gyermekével, tehát a te partnereddel arról, hogy mi a helyzet, mit érzékelsz az anyja irányából, mert sokszor a másik fél nem is érzékeli a kettőtök között vibráló feszültséget. De ha közlöd vele az aggályaidat, segíthet a csillapítani a kedélyeket, közvetíteni a te érzéseidet és elvárásaidat a párod anyja felé, még mielőtt jobban elfajulna a helyzet.
Ha a partnered nem tud (vagy nem szeretne) beavatkozni, akkor a következőket teheted:
Biztosan érzékeled, hogy mi az, ami alapvető konfliktusforrást jelent kettőtök kapcsolatában. Általában ilyen lehet a:
Ha tudod, ezeket ne is hozd szóba. Ha kikerülhetetlen, maradj távolságtartó és tisztelettudó, amennyire csak tudsz.
Néhány anyós kifejezetten szeret beleszólni a gyereke és a párja életébe, de ezt neked nem kell szó nélkül tűrnöd. Fontos, hogy te magad húzz határokat közte és a saját életed, döntéseid és véleményed között. Ezt megteheted azzal, ha korlátozod az együtt töltött idő mennyiségét, amennyire számodra még komfortos. Ebbe beletartozik a tervezett és a váratlan látogatások egyenes és határozott kezelése is részedről. Jelöld ki azt is, hogy milyen családi hagyományokban, szokásokban szeretnétek részt vállalni, ha ez is konfliktust szül köztetek. De akár azt is körvonalazhatod, mely témákban kértek, adtok egymásnak visszajelzéseket.
Egy nehéz természetű anyós megjegyzéseire, aki sok feszültséget kelt bennünk, egy idő után hajlamosak vagyunk hiperérzékenyen reagálni. Ezért a legjobb, ha tudatosan próbálsz odafigyelni arra, hogy a megjegyzéseit ne vedd személyes támadásnak. Főleg, mert sokszor nem is ez a célja. Sokat segíthet, ha megpróbálsz jó szándékot feltételezni a véleménye (és kéretlen tanácsai) mögött és inkább a saját erősségeidre fókuszálsz akkor is, ha úgy érzed kritika ért.
Mindegy mennyit veszekszel vagy forrsz csendben a saját levedben; az anyósodat nem fogod megváltoztatni. Ha pedig próbálkozol vele, az csak még több nézeteltérést szül majd. Ismerd fel, mi az, ami bosszant benne. A kritika helyett pedig próbáld meg elfogadni a számodra kifogásolható tulajdonságait is. Ez a benned lévő indulatok leküzdésében lesz segítségedre.
Bármilyen nehezen is kezeled az anyósodat, és bármennyi nézeteltérésetek is van, minden kapcsolat megél kellemes pillanatokat. Főleg egy családban. Ezeket próbáld meg tudatosan élvezni és értékelni. Így közelebb kerülhetsz az anyósodhoz, és könnyebben kezeled majd a nehéz helyzeteket és szituációkat is.
Az együtt átélt programok, beszélgetések is erősítik a kettőtök közötti pozitív kapcsolatot. Nem kell túl gondolnod, ehhez elegendő lehet egy-egy rövid látogatás, séta, kártyázás vagy egy film, amit mindketten szerettek.
Ha nehezen találod a közös hangot az anyósoddal, vesd be ezeket a módszereket, és figyelj:
4 tipp a sikeres, asszertív kommunikációhoz:
