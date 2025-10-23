Idegeidre megy az anyósod? Így vethetsz véget a családi drámának

Bár egyszerű lenne, a házasság nem csak két ember kapcsolatáról szól, és ez sűrűn feszültséget szül. Leggyakrabban az anyósokkal. Ami nemcsak a békés családi légkört lehetetleníti el, de a kutatások szerint, a válás kockázatát is növeli. Ha te sem jössz ki az anyósoddal, ne ess kétségbe! Mutatunk pár okos pszichológiai tippet, amivel megoldhatod a helyzetet.

Vess véget az anyóssal folytatott háborúnak!

Így ápolhatsz jó kapcsolatot az anyósoddal

Mindenekelőtt beszélj a szóban forgó anyós gyermekével, tehát a te partnereddel arról, hogy mi a helyzet, mit érzékelsz az anyja irányából, mert sokszor a másik fél nem is érzékeli a kettőtök között vibráló feszültséget. De ha közlöd vele az aggályaidat, segíthet a csillapítani a kedélyeket, közvetíteni a te érzéseidet és elvárásaidat a párod anyja felé, még mielőtt jobban elfajulna a helyzet.

Ha a partnered nem tud (vagy nem szeretne) beavatkozni, akkor a következőket teheted:

1. Kerüld a kényes helyzeteket és témákat

Biztosan érzékeled, hogy mi az, ami alapvető konfliktusforrást jelent kettőtök kapcsolatában. Általában ilyen lehet a:

Gyermeknevelés

Politika

Vallás

Ha tudod, ezeket ne is hozd szóba. Ha kikerülhetetlen, maradj távolságtartó és tisztelettudó, amennyire csak tudsz.

2. Jelöld ki a saját határaidat

Néhány anyós kifejezetten szeret beleszólni a gyereke és a párja életébe, de ezt neked nem kell szó nélkül tűrnöd. Fontos, hogy te magad húzz határokat közte és a saját életed, döntéseid és véleményed között. Ezt megteheted azzal, ha korlátozod az együtt töltött idő mennyiségét, amennyire számodra még komfortos. Ebbe beletartozik a tervezett és a váratlan látogatások egyenes és határozott kezelése is részedről. Jelöld ki azt is, hogy milyen családi hagyományokban, szokásokban szeretnétek részt vállalni, ha ez is konfliktust szül köztetek. De akár azt is körvonalazhatod, mely témákban kértek, adtok egymásnak visszajelzéseket.

3. Ne vedd személyes sértésnek a megjegyzéseit

Egy nehéz természetű anyós megjegyzéseire, aki sok feszültséget kelt bennünk, egy idő után hajlamosak vagyunk hiperérzékenyen reagálni. Ezért a legjobb, ha tudatosan próbálsz odafigyelni arra, hogy a megjegyzéseit ne vedd személyes támadásnak. Főleg, mert sokszor nem is ez a célja. Sokat segíthet, ha megpróbálsz jó szándékot feltételezni a véleménye (és kéretlen tanácsai) mögött és inkább a saját erősségeidre fókuszálsz akkor is, ha úgy érzed kritika ért.