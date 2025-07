Az anyósod még véletlen sem felejt el kritizálni? 5 biztos jel, hogy a begyében vagy

A házasságban óriási stresszforrást jelenthet, ha az anyóssal feszült a kapcsolat. A férjed pedig talán nem is látja, mert még mindig felnéz a drága anyucira. Bár valóban nagyszerűen nevelte fel a kicsi fiát, ez nem azt jelenti, hogy ugyanolyan szeretettel fordul feléd is. Bármit is teszel, az sosem elég jó? Akkor vegyük sorra azt az 5 biztos jelet, amik arra utalnak, hogy az anyósod begyében vagy!

5 jel, hogy az anyósod nem bír.

5 biztos jel, hogy az anyós kicsit sem kedvel

Egy korábbi felmérés szerint, amelyben 2000 nő vett részt, minden negyedik azt állította, hogy az anyósuk próbálja irányítani őket. Ha azonban egyszer elkezded kiszúrni azokat a jeleket, amik azt mutatják, hogy férjed édesanyja utál téged, az hatalmas frusztrációt okozhat és pároddal is vitákhoz vezethet, legrosszabb esetben pedig váláshoz. Ha ezeket a jeleket tapasztalod, itt az ideje leülni és beszélni kedveseddel!

Minden alkalmat megragad, hogy megalázzon téged

A párod azzal próbálja védeni az édesanyját, hogy mindenkivel így viselkedik? Azonban, ha mások előtt szid vagy egészen lekezelően bánik veled, akkor az egyértelmű jele annak, hogy nagyon nem bír téged. Amennyiben ez gyakran előfordul, beszéld meg a partnereddel és kérd a támogatását.

Soha nem ad neked igazat, csak az a helyes, amit ő mond

Ha az anyósod nem tűri az ellentmondást, sőt még kedvelni sem kedvel téged, akkor folyamatosan azt a benyomást keltheti benned, hogy mindig tévedsz. Sőt még a hiányosságaidra is rá fog világítani mit sem törődve azzal, mennyire bánt meg vele téged.

Figyelmen kívül hagy, mintha ott sem lennél

Ugye milyen rettenetes érzés, ha emberszáma sem vesznek? Az anyós ebben az esetben úgy érzi, hogy nem vagy méltó a figyelmére, ezért jelentéktelennek tekint. Ráadásul még akkor is mással foglalkozik, amikor épp hozzá beszélsz. Drágám, ha ez a pont jellemző az anyósoddal való kapcsolatodra, akkor a mami kifejezetten utál téged.

Kifogásolja és aláássa a szülői döntéseidet

Rengeteg anyós gondolja úgy, hogy a gyereknevelésben szakértő, hiszen egy csemetét már biztosan felnevelt. Azonban, ha állandóan elmondja neked, mit hogyan csinálj és a segítő szándék helyett inkább irányítani próbál, akkor valószínűleg nem vagy a kedvence. Ha ragaszkodik ahhoz, hogy kizárólag az ő módszere szerint cselekedj, ideje beszélned a férjeddel.

Folyamatosan felhozza a fia exeit és összehasonlítgat velük

Ebből biztosan tudhatod, hogy az anyósodnak nem vagy a szíve csücske. Amikor csak lehet, megragadja az alkalmat, hogy felhozza fia exeit, akik sokkal jobbak voltak nálad? Nos, a drága mami egyértelműen kinyilvánítja a veled kapcsolatos ellenszenvét.

