Trilliomossá teheti Elon Muskot a SpaceX nagy dobása

Történelmi pillanathoz érkezett a SpaceX: Elon Musk űripari vállalata pénteken megjelent a Nasdaq tőzsdén, méghozzá minden idők legnagyobb részvénykibocsátásával. A befektetők óriási érdeklődése miatt már a nyitás előtt arról beszéltek, hogy a cég értéke meghaladhatja a 2 billió dollárt.

Rekordot dönthet a SpaceX tőzsdei debütálása. Fotó: AFP

A SpaceX IPO-ja után Elon Musk előtt újabb mérföldkő állhat

A SpaceX 75 milliárd dollárt vont be a tőzsdére lépéssel, ezzel messze túlszárnyalva az eddigi rekordtartó Saudi Aramco 2019-es kibocsátását. A részvények hivatalos ára 135 dollár volt, de elemzők szerint ennél jóval magasabban is indulhatott a kereskedés – írja a BBC.

A legnagyobb figyelem azonban Elon Muskra irányul. A milliárdos több mint 80 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a vállalatban, így ha a részvények árfolyama a várakozásoknak megfelelően alakul, ő lehet a világ első embere, akinek vagyona átlépi az 1000 milliárd dolláros, vagyis az egytrillió dolláros határt.

A SpaceX azonban jelenleg még nem termel nyereséget, és a vállalat maga is elismerte, hogy nincs garancia arra, hogy a jövőben profitábilissá válik.