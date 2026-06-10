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Hihetetlen újítás: A Wizz Air járatain lehet majd internetezni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors wizz air
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 21:10
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A repülőgép-üzemmód értelmét veszti? A Wizz Air Holdings elképesztő újdonságot hoz, már 2027-től!

Hatalmas bejelentést tett a Wizz Air Holdings, miszerint 2026-tól bevezetik gépeiken a Starlinket. A fapados légitársaságok fokozatosan bővítik fedélzeti szolgáltatásaik körét, és a fedélzeti internet-hozzáférés pedig az egyik a sok közül.

Újítást tervez a Wizz Air Holdings.
Újítást tervez a Wizz Air Holdings. Fotó: Markus Mainka / shutterstock

A Wizz Air bejelentette, hogy repülőgépein fedélzeti internet-hozzáférést biztosít. A szolgáltatást a SpaceX Starlink műholdas hálózata biztosítja majd. A Wizz Air tervei szerint jövőre kezdi a Wi-Fi szolgáltatás elindítását, amelyhez Elon Musk Starlinkje lesz az internetszolgáltató. A légitársaság tervei szerint a berendezést új generációs repülőgépeire, az Airbus A321neo és A320neo gépekre telepíti, amelyek a légitársaság teljes flottájának mintegy 75%-át teszik ki. Az internet a légitársaság összes útvonalán elérhető lesz, függetlenül a repülési célállomástól.

A Wizz Air még nem határozta meg a szolgáltatás formátumát. A lehetséges opciók a következők:

 

  • ingyenes hozzáférés minden utas számára;
  • fizetős opció;
  • bónuszként hozzáadható funkció valamelyik meglévő szolgáltatáscsomaghoz (pl. elsőbbségi beszállás).


Érdemes megjegyezni, hogy más légitársaságok, amelyek már használják a Starlinket a fedélzeten, ingyenes internetet biztosítanak. Az ilyen járatok utasai a felszállás után azonnal csatlakoznak a hálózathoz – engedély vagy hűségprogramokban való regisztráció nélkül.

Ez azért nagy szó, hiszen így 

a Wizz Air Holdings lehet Európa első fapados légitársasága, amelynek gépei Wi-Fi-vel lesznek felszerelve

 - írja a visitukraine.today.hu.

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