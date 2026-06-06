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Évek óta szivárog a Nemzetközi Űrállomás, így hárították el az életveszélyes problémát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Nemzetközi Űrállomás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 07:45
evakuálásvészhelyzet
Öt űrhajós is készen állt a Földre való visszatérésre. A Nemzetközi Űrállomás tegnap az evakuálás szélén állt.
CJA
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A Nemzetközi Űrállomás (ISS) űrhajósai visszatérhettek szokásos feladataikhoz, miután tegnap levegőszivárgás miatt evakuálás veszélye állt fenn.

Űrhajósok kerültek veszélybe a Nemzetközi Űrállomáson
Űrhajósok kerültek veszélybe a Nemzetközi Űrállomáson
Fotó: Unsplash/NASA

 

Hogyan oldotta meg a problémát a Nemzetközi Űrállomás csapata?

A SpaceX Crew Dragon kapszulájában parancsot adtak a biztonságos menedék keresésére - ekkor két szivárgást is felfedeztek az orosz szegmensben, a Zvezda modulban.

Az öt űrhajós - Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot, Andrey Fedyaev és Chris Williams - menedéket keresett, miközben két orosz kozmonauta dolgozott a hibák elhárításán.

A két amerikai, egy orosz és egy francia űrhajós űrruháikban várakozott, hogy bármelyik pillanatban visszatérhessenek a Földre vészhelyzet esetén. Eközben Sergey Kud‑Sverchkov és Sergey Mikayev maradtak a modulban, hogy elhárítsák a problémákat.

A közlemények szerint az egyik szivárgást sikerült teljesen megfékezni, míg a másik nem jelent veszélyt a legénységre, mivel az átrakókamra kúpos részén található.

Joseph Zakrzewski, a houstoni NASA Johnson Űrközpont szóvivője jelentette be a vészhelyzet végét. Elmondta, hogy az orosz űrtisztviselők befejezték a javítási munkát, és már csak méréseket végeznek, így a Dragon fedélzetén lévő legénység elhagyhatta a biztonságos menedékhelyet.

A NASA 2024-es közlése szerint az orosz Zvezda modul alagútja 2018 óta szenved levegőszivárgásoktól, naponta közel 17 kilónyi légkört veszítve. A legtöbb szivárgást tavaly betömték, de az orosz űrkutatási tisztviselők a múlt hónapban újabb nyomásesést észleltek az alagútban, ami a mostani vészhelyzethez vezetett - írja a Metro.

 

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