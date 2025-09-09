Este jön az iPhone 17: pengevékony Air, brutál Pro-kamera

Az Apple magyar idő szerint 19:00-kor tartja „Awe Dropping” elnevezésű eseményét; hivatalosan ezen mutatják be az új iPhone 17-család tagjait, köztük az ultravékony „iPhone 17 Air-t”, továbbá az Apple Watch Series 11-et, a Watch Ultra 3-at és lehet, hogy lesz egy új fülhallgató is, az AirPods Pro 3.

Ilyen lehet az új Iphone 17 pro / freepik.com

A bemutató élőben követhető az Apple oldalán, YouTube-on és az Apple TV appban. A készülékek mellett bemutathatnak új mesterséges intelligencia alapú funkciókat és az iOS 26-ot is

Új Iphone készülékek:

iPhone 17,

iPhone 17 Air (ultravékony),

(ultravékony), iPhone 17 Pro ,

, iphone 17 Pro Max



iPhone 17 – főbb várakozások

Kijelző: alap iPhone 17 is kaphat 120 Hz ProMotiont és (továbbra is) Dynamic Islandet.

Teljesítmény/hűtés: A19 / A19 Pro chip, lehet gőzkamrás hűtés a Prón.

Kamera: Pro/Pro Max: jobb zoom (akár 8-szoros), fejlettebb tele és frontkamera, jobb alacsony fény. Több forrás szerint több egyidejű kamerafelvétel is jöhet.

Akkumulátor: a pletyka szerint körülbelül 5000 mAh a Pro Maxnál. (Megerősítés az eseményen várható.)

Egyéb új készülékek



Apple Watch-ok:

Series 11, Ultra 3, új SE is esélyes. Kiszivárgott hírek szerint tartósabb ház, nagyobb kijelző az Ultrán, egészség- és sportfunkciók bővülése, műholdas üzenetküldés az Ultrán.

AirPods Pro 3: valószínű bemutató, egészség-/smart-újdonságokkal, de a nagy hangminőségi ugrást nem mindenki várja most.

Szoftver újdonságok:

Az idei nagy iOS-verziót a sajtó iOS 26 néven említi. Látványos, „Liquid Glass” felületet és MI-t érintő kiegészítéseket várnak.

A menetrend a szokásos: előrendelés pénteken (szept. 12.), bolti start egy hétre rá (szept. 19.) – ezt több, Apple-specialista oldal is így valószínűsíti; végleges dátum a bemutató végén. Árazásról hivatalos információ még nincs, az EU-ban a tavalyi trend a stabil vagy enyhén emelkedő listaár volt, idén ezt a devizaárfolyam és az ellátási lánc befolyásolhatja.

A magyarországi menetrend és a készülékek ára csak az esti bemutató után derül ki.