Este jön az iPhone 17: pengevékony Air, brutál Pro-kamera

Az Apple magyar idő szerint 19:00-kor tartja „Awe Dropping” elnevezésű eseményét; hivatalosan ezen mutatják be az új iPhone 17-család tagjait, köztük az ultravékony „iPhone 17 Air-t”, továbbá az Apple Watch Series 11-et, a Watch Ultra 3-at és lehet, hogy lesz egy új fülhallgató is, az AirPods Pro 3.
A bemutató élőben követhető az Apple oldalán, YouTube-on és az Apple TV appban. A készülékek mellett bemutathatnak új mesterséges intelligencia alapú funkciókat és az iOS 26-ot is
Kijelző: alap iPhone 17 is kaphat 120 Hz ProMotiont és (továbbra is) Dynamic Islandet.
Teljesítmény/hűtés: A19 / A19 Pro chip, lehet gőzkamrás hűtés a Prón.
Kamera: Pro/Pro Max: jobb zoom (akár 8-szoros), fejlettebb tele és frontkamera, jobb alacsony fény. Több forrás szerint több egyidejű kamerafelvétel is jöhet.
Akkumulátor: a pletyka szerint körülbelül 5000 mAh a Pro Maxnál. (Megerősítés az eseményen várható.)
Series 11, Ultra 3, új SE is esélyes. Kiszivárgott hírek szerint tartósabb ház, nagyobb kijelző az Ultrán, egészség- és sportfunkciók bővülése, műholdas üzenetküldés az Ultrán.
AirPods Pro 3: valószínű bemutató, egészség-/smart-újdonságokkal, de a nagy hangminőségi ugrást nem mindenki várja most.
Az idei nagy iOS-verziót a sajtó iOS 26 néven említi. Látványos, „Liquid Glass” felületet és MI-t érintő kiegészítéseket várnak.
A menetrend a szokásos: előrendelés pénteken (szept. 12.), bolti start egy hétre rá (szept. 19.) – ezt több, Apple-specialista oldal is így valószínűsíti; végleges dátum a bemutató végén. Árazásról hivatalos információ még nincs, az EU-ban a tavalyi trend a stabil vagy enyhén emelkedő listaár volt, idén ezt a devizaárfolyam és az ellátási lánc befolyásolhatja.
A magyarországi menetrend és a készülékek ára csak az esti bemutató után derül ki.
