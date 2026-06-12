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Világszerte leállt a Facebook, az Instagram és a Messenger

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 16:01 / FRISSÍTÉS: 2026. június 12. 16:07
messengerInstagram
Megbolondultak a Meta közösségi oldalai péntek délután. A Facebook mellett a Messenger és az Instagram felhasználói is tömegesen számoltak be elérhetetlenségről.

Péntek délután világszerte milliók maradtak hoppon: egymás után adta meg magát a Facebook, a Messenger és az Instagram is. A hibajelenség miatt rövid idő alatt több tízezer felhasználó jelzett problémát, így szinte biztosra vehető, hogy a Meta rendszereiben ütött be a baj.

A Facebook mellett a Messenger és az Instagram felhasználói is tömegesen számoltak be elérhetetlenségről.
A Facebook mellett a Messenger és az Instagram felhasználói is tömegesen számoltak be elérhetetlenségről. Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A leállás világ több pontján is érintette a Facebook felhasználókat

A Downdetector adatai szerint délután három óra után egyszerre több mint 41 ezren jelentették, hogy nem tudják használni a Facebookot. Sokan arról számoltak be, hogy a Messenger sem működik megfelelően, miközben az Instagram is elérhetetlenné vált vagy akadozni kezdett – írja az Index.

A tömeges leállás a világ több pontján is érintette a felhasználókat. A jelek szerint a probléma a Meta oldalán keresendő.

 

 

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