Világszerte leállt a Facebook, az Instagram és a Messenger

Péntek délután világszerte milliók maradtak hoppon: egymás után adta meg magát a Facebook, a Messenger és az Instagram is. A hibajelenség miatt rövid idő alatt több tízezer felhasználó jelzett problémát, így szinte biztosra vehető, hogy a Meta rendszereiben ütött be a baj.
A Downdetector adatai szerint délután három óra után egyszerre több mint 41 ezren jelentették, hogy nem tudják használni a Facebookot. Sokan arról számoltak be, hogy a Messenger sem működik megfelelően, miközben az Instagram is elérhetetlenné vált vagy akadozni kezdett – írja az Index.
A tömeges leállás a világ több pontján is érintette a felhasználókat. A jelek szerint a probléma a Meta oldalán keresendő.
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