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Robbanás rázta meg a társasházat: eddig hét sérültről tudni

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 15:50
társasházsérülteket
Legalább heten megsérültek, egyikük életveszélyes állapotban van, miután robbanás rázott meg egy lakóépületet Amszterdam Nieuw-West városrészében péntek hajnalban.

Súlyos robbanás és az azt követő tűz miatt riasztották a hatóságokat Amszterdam Nieuw-West városrészében péntekre virradó éjszaka. A detonáció nem sokkal éjfél után történt egy lakóépületben, amelynek egyik szárnyában egy éjjel-nappal működő fitneszterem is helyet kapott.

Hatalmas robbanás rázta meg a társasházat
Hatalmas robbanás rázta meg a társasházat
Fotó: Andy Watkins /  Unsplash (Illusztráció)

A robbanás következtében az épület egy része összeomlott, majd rövid időn belül tűz ütött ki. A lángokat a tűzoltók a hajnali órákra megfékezték, a mentési munkálatok azonban továbbra is tartanak.

Legalább heten sérültek meg a robbanásban

A helyi hatóságok tájékoztatása szerint eddig legalább hét sérültről tudni, közülük egy ember állapota válságos. Mivel egyelőre nem ismert, pontosan hányan tartózkodtak az épületben a robbanás idején, nem zárható ki, hogy a sérültek száma tovább emelkedik.

A romok átvizsgálását speciális mentőegységek végzik drónok és mentőkutyák segítségével. A szakemberek szerint a részben megrongálódott épület továbbra is instabil, ezért fennáll az újabb összeomlás veszélye.

A robbanás oka egyelőre nem ismert. A rendőrség közölte, hogy minden lehetséges forgatókönyvet vizsgálnak. A helyszínen a tűzoltóság, a mentőszolgálat és a rendőrség mellett a robbanószerkezetek hatástalanítására szakosodott egységek is dolgoznak.

Az eset miatt elővigyázatosságból kiürítettek egy szomszédos, kilencemeletes társasházat is. A mintegy 400 érintett lakó többsége rokonoknál vagy ismerősöknél talált ideiglenes szállást, míg körülbelül száz embert az önkormányzat helyezett el átmenetileg. A városvezetés később szállodai elhelyezést biztosít számukra a mentési és helyreállítási munkálatok idejére – írja az MTI.

 

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