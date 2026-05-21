Már a küszöbön vannak az okosszemüvegek, de veszélyesek lehetnek

Korábban felröppentek a hírek, miszerint a Samsung és a Google együttműködve piacra dobják az új okos szemüvegeket. A Google I/O fejlesztői egy konferencián be is mutatták, hogyan képzelik el az új találmányt, azonban a hivatalos bemutatót a Samsung Unpacked eseményre tartogatják július végére.

Az okos szemüvegek jelene és jövője

A nagyvállalatok több prototípust is elképzeltek, amikhez dizájner márkákat is bevetnek. A Warby Parker és Gentle Monster márkákkal együttműködve több változatot is elkészítenek, kijelzővel és anélkül, valamint dioptriával is megvásárolhatók lesznek. Mindegyik szemüvegbe szerelnek kamerát, mikrofont, hangszórót, az Android telefonokkal és okosórákkal teljes mértékben kompatibilisek lesznek az Android XR rendszernek köszönhetően. Az eszközökben Gemini AI lesz beépítve, így a szemüvegben navigáció, élő fordítás, kihangosított üzenetküldés funkció is lesz, amiknek célja a produktivitás növelése és a kényelem megteremtése. A tervek szerint az audio alapú szemüvegek már ősszel piacra kerülhetnek, míg a kijelzővel rendelkezőkre valószínűleg még tovább kell várnunk.

A legelső okos szemüveget a Google hozta ki még 2013-ban, amikor technológiai úttörőnek számított a Google Glass, azonban elég korán befuccsolt. Jelenleg, ami piacvezető termék, az a Ray-Ban Meta okos szemüvege. Egy hagyományos szemüvegkeretbe rejtettek kamerát, hangszórókat és a Meta AI asszisztensét, kijelzője viszont nincs. Az okos szemüvegek lényege a kéz nélküli irányításban és a saját szemszögből készített felvételekben rejlik, amikhez mesterséges intelligenciát használnak.

Amilyen futurisztikusnak és forradalmi újításnak tűnik, rengeteg problémája van ezeknek az okos eszközöknek. A beépített titkos kamerákkal bármikor lehet felvételeket készíteni, amiről mások nem is tudnak. Ebbe a hibába a Ray-Ban Meta is belefutott, amikor óriási felháborodást keltett, hogy a Meta céghez eljutottak egyes titokban rögzített intim, magánszférát sértő felvételek. Ezeket a képeket és videókat elemezve tanították be a cég dolgozói a Meta mesterséges intelligenciáját. A csoportos fogyasztói hatásra szigorították az adatvédelmi szabályokat, és emiatt nem jutott még el a termék az európai piacra.