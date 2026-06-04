A Meta a TikTok nyomába ered, új funkciót tesztel a Facebookon és az Instagramon

A Meta egy olyan funkciót vezet be a Facebookon és az Instagramon, amelyet a TikTok-felhasználók már ismerhetnek. Ezzel segíthetik, hogy ne görgessünk annyit és ott folytassunk egy videót, ahol korábban abbahagytuk.

A Meta most a Fotó: Shutterstock

A Meta felveszi a versenyt a TikTokkal – ez a tartalomgyártóknak is nagy segítség lesz

A Meta legújabb bővítésével a Facebook és Instagram tartalomgyártók most egy sorozatba rendezhetik a Reels videókat, a régieket és az újabbakat egyaránt. Ez a "Series", amelynek hasonló működési mechanizmusa van, mint a TikToknak, amely 2023-ban vezetett be egy ilyen funkciót. Ennek lényege az volt, hogy a fizető nézők hozzáférhessenek a prémium taralmakhoz.

Ezt legkönnyebben a témák alapján tehetik meg, így ha mondjuk több videót is készítettek arról, milyen edzési rutint végeztek egy héten keresztül, ezeket egy sorozatba rendezhetik. Így a felhasználók is könnyebben megtalálhatják a keresett Reels videókat. Az a cél, hogy tovább tartsák az embereket a platformon, és visszafogják a sorozatos, céltalan görgetést.

Mindamellett, hogy felveszik a versenyt egy rivális céggel, a Meta ezzel azt akarja elérni, hogy visszajáró felhasználó bázisa legyen és segítse a nézői szokásokat. Ezzel ugyanis folytatólagosan visszatérhetünk egy-egy oldalhoz, hogy ott vegyük fel a fonalat, ahol korábban abbahagytuk. A tartalomgyártók számára pedig sokkal rendezettebb felületet biztosít.

A funkció egyelőre az első fázisában jár, egy kiválasztott tartalomgyártói körrel együttműködve vezetik be a Facebookra és az Instagramra.