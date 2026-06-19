Ki hitte volna: ez a rejtett beállítás teljesen lemerítheti a telefonodat

A legtöbben az alkalmazásokat, a fényerőt vagy a Bluetooth-t hibáztatják, ha hamar lemerül a mobiljuk, pedig akad egy kevésbé ismert beállítás is, amely csendben, szinte észrevétlenül fogyasztja az akkumulátort.

Erről a beállításról talán még nem is hallottál / Fotó: Ekateryna Zubal / shutterstock

Ez a beállítás a WiFi Assist, vagyis a Wi - Fi - asszisztens

A beállítás lényege az, hogy amikor a telefon érzékeli, hogy a Wi-Fi kapcsolat gyenge vagy akadozik, automatikusan mobilinternetre vált, hogy a böngészés, videózás vagy alkalmazáshasználat ne szakadjon meg.

Ez elsőre kényelmesnek hangzik, hiszen senki sem szeret percekig egy betöltetlen oldalra meredni, csakhogy ennek ára van: a háttérben ugyanis egyszerre használhatja a mobiladatot és plusz energiát is fogyaszt.

Az Apple hivatalos leírása szerint:

Ha például Safarit használsz gyenge Wi-Fi kapcsolattal és egy weboldal nem tölt be, a Wi-Fi Assist aktiválódik és automatikusan mobilhálózatra vált, hogy az oldal tovább töltődjön.

Vagyis a telefon sokszor úgy dolgozik helyetted, hogy észre sem veszed – közben pedig az akkumulátor százalékai szép lassan eltűnnek.

Ráadásul nem csak az üzemidő bánhatja: a funkció a mobiladat-keretet is fogyaszthatja akkor is, amikor azt hiszed, biztos Wi-Fi hálózaton vagy. A szakértők szerint, ha valaki nem bánja, hogy néha lassabban tölt be egy oldal vagy akadozik egy videó, érdemes lehet ezt a funkciót kikapcsolni a mobilhálózat beállításai között.

Sokan ugyanis csak akkor döbbennek rá annak a beállításnak létezésére, amikor azt látják, hogy a telefonjuk jóval hamarabb lemerül, mint kellene. A hosszabb akkumulátor élettartamnál azonban nem csak ez játszik szerepet, hanem a töltési szokások is. Chao-Yang Wang, a Penn State Egyetem Elektrokémiai Központjának igazgatója szerint a teljes 100 százalékos töltés sem feltétlenül tesz jót hosszú távon.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, ha 100 százalékra feltöltjük, mintha valamivel alacsonyabb töltöttségi szinten tartanánk

– magyarázta a szakértő a LadBible szerint.