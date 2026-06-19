Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Gyárfás névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ki hitte volna: ez a rejtett beállítás teljesen lemerítheti a telefonodat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors telefon
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 19. 11:00
beállításakkumulátor
Hiába töltöd fel reggelre 100 százalékra a mobilodat, napközben mégis villámgyorsan merül? Lehet, egy olyan háttérben futó funkció dolgozik ellened, amiről eddig nem is hallottál.

A legtöbben az alkalmazásokat, a fényerőt vagy a Bluetooth-t hibáztatják, ha hamar lemerül a mobiljuk, pedig akad egy kevésbé ismert beállítás is, amely csendben, szinte észrevétlenül fogyasztja az akkumulátort.

Erről a beállításról még sosem hallottál
Erről a beállításról talán még nem is hallottál / Fotó: Ekateryna Zubal /   shutterstock

Ez a beállítás a WiFi Assist, vagyis a Wi-Fi-asszisztens

A beállítás lényege az, hogy amikor a telefon érzékeli, hogy a Wi-Fi kapcsolat gyenge vagy akadozik, automatikusan mobilinternetre vált, hogy a böngészés, videózás vagy alkalmazáshasználat ne szakadjon meg.

Ez elsőre kényelmesnek hangzik, hiszen senki sem szeret percekig egy betöltetlen oldalra meredni, csakhogy ennek ára van: a háttérben ugyanis egyszerre használhatja a mobiladatot és plusz energiát is fogyaszt.

Az Apple hivatalos leírása szerint:

Ha például  Safarit használsz gyenge Wi-Fi kapcsolattal és egy weboldal nem tölt be, a Wi-Fi Assist aktiválódik és automatikusan mobilhálózatra vált, hogy az oldal tovább töltődjön.

Vagyis a telefon sokszor úgy dolgozik helyetted, hogy észre sem veszed – közben pedig az akkumulátor százalékai szép lassan eltűnnek.

Ráadásul nem csak az üzemidő bánhatja: a funkció a mobiladat-keretet is fogyaszthatja akkor is, amikor azt hiszed, biztos Wi-Fi hálózaton vagy. A szakértők szerint, ha valaki nem bánja, hogy néha lassabban tölt be egy oldal vagy akadozik egy videó, érdemes lehet ezt a funkciót kikapcsolni a mobilhálózat beállításai között.

Sokan ugyanis csak akkor döbbennek rá annak a beállításnak létezésére, amikor azt látják, hogy a telefonjuk jóval hamarabb lemerül, mint kellene. A hosszabb akkumulátor élettartamnál azonban nem csak ez játszik szerepet, hanem a töltési szokások is. Chao-Yang Wang, a Penn State Egyetem Elektrokémiai Központjának igazgatója szerint a teljes 100 százalékos töltés sem feltétlenül tesz jót hosszú távon.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, ha 100 százalékra feltöltjük, mintha valamivel alacsonyabb töltöttségi szinten tartanánk

– magyarázta a szakértő a LadBible szerint.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu