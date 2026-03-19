Életmentő mobilok: ne kerülj életveszélybe csak azért, mert nincs térerőd!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 12:30
Sokan nem is tudják, de a zsebükben lapuló okostelefon akkor is képes segítséget hívni, ha a világ végén, térerő nélkül érné őket baj. Magyarországon is élesedett a műholdas segélykérő funkció.
Évente tucatnyi túrázó téved el vagy szenved balesetet a magyar középhegységekben vagy a Tátrában olyan helyeken, ahol a „nincs szolgáltatás” felirat fogadja őket a kijelzőn. Akik így jártak, azok eddig csak a szerencsében bízhattak, de az új generációs mobilok már a világűrből kérnek segítséget. Nem kell hozzá előfizetés, sem méregdrága műholdas telefon, csak egy tiszta rálátás az égre és a műholdas segélykérő már intézi a többit.

Ennyi az egész: a műholdas segélykérő funkció Magyarországon is élesedett. Fotó: Chris G / Pexels (illusztráció)

Amikor a térerő cserben hagy

A mobilhálózatok árnyékában, mély völgyekben vagy sűrű erdőkben a hagyományos segélyhívás esélytelen. Ilyenkor jön a képbe a műholdas SOS funkció. 

Ez a technológia nem a földi tornyokat, hanem az alacsony pályán keringő műholdakat használja.

Bár internetezni vagy videót hívni nem lehet vele, egy speciálisan tömörített segélykérő üzenetet – a pontos GPS-koordinátáiddal együtt – szinte bárhonnan képes eljuttatni a mentőegységekhez.


 Így működik a műholdas segélykérő

Ha bajba kerülsz és nincs térerő, a telefonod automatikusan felajánlja a műholdas opciót. A folyamat egyszerű, de fegyelmet igényel:

  1. Kérdőív: A szoftver gyors kérdéseket tesz fel, hogy a mentők már a pontos rálátással indulhassanak útnak.
  2. Célozz az égre: A kijelzőn egy radarhoz hasonló grafika segít, hogy a telefont pontosan a feletted elhaladó műhold felé irányítsd.
  3. Várj türelemmel: Mivel a műholdak messze vannak, egy üzenet elküldése 15 másodperctől percekig is eltarthat.
     

Melyik mobilok tudják ezt?

Magyarországon jelenleg az iPhone 14-es és annál újabb szériák, valamint a Google legfrissebb csúcsmobiljai, a Pixel 9 modellek támogatják alapból a rendszert. Emellett bizonyos strapatelefonok, mint például a CAT S75-ös is rendelkeznek ilyen chippel. 

Fontos tudni, hogy a gyártók ezt a szolgáltatást jelenleg az aktiválástól számított első néhány évben ingyenesen biztosítják.

Magyarországon évente több olyan eset is történik, amikor eltévedt túrázók kerülnek bajba. Nekik óriási segítség a műholdas segélykérő. Fotó: Kamaji Ogino / Pexels (illusztráció)

Gyakorold be, mielőtt élesben kellene!

Ne a kerekerdő közepéről próbáld kitalálni, miután már eltévedtél, hogy hogyan működik a rendszer! Az Apple és a Google is kínál demó módot a beállításokban a Vészhelyzet - SOS menüpont alatt. Itt bárki kipróbálhatja a műholdra való csatlakozást anélkül, hogy valódi riasztást adna le. Egy rövid gyakorlás ez esetben szó szerint életet menthet!

A technológia adott, de a felelősség ettől még a tiéd: indulás előtt töltsd fel a mobilod, és tudd, mit tud a készüléked!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
