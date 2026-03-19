Életmentő mobilok: ne kerülj életveszélybe csak azért, mert nincs térerőd!

Évente tucatnyi túrázó téved el vagy szenved balesetet a magyar középhegységekben vagy a Tátrában olyan helyeken, ahol a „nincs szolgáltatás” felirat fogadja őket a kijelzőn. Akik így jártak, azok eddig csak a szerencsében bízhattak, de az új generációs mobilok már a világűrből kérnek segítséget. Nem kell hozzá előfizetés, sem méregdrága műholdas telefon, csak egy tiszta rálátás az égre és a műholdas segélykérő már intézi a többit.
A mobilhálózatok árnyékában, mély völgyekben vagy sűrű erdőkben a hagyományos segélyhívás esélytelen. Ilyenkor jön a képbe a műholdas SOS funkció.
Ez a technológia nem a földi tornyokat, hanem az alacsony pályán keringő műholdakat használja.
Bár internetezni vagy videót hívni nem lehet vele, egy speciálisan tömörített segélykérő üzenetet – a pontos GPS-koordinátáiddal együtt – szinte bárhonnan képes eljuttatni a mentőegységekhez.
Ha bajba kerülsz és nincs térerő, a telefonod automatikusan felajánlja a műholdas opciót. A folyamat egyszerű, de fegyelmet igényel:
Magyarországon jelenleg az iPhone 14-es és annál újabb szériák, valamint a Google legfrissebb csúcsmobiljai, a Pixel 9 modellek támogatják alapból a rendszert. Emellett bizonyos strapatelefonok, mint például a CAT S75-ös is rendelkeznek ilyen chippel.
Fontos tudni, hogy a gyártók ezt a szolgáltatást jelenleg az aktiválástól számított első néhány évben ingyenesen biztosítják.
Ne a kerekerdő közepéről próbáld kitalálni, miután már eltévedtél, hogy hogyan működik a rendszer! Az Apple és a Google is kínál demó módot a beállításokban a Vészhelyzet - SOS menüpont alatt. Itt bárki kipróbálhatja a műholdra való csatlakozást anélkül, hogy valódi riasztást adna le. Egy rövid gyakorlás ez esetben szó szerint életet menthet!
A technológia adott, de a felelősség ettől még a tiéd: indulás előtt töltsd fel a mobilod, és tudd, mit tud a készüléked!
