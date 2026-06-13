Saját sírjukat ássák: az AI-nak videózzák a munkájukat, hogy az elvehesse tőlük

Futótűzként terjednek a közösségi médiában azok a videók, amelyeken indiai gyári dolgozók kamerákkal a homlokukon vagy a fejükön végzik napi munkájukat. Első látásra úgy tűnhet, mintha a termelékenységet ellenőriznék, a valóság azonban ennél sokkal ijesztőbb. A felvételek ugyanis a mesterséges intelligencia és a humanoid robotok betanítását szolgálják, vagyis a munkások mozdulataiból tanulnak azok a gépek, amelyek az AI által egy nap akár át is vehetik a helyüket.

Az AI sok ember munkáját elveheti a közeljövőben Fotó: 123RF

A kamerák első személyű – úgynevezett egocentrikus – nézetből rögzítik a teljes munkafolyamatot: a kézmozdulatokat, a szerszámhasználatot, a döntéseket és még az apró korrekciókat is.

A cél nem pusztán a megfigyelés, ezekből a felvételekből olyan adatbázisok készülnek, amelyek segítségével a mesterséges intelligencia és a humanoid robotok megtanulhatják, hogyan végeznek el az emberek különböző fizikai munkákat. Az AI számára ugyanis nem elég tudni, hogy egy varrógépet hogyan kell működtetni. Azt is meg kell tanulnia, hogyan fogja meg az ember az anyagot, hogyan korrigálja a hibákat, mikor lassít vagy gyorsít, és milyen mozdulatokat használ a gyakorlatban.

A nagy nyelvi modellek, mint a ChatGPT, szövegekből tanultak. A következő technológiai forradalom azonban a fizikai világ meghódításáról szól.

Az AI fejlesztésbe sok pénzt fektetnek:

Megtudtuk: technológiai cégek egyre több pénzt fektetnek az úgynevezett „Physical AI”, vagyis fizikai mesterséges intelligencia fejlesztésébe. Ebben a versenyben nem a szövegek, hanem az emberi mozgások jelentik a legértékesebb adatforrást.

Az amerikai Instawork például nemrég mutatta be az Instacore nevű rendszert, amely több kamerával és érzékelővel felszerelt mellényt, csuklópántokat és fejkamera-rendszert használ. A dolgozók teljes műszakokat rögzítenek, miközben raktárakban, üzletekben vagy konyhákban dolgoznak. A felvételeket később robotikai cégek használhatják fel a gépek betanítására.

A kamerás AI-betanítás már nem korlátozódik az ipari környezetre. Indiában például olyan projektek is futnak, amelyekben emberek főzést, takarítást, mosogatást vagy egyéb háztartási feladatokat rögzítenek speciális kamerákkal. A cél az, hogy a jövő robotjai ne csak gyártósorokon dolgozzanak, hanem otthonokban is képesek legyenek segíteni. Ezek az adatgyűjtők napi rutinjukat filmezik végig, miközben a rendszer figyelmezteti őket, ha a kamera nem megfelelően rögzíti a mozdulataikat.