Az orvosok hagyták volna meghalni az anyukát, a mesterséges intelligencia segítette az aggódó családot

A 34 éves Pratik Desai akkor kezdett el mesterséges intelligencia segítségével programot fejleszteni, amikor édesanyja negyedik stádiumú rákdiagnózisa után hatalmasat csalódott az orvosokban. Állítása szerint semmit sem tettek azért, hogy életben tartsák az anyukáját, ezért maga építette fel a szükséges segítséget.

Anyukája rákdiagnózisa után fordult a mesterséges intelligenciához

Fotó: tadamichi / shutterstock

Így segítette a mesterséges intelligencia a családot

Pratik anyukája a 70. születésnapját ünnepelte és teljesen egészségesnek tűnt, ám egy hónappal később gyomorfájdalmak miatt került kórházba. Bár az orvosok nem akarták onkológushoz küldeni, a család ezt nem fogadta el. Végül 4. stádiumú nyombél-adenokarcinómát diagnosztizáltak nála.

Az orvosok nem igazán foglalkoztak kezelési lehetőségekkel, lényegében azt mondták a családnak, hogy várják meg a nő halálát. Pratik ezt nem fogadta el:

Először arra kértem a mesterséges intelligenciát, hogy tegyen engem szakértővé a 4. stádiumú nyombél-adenokarcinóma területén, hogy megértsem, mivel állunk szemben.

Ezután orvosi véleményeket és kórházakat is így kutatott fel - így talált rá középiskolás exbarátnőjére, aki időközben onkológus lett, és hozzá kértek időpontot. Pratik anyukája a diagnózis után 76 napot élt, ebből 67 napot kórházban töltött. A család egyszer sem érezte úgy, hogy az orvosok valóban életben próbálták volna tartani. Egy alkalommal még egy CT alapján készült téves diagnózist is kaptak - erre is a mesterséges intelligencia segítségével jöttek rá.

Pratik elmondta milyen kérdéseket tett fel a chatbotnak:

Miről kell tudnom a holnapi időpontra? Milyen másodvéleményeket kellene kérnem? Mi tűnik gyanúsnak, amit nem szabadna elengednem?

Bár a fejlesztő elismeri, hogy az eszköz nem tökéletes, mégis óriási segítség volt számára. 1600 oldalnyi orvosi dokumentum gyűlt össze, amit egyedül képtelen lett volna átolvasni és fejben tartani. A chatbotot folyamatosan az anyukája ágya mellett ülve fejlesztette, miközben az orvosok gyakran kritizálták - Pratik szerint azonban az esetek 70%-ában igaza volt.

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Ekkor a mesterséges intelligencia tüdőembólia szövődményeire figyelmeztette és igaza lett. Bár anyukája életét nem mentette meg, most ugyanezt a rendszert több barátja is használja, akiknek családtagjai szintén orvosi segítségre szorulnak - írja az AOL.