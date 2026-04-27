Figyelem! Ez az új hiba az Androidnál tönkreteheti a telefonodat

Súlyos hibára hívták fel a figyelmet, amely az Android eszközöknél lépett fel, és máris számtalan felhasználó jelezte, hogy érintett benne. A beszámolók szerint a telefonok akkumulátora hirtelen aggasztó sebességgel kezdett el lemerülni, függetlenül a készülékek használati idejétől. A hírek szerint mindez egy szoftverfrissítés után vette kezdetét.

Aggasztó hiba lépett fel az Android készülékeknél

A 9to5Google sasszemű csapata figyelt fel arra, ahogy az Android-felhasználók hirtelen elözönlötték a fórumokat, hogy elpanaszolják a problémát: egyikük elmondása szerint jelenleg naponta háromszor kell töltenie a telefonját, hogy a képernyő egyáltalán világítson.

Mi is a probléma, és pontosan kiket érint?

A jelek szerint a Google Pixel telefoncsaládját sújtotta ez az akkumulátorhiba, az amerikai technológiai óriás pedig már elismerte, hogy a probléma valós, és keresik rá a megoldást.

Az érintett eszközök közé tartozik a Pixel 10 Pro XL, a Pixel 9 Pro XL, a Pixel 9 Pro, a Pixel 8 Pro és a Pixel 7A.

A 9to5Google szerint a problémát a CPU, vagyis a központi feldolgozóegység elindulása okozza: ez azt jelenti, hogy a telefon folyamatosan fut a háttérben, még akkor is, ha a képernyő ki van kapcsolva és nincsen használatban, ami igencsak nagy fejtörést okoz a felhasználóknak.

Pixel 7A – mind az én telefonomon, mind a feleségemnél ez a probléma áll fenn március közepe óta. A mobilok hirtelen 20%-ról 0-ra csökkennek, lassan töltődnek, és kikapcsolt állapotban is lemerülnek az akkumulátorok

- számolt be róla az egyikük.

A Pixel 9 Pro XL telefonom akkumulátora a márciusi frissítés után kezdett lemerülni. Most a márciusi frissítés után naponta háromszor kell töltenem. A telefonom akkumulátora akkor is lemerül, ha nem használom éjszaka. Lefekvés előtt teljesen feltöltöttem a telefonomat, és amikor felébredtem, már csak 30% maradt. Ez iszonyúan bosszantó

- erősítette meg egy másik felhasználó.

A megoldás erre a problémára egyelőre még kérdéses. A Mirror a cikkében megerősítette, hogy a Google már tudatában van a helyzetnek, és keresik is rá a megoldást.