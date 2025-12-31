Ezek az év legemlékezetesebb kütyüjei – 2025-ös tech összefoglaló

Ebben az évben továbbra is az okostelefonok uralták le a techpiacot, de idén több más területen is látványosan előreléptek a tech cégek. Elég csak megemlíteni, hogy az okosórák és a fitneszeszközök is egy új szintre léptek a mesterséges intelligencia bevonásával, miközben a gamerek is egy teljesen új márkájú kézi konzollal gazdagodtak.

Összegyűjtöttük azokat a tech-kütyüket, amelyek idén igazán emlékezetesek voltak Fotó: Maruzhenko Yaroslav / 123RF

A hajlítható mobilok generációja most érkezett meg igazán: Samsung Galaxy Z Fold 7

A 2025-ös év egyik legnagyobb nyertese egyértelműen a Samsung Galaxy Z Fold 7 volt. A hajlítható okostelefonok eddig sokak számára csak technológiai érdekességnek számítottak, ám a legújabb modellek már valódi alternatívát kínálnak a klasszikus csúcsmobilokkal szemben. A kiforrottabb hajlítható kijelző, az erős Snapdragon 8 Elite processzor és a kimondottan jól használható multitasking funkciók révén a Fold 7 sokak szemében az első „igazi”, prémium hatású hajlítható telefon a piacon.

A Samsung idei hajlítható telefonja igencsak strapabíróra sikerült Fotó: Northfoto

Az okosórák újdonsága: már nemcsak mérnek, hanem segítenek is

A viselhető technológiai eszközök idén komoly átalakuláson mentek keresztül. Érdemes tudni, hogy az okosórák és sportórák már messze nem csak a lépések számolásáról vagy a pulzus méréséről szólnak. A mesterséges intelligenciának köszönhetően egyre több modell vált egyfajta személyes asszisztenssé: edzésajánlásokat adnak, egészségügyi mintázatokat elemeznek, sőt bizonyos esetekben akár valós idejű fordítást is kínálnak.

Ebben a szekcióban két terméket emelünk ki.

A Garmin Forerunner szériája a hosszú üzemidejével és a profi sportfunkciókkal hódít, míg az Apple Watch Ultra 3 a strapabíró kialakításával és az extrém sportokra szabott megoldásaival keltett feltűnést.

Az Apple Watch Ultra 3 ott erősített, ahol kellett Fotó: i viewfinder / shutterstock

A kézi konzolok új generációja: megérkezett az ROG Xbox Ally

A játékiparban az idei év egyik legizgalmasabb történése a ROG Xbox Ally megjelenése volt, amely az ASUS és a Microsoft közös fejlesztéseként érkezett. A Windows 11-et futtató kézikonzol hardveresen már a PC-s játékélmény biztosítását célozta meg, miközben hordozható formájában kínál hozzáférést a legnagyobb játékokhoz.