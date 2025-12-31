Ezek az év legemlékezetesebb kütyüjei – 2025-ös tech összefoglaló

Ebben az évben továbbra is az okostelefonok uralták le a techpiacot, de idén több más területen is látványosan előreléptek a tech cégek. Elég csak megemlíteni, hogy az okosórák és a fitneszeszközök is egy új szintre léptek a mesterséges intelligencia bevonásával, miközben a gamerek is egy teljesen új márkájú kézi konzollal gazdagodtak.
A 2025-ös év egyik legnagyobb nyertese egyértelműen a Samsung Galaxy Z Fold 7 volt. A hajlítható okostelefonok eddig sokak számára csak technológiai érdekességnek számítottak, ám a legújabb modellek már valódi alternatívát kínálnak a klasszikus csúcsmobilokkal szemben. A kiforrottabb hajlítható kijelző, az erős Snapdragon 8 Elite processzor és a kimondottan jól használható multitasking funkciók révén a Fold 7 sokak szemében az első „igazi”, prémium hatású hajlítható telefon a piacon.
A viselhető technológiai eszközök idén komoly átalakuláson mentek keresztül. Érdemes tudni, hogy az okosórák és sportórák már messze nem csak a lépések számolásáról vagy a pulzus méréséről szólnak. A mesterséges intelligenciának köszönhetően egyre több modell vált egyfajta személyes asszisztenssé: edzésajánlásokat adnak, egészségügyi mintázatokat elemeznek, sőt bizonyos esetekben akár valós idejű fordítást is kínálnak.
Ebben a szekcióban két terméket emelünk ki.
A Garmin Forerunner szériája a hosszú üzemidejével és a profi sportfunkciókkal hódít, míg az Apple Watch Ultra 3 a strapabíró kialakításával és az extrém sportokra szabott megoldásaival keltett feltűnést.
A játékiparban az idei év egyik legizgalmasabb történése a ROG Xbox Ally megjelenése volt, amely az ASUS és a Microsoft közös fejlesztéseként érkezett. A Windows 11-et futtató kézikonzol hardveresen már a PC-s játékélmény biztosítását célozta meg, miközben hordozható formájában kínál hozzáférést a legnagyobb játékokhoz.
A készletek már néhány órával az előrendelés megnyitása után elfogytak, ami egyértelmű jele annak, hogy a kézi konzolok piaca újra az aranykorát éli, és hogy a kompromisszummentes teljesítmény már nem csak az asztali gépek kiváltsága.
Ha már a kézi konzoloknál tartunk, akkor a Nintendo sem maradhat ki az év nagy dobásai közül. A Switch 2 megjelenése óriási érdeklődést váltott ki, hiszen az elődei sikeres koncepcióját vitte tovább, miközben jelentős hardveres fejlesztéseket kapott.
Az egyik legérdekesebb újdonság az idei évben az okos gyűrűk volt. A RENPHO Lynx Smart Ring például egy jó példa arra, hogy az egészség- és aktivitáskövetés már nem feltétlenül igényel egy nagy kijelzővel rendelkező órát. Ez a diszkrét gyűrű kényelmes alternatívát kínál azoknak, akik folyamatos monitorozást szeretnének, de nem rajonganak a klasszikus okosórákért.
Bár nem tartozik a klasszikus “kütyük" közé, de az LG G5 OLED televízió sok szakértő szerint az idei év egyik legkiemelkedőbb tech terméke lett.
Az idei év kínálata világosan megmutatta, hogy az innováció nem lassul és ez jó előjel a következő évekre nézve.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.