Scherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Felícia, Bernát névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Másodpercek alatt feltörhető a Windows 11, súlyos biztonsági rést találtak

Windows 11
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 17:00
sérülékenységBitLockerbiztonsági rés
Újabb komoly problémára figyelmeztetnek a szakértők. A Windows 11 esetében a BitLocker sérülékenysége révén a támadók megfelelő tudással néhány másodperc alatt hozzáférhetnek titkosított adatainkhoz is.

Úgy tűnik, hiába javították korábban a BitLocker sebezhetőségét, Windows 11 alatt így is kijátszható az adattitkosítás. 

Windows 11
Aki ért hozzá, tulajdonképpen néhány másodperc alatt kijátszhatja a Windows 11 beépített védelmi funkcióját, a BitLockert. Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Súlyos sérülékenységet fedeztek fel a Windows 11-ben

Egy biztonsági hiba révén fizikai hozzáféréssel rendelkező támadók másodpercek alatt megkerülhetik a rendszer alapértelmezett BitLocker-titkosítását, és hozzáférhetnek az eszközön tárolt adatokhoz még a helyreállítási kulcs ismerete nélkül is. 

Mi az a helyreállítási kulcs? 

Egy 48 számjegyű kód, amely lehetővé teszi a BitLockerrel titkosított meghajtók feloldását, ha a rendszer nem tud automatikusan hozzáférést biztosítani.

Súlyos sérülékenységet találtak a Windows 11-ben, melynek következtében a fizikai hozzáféréssel rendelkező rosszindulatú felek másodpercek alatt megkerülhetik a rendszer BitLocker-védelmét, hozzáférve a titkosított meghajtóhoz 

– számolt be róla az Ars Technika. A biztonsági rést YellowKeynek nevezték el, és a hiba révén megkerülhetők a Windows 11 alapértelmezett BitLocker-beállításai, amelyek a teljes rendszermeghajtót védik. 

A titkosítás célja eredetileg az lenne, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá az eszközön tárolt adatokhoz még akkor sem, ha fizikailag megszerzik a laptopot vagy a háttértárat. 

A YellowKey azonban képes kijátszani ezt a védelmet. A támadáshoz ugyan szükség van egyszeri fizikai hozzáférésre az adott számítógéphez, de ez vállalati vagy kormányzati környezetben nem jelenthet gondot.

Különösen kellemetlen időzítés ez, hiszen a Microsoft nemrég, áprilisban adott ki egy hatalmas biztonsági frissítési csomagot a Windows 11-hez. A javítócsomag összesen 167 hibát foltozott be, köztük több kritikus sérülékenységet is.

A mostani eset azonban arra utal, hogy a Windows 11 védelmi rendszere továbbra sem tekinthető teljesen biztonságosnak, pedig a titkosítás hasznos, és folyamata a BitLocker-beállításával kezdődik.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu