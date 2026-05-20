Másodpercek alatt feltörhető a Windows 11, súlyos biztonsági rést találtak

Úgy tűnik, hiába javították korábban a BitLocker sebezhetőségét, Windows 11 alatt így is kijátszható az adattitkosítás.

Súlyos sérülékenységet fedeztek fel a Windows 11-ben

Egy biztonsági hiba révén fizikai hozzáféréssel rendelkező támadók másodpercek alatt megkerülhetik a rendszer alapértelmezett BitLocker-titkosítását, és hozzáférhetnek az eszközön tárolt adatokhoz még a helyreállítási kulcs ismerete nélkül is.

Mi az a helyreállítási kulcs? Egy 48 számjegyű kód, amely lehetővé teszi a BitLockerrel titkosított meghajtók feloldását, ha a rendszer nem tud automatikusan hozzáférést biztosítani.

– számolt be róla az Ars Technika. A biztonsági rést YellowKeynek nevezték el, és a hiba révén megkerülhetők a Windows 11 alapértelmezett BitLocker-beállításai, amelyek a teljes rendszermeghajtót védik.

A titkosítás célja eredetileg az lenne, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá az eszközön tárolt adatokhoz még akkor sem, ha fizikailag megszerzik a laptopot vagy a háttértárat.

A YellowKey azonban képes kijátszani ezt a védelmet. A támadáshoz ugyan szükség van egyszeri fizikai hozzáférésre az adott számítógéphez, de ez vállalati vagy kormányzati környezetben nem jelenthet gondot.

Különösen kellemetlen időzítés ez, hiszen a Microsoft nemrég, áprilisban adott ki egy hatalmas biztonsági frissítési csomagot a Windows 11-hez. A javítócsomag összesen 167 hibát foltozott be, köztük több kritikus sérülékenységet is.

A mostani eset azonban arra utal, hogy a Windows 11 védelmi rendszere továbbra sem tekinthető teljesen biztonságosnak, pedig a titkosítás hasznos, és folyamata a BitLocker-beállításával kezdődik.