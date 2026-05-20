Sorsfordító idők jönnek: a Plútó retrográd elhozza a változást, amire 4 csillagjegy már régóta áhítozik

Hatalmas, kozmikus tisztítótűz vette kezdetét: május 7-én irányt váltott a Vízöntő jegyében a Plútó retrográd, és megkezdődött a bolygó hátrálása, ami egészen október 15-ig tart. Jamie Partridge asztrológus szerint ez a bolygóállás nem viccel, kőkemény belső munkára kényszerít minket. Ugyanakkor hozzátette, hogy a 2026-os Plútó retrográd a jótékonysággal, az áldozathozatallal, a felajánlással és ami a legfontosabb, a kapukkal hozható összefüggésbe. Ez a rejtélyes energia most kíméletlenül elpusztítja a régit, de kizárólag azért, hogy helyet teremtsen az újnak. Bár a változás drasztikus lesz, négy csillagjegynek végre beérik a gyümölcs.

Ezt hozza a Plútó retrográd: mutatjuk, kik a csillagjegyek legnagyobb nyertesei!

Bak

Az anyagi helyzet ritkán változik meg egyik napról a másikra, de te most a kivétel lehetsz! Helena Hathor asztrológus szerint a retrográd Plútó alatt hatalmas változást fogsz látni a pénzügyi összképedben. Ez az időszak azonban komoly tudatosságot igényel: árgus szemekkel figyeld a költéseidet! Hathor figyelmeztet: ez a személyes javaid teljes metamorfózisa, ami megköveteli, hogy elengedj mindent, ami nem hozzád tartozik. Változtass a pénzhez való hozzáállásodon, dobj ki mindent, ami energiát szív – legyen az egy mérgező barát vagy egy felesleges munka –, mert a takarítás a kulcs a bőséghez!

Vízöntő

Mivel a Plútó éppen a te jegyedben hátrál, senki sem érzi meg ezt a brutális energiát jobban, mint te. Az asztrológus szerint most hatalmas léptekkel haladsz a sorsod beteljesülése felé, és októberig mindenkit kisöpörsz az életedből, aki hátráltat.

A retrográdba lépő Plútó tisztán megmutatja, kik azok az emberek, akik megakadályozzák, hogy bőséget teremts az életedben, és kik azok, akik folyamatosan ingerelnek, valamint alacsony rezgésen tartanak

– magyarázza Hathor. Nem lesz könnyű a szakítás, de amint kiteszed az energiavámpírok szűrét, mágnesként fogod vonzani a sikert.

Ikrek

Úgy érezted, unalmas az életed? Kapaszkodj meg, mert felpörögnek az események! 84 év után először jár az Uránusz a jegyedben, de a Plútó teszi fel a pontot az i-re. Hathor szerint ugyanis globális lehetőségek fognak megnyílni előtted. Akár az is megtörténhet, hogy egy éjszaka alatt hírnévre teszel szert, vagy emberek tömegeit bűvölőd el a kisugárzásoddal. Nagyon figyelj arra, mit mondasz és teszel: az ijesztő tempó ellenére hamar rájössz, hogy pont erre a pörgésre vágytál!