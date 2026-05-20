„Richárd üldözte Vandát a halálba”– szívszaggató fogadalmat tett a Szentlőrincen meghalt 17 éves lány családja

Május 18-án bejelentés érkezett a segélyhívó központhoz, hogy egy fiatal lány kizuhant a negyedik emeletről Szentlőrincen. A mentők azonnal a helyszínre siettek, és megkezdték a 17 éves Vanda újraélesztését. Miután stabilizálták az állapotát, kórházba szállították, ám az életét végül nem lehetett megmenteni.
Vanda nagymamája a családi házukban fogadta a Bors munkatársait. A patinás, rendben tartott épületet gondozott kert övezi.
Mi egész életünkben dolgoztunk, soha nem bántottunk senkit. Becsületes életet élünk, a fiam sikeres vállalkozó volt. Állatokkal foglalkozott, csak szegény sajnos két évvel ezelőtt rákban elhunyt 43 évesen
– kezdte Gyöngyi, és hozzátette: biztos benne, hogy a fia megmentette volna Vandát attól a férfitől, akitől a lányt az egész család óva intette.
Mi nem olyanok vagyunk, mint Richárdék! Az a fiú mindig is munkakerülő és semmirekellő volt. Úgy tűnik, hogy most már gyilkos is
– fakadt ki a nagymama.
Richárd korábban négy évig járt Kornéliával, Vanda unokatestvérével. A család úgy tudja, hogy a férfi őt is rendszeresen bántalmazta.
Kornéliát még meg tudtuk menteni. Vandát nem sikerült. Az unokám ősszel elment a diszkóba, ahol találkozott Richárddal. Megkérte a férfit, hogy hozza haza, és sajnos akkor jóban lettek. Tudtuk róla, hogy egy aljas ember, ez pedig be is bizonyosodott, amikor rászoktatta Vandát a drogokra. Az unokám iskolába és KRESZ-tanfolyamra is járt, de Richárd mindkét helyről kiszedte
– részletezte az összetört nagymama.
Vanda a tiltás ellenére találkozgatott a férfival, egy nap pedig hozzá is költözött. Az asszony elmondása szerint a férfi hálátlan is volt, mivel szinte Vanda családja tartotta el őt. Nem dolgozott, mindig ők vásároltak be neki.
Az unokámat többször hazahoztuk, de ő mindig visszaszökött. Egy idő után az édesanyja inkább vett egy lakást Szentlőrincen Vandának, hogy legalább a közelünkben legyen. Oda költözött be néhány hónapja Richárddal. Az összes bútorát vitte magával, hogy berendezze az ingatlant. Most úgy látom, ha nincs az a lakás, Vanda még ma is él. Tulajdonképpen megvettük neki a halált
– csuklott el Gyöngyi hangja.
Vanda és Richárd kapcsolata igencsak viharos volt. A férfi rendszeresen megverte. Hétfőn reggel is összevesztek, Richárd pedig tört-zúzott a lakásban. A kislány eddig tisztázatlan körülmények között kizuhant a negyedik emeleti lakás erkélyéről. A rendőrök a férfit gyilkossággal gyanúsítják, a bíróság pedig 30 napra elrendelte a férfi letartóztatását.
Az biztos, hogy Richárd üldözte Vandát a halálba!
– fakadt ki Gyöngyi, aki képtelenségnek tartja azt a verziót, hogy a lány menekülés közben kiugrott az erkélyről. Egy szemtanú állítólag látta, hogy Richárd kidobja.
A család felháborítónak tartja, hogy a szomszédok annak ellenére nem hívtak segítséget, hogy hallották a lány elkeseredett kiabálását.
„Még nekünk se telefonáltak, hogy baj lehet! Bezzeg amikor Vanda felfúrt egy képet a falra, akkor rögtön jelentkeztek, hogy zavarja őket a gép hangja!” – emlékezett vissza a nagymama.
A füvön fekvő lányt többen is azonnal észrevették. A családot Csilla értesítette a történtekről.
Drága Vanda hason feküdt és vérzett. Azonnal telefonáltam az édesanyjának. Ő annyit kérdezgetett, hogy „Meghalt a lányom, meghalt a lányom?”, és természetesen iderohant
– elevenítette fel a szörnyű perceket a helyszínen az egyik szemtanú.
Ágotához nem sokkal később Gyöngyi is csatlakozott.
Próbáltam beszélni az unokámhoz, de szerintem már halott volt. Hiába mondogattam neki, hogy „Vandám, kelj föl”!, nem reagált
– mondta az asszony, majd hozzátette, hogy ekkor felnézett az erkélyre, ahol ott állt Richárd. Azt kiabálta fel neki: „Ugorj le te is, te rohadék!”.
A mentősök nem engedtek hozzá egy méternél közelebb. Azt mondták, ne akadályozzam az újraélesztést. Mikor betették a mentőbe, azt hittem, mégis van remény, de tévedtem. A kórházban meghalt a drága lányunokám
– mondta Gyöngyi, aki úgy tudja, hogy a lány gerince több helyen is eltört. Egy biztos: Vanda megpróbált a férfi elől elmenekülni a lakásból. A nagymama a földön fekvő unokája kezében még látta a kulcscsomót.
Az asszony ezek után az elhunyt fia sírjához, a hatszemélyes kriptához vezetett bennünket.
„Drága fiam! Kedves Jojám! Nekem kellene itt feküdnöm helyetted! Most Vandát is melléd temetjük” – zokogott Gyöngyi.
