„Richárd üldözte Vandát a halálba”– szívszaggató fogadalmat tett a Szentlőrincen meghalt 17 éves lány családja

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 18:00
Fia sírjánál tett fogadalmat a 17 évesen feltehetően meggyilkolt lány nagymamája, hogy a család nem hagyja annyiban a Vandával történteket. A bíróság elrendelte a tinédzser párja, Richárd letartóztatását. A gyászoló Gyöngyi elmondása szerint bármennyire is próbálták a kamaszlányt óvni a férfitől, nem jártak sikerrel. Május 18-án a két fiatal vitatkozott egymással, majd Vanda kizuhant a negyedik emeletről.
Május 18-án bejelentés érkezett a segélyhívó központhoz, hogy egy fiatal lány kizuhant a negyedik emeletről Szentlőrincen. A mentők azonnal a helyszínre siettek, és megkezdték a 17 éves Vanda újraélesztését. Miután stabilizálták az állapotát, kórházba szállították, ám az életét végül nem lehetett megmenteni.

Vanda kizuhant a negyedik emeletről, a kórházban belehalt a sérüléseibe Fotó: Bors

Vanda nagymamája a családi házukban fogadta a Bors munkatársait. A patinás, rendben tartott épületet gondozott kert övezi.

Mi egész életünkben dolgoztunk, soha nem bántottunk senkit. Becsületes életet élünk, a fiam sikeres vállalkozó volt. Állatokkal foglalkozott, csak szegény sajnos két évvel ezelőtt rákban elhunyt 43 évesen

 – kezdte Gyöngyi, és hozzátette: biztos benne, hogy a fia megmentette volna Vandát attól a férfitől, akitől a lányt az egész család óva intette. 

Mi nem olyanok vagyunk, mint Richárdék! Az a fiú mindig is munkakerülő és semmirekellő volt. Úgy tűnik, hogy most már gyilkos is

– fakadt ki a nagymama.

Richárd korábban négy évig járt Kornéliával, Vanda unokatestvérével. A család úgy tudja, hogy a férfi őt is rendszeresen bántalmazta.

Kornéliát még meg tudtuk menteni. Vandát nem sikerült. Az unokám ősszel elment a diszkóba, ahol találkozott Richárddal. Megkérte a férfit, hogy hozza haza, és sajnos akkor jóban lettek. Tudtuk róla, hogy egy aljas ember, ez pedig be is bizonyosodott, amikor rászoktatta Vandát a drogokra. Az unokám iskolába és KRESZ-tanfolyamra is járt, de Richárd mindkét helyről kiszedte

 – részletezte az összetört nagymama. 

Vanda a tiltás ellenére találkozgatott a férfival, egy nap pedig hozzá is költözött. Az asszony elmondása szerint a férfi hálátlan is volt, mivel szinte Vanda családja tartotta el őt. Nem dolgozott, mindig ők vásároltak be neki. 

Az unokámat többször hazahoztuk, de ő mindig visszaszökött. Egy idő után az édesanyja inkább vett egy lakást Szentlőrincen Vandának, hogy legalább a közelünkben legyen. Oda költözött be néhány hónapja Richárddal. Az összes bútorát vitte magával, hogy berendezze az ingatlant. Most úgy látom, ha nincs az a lakás, Vanda még ma is él. Tulajdonképpen megvettük neki a halált

 – csuklott el Gyöngyi hangja.

Vitatkoztak, majd Vanda kizuhant a negyedik emeletről

Vanda és Richárd kapcsolata igencsak viharos volt. A férfi rendszeresen megverte. Hétfőn reggel is összevesztek, Richárd pedig tört-zúzott a lakásban. A kislány eddig tisztázatlan körülmények között kizuhant a negyedik emeleti lakás erkélyéről. A rendőrök a férfit gyilkossággal gyanúsítják, a bíróság pedig 30 napra elrendelte a férfi letartóztatását.

Az biztos, hogy Richárd üldözte Vandát a halálba!

 – fakadt ki Gyöngyi, aki képtelenségnek tartja azt a verziót, hogy a lány menekülés közben kiugrott az erkélyről. Egy szemtanú állítólag látta, hogy Richárd kidobja.

A család felháborítónak tartja, hogy a szomszédok annak ellenére nem hívtak segítséget, hogy hallották a lány elkeseredett kiabálását.

„Még nekünk se telefonáltak, hogy baj lehet! Bezzeg amikor Vanda felfúrt egy képet a falra, akkor rögtön jelentkeztek, hogy zavarja őket a gép hangja!” – emlékezett vissza a nagymama. 

A füvön fekvő lányt többen is azonnal észrevették. A családot Csilla értesítette a történtekről.

Drága Vanda hason feküdt és vérzett. Azonnal telefonáltam az édesanyjának. Ő annyit kérdezgetett, hogy „Meghalt a lányom, meghalt a lányom?”, és természetesen iderohant

 – elevenítette fel a szörnyű perceket a helyszínen az egyik szemtanú.

Ágotához nem sokkal később Gyöngyi is csatlakozott.

Próbáltam beszélni az unokámhoz, de szerintem már halott volt. Hiába mondogattam neki, hogy „Vandám, kelj föl”!, nem reagált

 – mondta az asszony, majd hozzátette, hogy ekkor felnézett az erkélyre, ahol ott állt Richárd. Azt kiabálta fel neki: „Ugorj le te is, te rohadék!”

A mentősök nem engedtek hozzá egy méternél közelebb. Azt mondták, ne akadályozzam az újraélesztést. Mikor betették a mentőbe, azt hittem, mégis van remény, de tévedtem. A kórházban meghalt a drága lányunokám

 – mondta Gyöngyi, aki úgy tudja, hogy a lány gerince több helyen is eltört. Egy biztos: Vanda megpróbált a férfi elől elmenekülni a lakásból. A nagymama a földön fekvő unokája kezében még látta a kulcscsomót.

Az asszony ezek után az elhunyt fia sírjához, a hatszemélyes kriptához vezetett bennünket.

Drága fiam! Kedves Jojám! Nekem kellene itt feküdnöm helyetted! Most Vandát is melléd temetjük” – zokogott Gyöngyi. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
