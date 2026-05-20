„Richárd üldözte Vandát a halálba”– szívszaggató fogadalmat tett a Szentlőrincen meghalt 17 éves lány családja

Május 18-án bejelentés érkezett a segélyhívó központhoz, hogy egy fiatal lány kizuhant a negyedik emeletről Szentlőrincen. A mentők azonnal a helyszínre siettek, és megkezdték a 17 éves Vanda újraélesztését. Miután stabilizálták az állapotát, kórházba szállították, ám az életét végül nem lehetett megmenteni.

Vanda kizuhant a negyedik emeletről, a kórházban belehalt a sérüléseibe

Vanda nagymamája a családi házukban fogadta a Bors munkatársait. A patinás, rendben tartott épületet gondozott kert övezi.

Mi egész életünkben dolgoztunk, soha nem bántottunk senkit. Becsületes életet élünk, a fiam sikeres vállalkozó volt. Állatokkal foglalkozott, csak szegény sajnos két évvel ezelőtt rákban elhunyt 43 évesen

– kezdte Gyöngyi, és hozzátette: biztos benne, hogy a fia megmentette volna Vandát attól a férfitől, akitől a lányt az egész család óva intette.

Mi nem olyanok vagyunk, mint Richárdék! Az a fiú mindig is munkakerülő és semmirekellő volt. Úgy tűnik, hogy most már gyilkos is

– fakadt ki a nagymama.

Richárd korábban négy évig járt Kornéliával, Vanda unokatestvérével. A család úgy tudja, hogy a férfi őt is rendszeresen bántalmazta.

Kornéliát még meg tudtuk menteni. Vandát nem sikerült. Az unokám ősszel elment a diszkóba, ahol találkozott Richárddal. Megkérte a férfit, hogy hozza haza, és sajnos akkor jóban lettek. Tudtuk róla, hogy egy aljas ember, ez pedig be is bizonyosodott, amikor rászoktatta Vandát a drogokra. Az unokám iskolába és KRESZ-tanfolyamra is járt, de Richárd mindkét helyről kiszedte

– részletezte az összetört nagymama.

Vanda a tiltás ellenére találkozgatott a férfival, egy nap pedig hozzá is költözött. Az asszony elmondása szerint a férfi hálátlan is volt, mivel szinte Vanda családja tartotta el őt. Nem dolgozott, mindig ők vásároltak be neki.

Az unokámat többször hazahoztuk, de ő mindig visszaszökött. Egy idő után az édesanyja inkább vett egy lakást Szentlőrincen Vandának, hogy legalább a közelünkben legyen. Oda költözött be néhány hónapja Richárddal. Az összes bútorát vitte magával, hogy berendezze az ingatlant. Most úgy látom, ha nincs az a lakás, Vanda még ma is él. Tulajdonképpen megvettük neki a halált

– csuklott el Gyöngyi hangja.