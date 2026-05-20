Hoppá! A Jonas Brothers tagjáról nevezte el gyermekét egy rajongó

Egy pár a Jonas Brothers egyik tagjáról nevezte el gyermekét, miután kapcsolatuk két fontos mérföldköve is a zenekar koncertjeihez kötődött.

A pár és a Jonas Brothers-t összekötő évek

Leda és vőlegénye, Lucas Carvalho 2023 augusztusában jegyezte el egymást, amit egy New York-i Jonas Brothers koncerttel ünnepeltek meg. Két évvel később a pár - akik még azelőtt megvették a jegyeket, hogy megtudták volna, gyermeket várnak - egy New Jersey-i fellépésen vett részt, ahol az énekesek a műsor során segítettek nekik felfedni a baba nemét.

Azt szeretném, hogy a nemfelfedés a Jonas Brothers koncertjén legyen

- mondta el Leda, amikor megtudta, hogy várandós.

Ezt egy Instagram-videó segítségével érték el, amelyben a követőik próbálták felhívni a banda figyelmét a történetükre. A zenekar közösségimédia-menedzsere ezután felvette a kapcsolatot a leendő szülőkkel. A fellépés során Joe Jonas elkérte a pártól a borítékot, amely a nemet rejtette, majd bejelentette, hogy fiút várnak. A terem ezután kék fényekbe borult, ezzel ünnepelve a különleges pillanatot.

Leda - aki januárban adott életet gyermekének -, 2025 októberében elárulta, hogy a fiukat Josephnek nevezik el. A névválasztással Joe Jonas előtt tisztelegtek, hiszen ő jelentette be a gyermekük nemét, ráadásul a név jelentése is közel áll hozzájuk:

A jelentése: az, aki örömet hoz. És a fiunk valóban sok örömet hozott nekünk.

A szülők ezután részt vettek a zenekar május 13-i koncertjén is a brazíliai São Paulóban. Leda ekkor egy olyan pólót viselt, amelyen kisfia arca és a „Baby Joe. A Jonas Brothers első számú rajongója” felirat szerepelt.

Leda ezúttal is Instagramon próbálta felhívni magukra a zenekar figyelmét, a bejegyzést pedig a koncert egyik szponzora, a Santander Bank vette észre.

Nagyon örülnénk a lehetőségnek, hogy találkozhassunk veletek, és megköszönhessük, hogy részesei voltatok életünk egyik legfelejthetetlenebb pillanatának és kisfiunk történetének

- írta akkor Leda.

A nő később elmondta, a találkozás hihetetlenül különleges pillanat volt számára, örömében még a sminkjét is lesírta. Hozzátette: amikor gyermeke nagyobb lesz, szeretnék majd személyesen is bemutatni majd őt Jonas Brothers tagjainak - írja a People.