Kiadta az Apple a figyelmeztetést: minden iPhone-felhasználónak lépnie kell, azonnal

Kétségtelen, hogy sokáig járta az a hír az iPhone-okról és az Apple egyéb termékeiről, hogy sokkal biztonságosabbak, mint bármi más. Mostanában azonban sajnos bármennyire is igyekszik mindent megtenni a cég a felhasználók védelme érdekében, a hackerek is alaposan belehúztak. Nem véletlenül: a világ egyik legnagyobb és legnépszerűbb márkája ugyanis egyúttal milliárdnyi célpontot is jelent számukra...
Az Apple hivatalosan is elérhetővé tette (immár nem csak tesztverzióban, hanem teljes egészében) friss operációs rendszere, az iOS 26 legújabb, 4-es verzióját. Az iOS 26.4 számos újítást alkalmaz, többek közt nyolc új emojit is találhatunk benne - ugyanakkor van egy sokkal fontosabb, bár kevésbé hangzatos része is a frissítésnek: a fejlesztők nem kevesebb, mint 37 felfedezett biztonsági rést foltoztak be. Noha részletekbe menően egy cég sem szokta világgá kürtölni, hogy mik ezek, nehogy a hackerek gyorsan kihasználják a gyenge pontokat, amíg nem került fel a telefonok többségére az új rendszer, az biztos, hogy nem apró kellemetlenségekről van szó csupán.
Az Apple ugyanis egy figyelmeztetést is mellékelt az iOS 26.4-hez, méghozzá azt, hogy minden iPhone-os a lehető leghamarabb váltson az új verzióra a saját biztonsága érdekében!
Egy biztonságtechnikai szakértő a Forbes-nak azonban arról beszélt: a javítások egyike egy olyan lyukat foltozott be, ami lehetővé tette, hogy a kiberbűnözők átvegyék az irányítást a telefonunk felett. Nos, ez kétségtelenül igen súlyos biztonsági hiányosság, azaz teljes mértékben érthető az Apple sürgetése a frissítés tekintetében.
