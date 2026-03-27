Kiadta az Apple a figyelmeztetést: minden iPhone-felhasználónak lépnie kell, azonnal

Kétségtelen, hogy sokáig járta az a hír az iPhone-okról és az Apple egyéb termékeiről, hogy sokkal biztonságosabbak, mint bármi más. Mostanában azonban sajnos bármennyire is igyekszik mindent megtenni a cég a felhasználók védelme érdekében, a hackerek is alaposan belehúztak. Nem véletlenül: a világ egyik legnagyobb és legnépszerűbb márkája ugyanis egyúttal milliárdnyi célpontot is jelent számukra...

IPhone-os vagy? Azonnal lépned kell!

Az Apple hivatalosan is elérhetővé tette (immár nem csak tesztverzióban, hanem teljes egészében) friss operációs rendszere, az iOS 26 legújabb, 4-es verzióját. Az iOS 26.4 számos újítást alkalmaz, többek közt nyolc új emojit is találhatunk benne - ugyanakkor van egy sokkal fontosabb, bár kevésbé hangzatos része is a frissítésnek: a fejlesztők nem kevesebb, mint 37 felfedezett biztonsági rést foltoztak be. Noha részletekbe menően egy cég sem szokta világgá kürtölni, hogy mik ezek, nehogy a hackerek gyorsan kihasználják a gyenge pontokat, amíg nem került fel a telefonok többségére az új rendszer, az biztos, hogy nem apró kellemetlenségekről van szó csupán.