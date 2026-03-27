Kiadta az Apple a figyelmeztetést: minden iPhone-felhasználónak lépnie kell, azonnal

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 09:30
Nem árt komolyan venni az almás cégóriás szavait! Ez minden iPhone-osnak fontos!

Kétségtelen, hogy sokáig járta az a hír az iPhone-okról és az Apple egyéb termékeiről, hogy sokkal biztonságosabbak, mint bármi más. Mostanában azonban sajnos bármennyire is igyekszik mindent megtenni a cég a felhasználók védelme érdekében, a hackerek is alaposan belehúztak. Nem véletlenül: a világ egyik legnagyobb és legnépszerűbb márkája ugyanis egyúttal milliárdnyi célpontot is jelent számukra...

Fotó: Unsplash

Az Apple hivatalosan is elérhetővé tette (immár nem csak tesztverzióban, hanem teljes egészében) friss operációs rendszere, az iOS 26 legújabb, 4-es verzióját. Az iOS 26.4 számos újítást alkalmaz, többek közt nyolc új emojit is találhatunk benne - ugyanakkor van egy sokkal fontosabb, bár kevésbé hangzatos része is a frissítésnek: a fejlesztők nem kevesebb, mint 37 felfedezett biztonsági rést foltoztak be. Noha részletekbe menően egy cég sem szokta világgá kürtölni, hogy mik ezek, nehogy a hackerek gyorsan kihasználják a gyenge pontokat, amíg nem került fel a telefonok többségére az új rendszer, az biztos, hogy nem apró kellemetlenségekről van szó csupán.

Az Apple ugyanis egy figyelmeztetést is mellékelt az iOS 26.4-hez, méghozzá azt, hogy minden iPhone-os a lehető leghamarabb váltson az új verzióra a saját biztonsága érdekében!

Egy biztonságtechnikai szakértő a Forbes-nak azonban arról beszélt: a javítások egyike egy olyan lyukat foltozott be, ami lehetővé tette, hogy a kiberbűnözők átvegyék az irányítást a telefonunk felett. Nos, ez kétségtelenül igen súlyos biztonsági hiányosság, azaz teljes mértékben érthető az Apple sürgetése a frissítés tekintetében. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
