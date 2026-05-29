Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Magdolna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Figyelmeztet a WhatsApp – 5 funkció, amely életmentő lehet

WhatsApp
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 11:15
átveréscsalás
Senki se szeretné az adatait, kontaktjait illetékteleneknek kiadni. A WhatsApp felhívta a felhasználók figyelmét 5 olyan funkcióra, amellyel megvédhetjük magunkat.

A csalók egyre dörzsöltebbek, az átverések napról napra finomhangoltabbak, még a legtapasztaltabb WhatsApp felhasználók is könnyen bedőlhetnek egy-egy csalásnak. Ezért hívja fel a figyelmet a WhatsApp erre az öt életmentő funkcióra.

Fontos védelmi funkciókra hívja fel a figyelmet a WhatsApp
Figyelmeztette felhasználóit a WhatsApp / Fotó: Pixabay

Így védekezhetünk a WhatsApp-on próbálkozó csalók ellen

A WhatsApp felhasználók naponta ki vannak téve a csalásoknak. A kamu hívásokkal, mesterséges intelligenciával létrehozott videóüzenetekkel nem csupán pénzt, hanem az érzékeny adatainkat, a kontaktjainkat is megszerezhetik a csalók

Az AI megjelenésével már olyan átverésekre is képesek, hogy egy pillanatra nem jutna eszünkbe, hogy mindez nem igaz. Sok esetben akkor kapcsolunk, amikor az adatainkat vagy a pénzünket már ellopták.

Az ilyesfajta átverésekkel szemben megvédhetjük magunkat. Bár ahányféle védekezés, annyiféle kiskapu is létezhet, a WhatsApp felhívta a figyelmet 5 olyan funkcióra, amivel felkészülhetünk az ilyen csalásokra.

  • Ismeretlen hívások némítása: Ezzel eleve kizárhatjuk a nemkívánatos hívásokat. A későbbiekben ellenőrizhetjük, ki hívott minket, így mi is leszűrhetjük az olyan ismerősöket, akiknek csak nem volt meg a száma, és akik valóban átverésre készültek.
  • Context cards: Ez a funkció jelenik meg, ha új üzenetet kapunk; jelzi, hogy megvan-e az adott kontakt a mi telefonkönyvünkben, benne vagyunk-e közös WhatsApp csoportokban, a más országból származik az illető vagy ha csak nemrég jelentkezett a felületre. Ezek alapján könnyen megállapítható, hogy csalóval van-e dolgunk.
  • Figyelmeztetés képernyőmegosztás előtt: A csalók gyakran ráveszik az áldozatokat, hogy képernyőmegosztással érzékeny információkat olvassanak le. A megosztás előtti figyelmeztetés intő jel lehet a felhasználóknak.
  • Értesítés külső eszközökről: A csalók megpróbálhatják a saját eszközüket összekapcsolni a miénkkel. Az erről szóló értesítésben azt is jelzik, honnan próbáltak meg rákapcsolódni. Ezeket a próbálkozásokat mi is letilthatjuk.
  • Kétlépcsős azonosítás: Az információs világban az egyik legmagasabb fokú védettséget jelenti. A hatjegyű PIN kóddal a csalók akkor sem tudnának belépni, ha megszereznék a belépési adatainkat.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu