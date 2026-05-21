Szoktál telefonnal fizetni? Figyelj, így verhetnek át a csalók

A wallet szolgáltatás sajnos nemcsak a felhasználók, de a csalók számára is lehetővé teszi, hogy egyetlen érintéssel – vagy a csalók esetében érintés nélkül – pénzt tudunk utalni. Ezt sajnos rosszindulatúan ki tudják használni.
Manapság könnyen fizethetünk az ellenszolgáltatásokért, szinte minden az okostelefonunkban összpontosul. Éppen ezért fontos odafigyelnünk a csalásokra, hiszen akár egy érintéssel rossz helyre utalhatjuk a pénzt.
Nemrégiben több panasz is érkezett a Pi Network felhasználóitól, hogy a csalók meggyőző wallet felületeket készítenek, amivel megtévesztik a felhasználókat. Bár ez elsősorban a kriptovalutát használókat érinti, a csalók akár a mi felületünkhöz is hozzáférhetnek.
Így próbálhatnak átverni minket:
Semmilyen körülmények között ne adjuk ki senkinek az egyszer használatos jelszót, a PIN kódot vagy bármilyen biztonsági adatot! Állítsunk be biometrikus azonosítást minden tranzakcióhoz és fizetéshez. A Google Pay lehetővé teszi, hogy igazoljuk a kedvezményezettet utalás előtt, így elkerülhetjük, hogy illetékteleneknek utaljunk pénzt. Technikai segítség esetén ellenőrizzük a Google Wallet Súgóját; csak az ott található elérhetőség hiteles.
