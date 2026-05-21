Szoktál telefonnal fizetni? Figyelj, így verhetnek át a csalók

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 16:30
Szoktál a telefonoddal fizetni? Elképzelhető, hogy a wallet szolgáltatáson keresztül jutnak el hozzánk a csalók. Veszélyben lehet a mi pénztárcánk is?

A wallet szolgáltatás sajnos nemcsak a felhasználók, de a csalók számára is lehetővé teszi, hogy egyetlen érintéssel – vagy a csalók esetében érintés nélkül – pénzt tudunk utalni. Ezt sajnos rosszindulatúan ki tudják használni.

Google Wallet
Átverhetnek a wallet szolgáltatásban? / Fotó: AntGor /  Shutterstock 

Így próbálnak pénzt leemelni wallet-en keresztül 

Manapság könnyen fizethetünk az ellenszolgáltatásokért, szinte minden az okostelefonunkban összpontosul. Éppen ezért fontos odafigyelnünk a csalásokra, hiszen akár egy érintéssel rossz helyre utalhatjuk a pénzt.

Nemrégiben több panasz is érkezett a Pi Network felhasználóitól, hogy a csalók meggyőző wallet felületeket készítenek, amivel megtévesztik a felhasználókat. Bár ez elsősorban a kriptovalutát használókat érinti, a csalók akár a mi felületünkhöz is hozzáférhetnek. 

Így próbálhatnak átverni minket:

  • Az egyszer használható jelszó, vagyis az OTP (One-Time Passcode) kijátszása például gyakori módja az átverésnek. A Google Wallet esetében a csalók egy hamis weboldalt csinálnak, általában egy kormányzati szervnek, üzemnek vagy szolgáltatásnak álcázva magukat. A kártyaadataink megadása után a csalók hozzáadják a kártyánkat a saját eszközükhöz, majd rávesznek minket, hogy az egyszer használatos jelszót adjuk meg nekik, ezzel máris hozzáférnek a kártyánkhoz. Innentől kezdve a saját telefonjukkal is levehetnek pénzt a kártyánkról.
  • Létezik az úgynevezett "Ghost-Tapping" (szellem-érintés), amelynek lényege, hogy érintés nélkül, pusztán az eszközünk közelébe kerülve, egy rejtett kártyaolvasó szoftverrel rákapcsolódnak a bankkártyánkra és azon keresztül emelnek le pénzt tőlünk. Ezt általában nem vesszük észre, csak akkor, amikor a tranzakció már megkezdődött.
  • Ennél egyszerűbb átverés, amikor a Google Pay-en keresztül kérnek pénzt egy barátunk, rokonunk vagy egy megbízható platform nevében (mint pl. a Facebook Marketplace nevében). Előfordul az is, hogy a Google technikai munkatársaként vagy a bankunk megbízottjaként "figyelmeztetnek", hogy feltörték a fiókunkat és kérik a jelszavunkat, PIN kódunkat

Hogyan védhetjük meg magunkat ezektől? 

Semmilyen körülmények között ne adjuk ki senkinek az egyszer használatos jelszót, a PIN kódot vagy bármilyen biztonsági adatot! Állítsunk be biometrikus azonosítást minden tranzakcióhoz és fizetéshez. A Google Pay lehetővé teszi, hogy igazoljuk a kedvezményezettet utalás előtt, így elkerülhetjük, hogy illetékteleneknek utaljunk pénzt. Technikai segítség esetén ellenőrizzük a Google Wallet Súgóját; csak az ott található elérhetőség hiteles.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
