Szoktál telefonnal fizetni? Figyelj, így verhetnek át a csalók

A wallet szolgáltatás sajnos nemcsak a felhasználók, de a csalók számára is lehetővé teszi, hogy egyetlen érintéssel – vagy a csalók esetében érintés nélkül – pénzt tudunk utalni. Ezt sajnos rosszindulatúan ki tudják használni.

Így próbálnak pénzt leemelni wallet-en keresztül

Manapság könnyen fizethetünk az ellenszolgáltatásokért, szinte minden az okostelefonunkban összpontosul. Éppen ezért fontos odafigyelnünk a csalásokra, hiszen akár egy érintéssel rossz helyre utalhatjuk a pénzt.

Nemrégiben több panasz is érkezett a Pi Network felhasználóitól, hogy a csalók meggyőző wallet felületeket készítenek, amivel megtévesztik a felhasználókat. Bár ez elsősorban a kriptovalutát használókat érinti, a csalók akár a mi felületünkhöz is hozzáférhetnek.

Így próbálhatnak átverni minket:

Az egyszer használható jelszó, vagyis az OTP (One-Time Passcode) kijátszása például gyakori módja az átverésnek. A Google Wallet esetében a csalók egy hamis weboldalt csinálnak, általában egy kormányzati szervnek, üzemnek vagy szolgáltatásnak álcázva magukat. A kártyaadataink megadása után a csalók hozzáadják a kártyánkat a saját eszközükhöz, majd rávesznek minket, hogy az egyszer használatos jelszót adjuk meg nekik, ezzel máris hozzáférnek a kártyánkhoz. Innentől kezdve a saját telefonjukkal is levehetnek pénzt a kártyánkról.

Létezik az úgynevezett "Ghost-Tapping" (szellem-érintés), amelynek lényege, hogy érintés nélkül, pusztán az eszközünk közelébe kerülve, egy rejtett kártyaolvasó szoftverrel rákapcsolódnak a bankkártyánkra és azon keresztül emelnek le pénzt tőlünk. Ezt általában nem vesszük észre, csak akkor, amikor a tranzakció már megkezdődött.

Ennél egyszerűbb átverés, amikor a Google Pay-en keresztül kérnek pénzt egy barátunk, rokonunk vagy egy megbízható platform nevében (mint pl. a Facebook Marketplace nevében). Előfordul az is, hogy a Google technikai munkatársaként vagy a bankunk megbízottjaként "figyelmeztetnek", hogy feltörték a fiókunkat és kérik a jelszavunkat, PIN kódunkat

Hogyan védhetjük meg magunkat ezektől?