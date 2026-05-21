Termékvisszahívást jelentett be a Nébih: nagy a baj ezzel a maggal

Csíráztatásra árult lucernát hívott vissza a forgalomból mikrobiológiai kifogások miatt a gyártó – közölte az MTI-vel csütörtökön a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).
A Nébih honlapján közzétett felhívás szerint a Dénes Natura Lucerna 200 grammos kiszerelésben kapható, a szennyezett alapanyag Olaszországból származik, RASFF referencia száma 2026.3378. A kifogásolt tételek száma minőségmegőrzési idővel L064164 és 2027.05.01., L064455 és 2027.05.31., L065024 és 2027.07.31., L065682 és 2027.10.30.
A felhívást a Dénes-Natura Kft. is közzétette a honlapján. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy a kifogásolt termékeket ne fogyasszák el.
