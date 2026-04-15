Rendszerfejlesztést jelentett be a Raiffeisen Bank - Ezeket a szolgáltatásokat érinti

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 20:40
Raiffeisen Bank InternationalRaiffeisenbanküzemszünet
Rövid fennakadásokra lehet számítani. A Raiffeisen Bank közleménye szerint az éjszakai órákban történik majd a rendszerfejlesztés.

Rendszerfejlesztést jelentett be az egyik hazai pénzintézet, amely több szolgáltatást is érinthet az éjszakai órákban. A Raiffeisen Bank közleménye szerint rövid ideig fennakadásokra kell számítani, írja a baon.

Üzemszünet jön a Raiffeisen Banknál
Üzemszünet jön a Raiffeisen Banknál
Fotó: Raiffeisen Bank

Üzemszünet jön a Raiffeisen Banknál

A Raiffeisen Bank fontos tájékoztatást adott ki: április 23-án hajnalban rendszerfejlesztést végeznek, amely ideiglenesen befolyásolhatja a banki szolgáltatások működését. Bár a karbantartás nem tart sokáig, bizonyos funkciók esetében rövid idejű akadozás is előfordulhat. A tájékoztatás szerint a munkálatokat 2026. április 23-án, 00:00 és 02:00 között végzik el. Erre az időszakra a bank a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdet.

A Raiffeisen Bank közleménye alapján több mindennapi banki funkció is érintett lehet. 

  • Az ügyfelek rövid, 5–10 perces lassulást vagy akadozást tapasztalhatnak a bankkártyás és hitelkártyás tranzakciók során, beleértve a fizetéseket és a készpénzfelvételt is. 
  • Emellett a digitális pénztárcákhoz, például az Apple Wallethez és a Google Wallethez történő kártyahozzáadás is érintett lehet, ahogyan az ATM-es készpénzbefizetés, az egyenleglekérdezés, valamint az új bankkártyák és hitelkártyák igénylése is.

Bár a fennakadások csak rövid ideig tartanak, érdemes előre tervezni. Ha lehet, a fontosabb banki műveleteket ne ebben az időszakban intézzük, különösen a fizetéseket vagy a készpénzfelvételt.

Miért van szükség a fejlesztésre?

A bankok rendszeresen végeznek karbantartásokat és fejlesztéseket annak érdekében, hogy szolgáltatásaik biztonságosabbak és gyorsabbak legyenek. A Raiffeisen Bank esetében is egy előre tervezett rendszerfejlesztésről van szó.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu