Hihetetlen funkciót kapott a telefonod az új frissítéssel

Sokan viselik éjszaka is az Apple Watch készüléket, hogy nyomon kövessék az alvásukat, illetve az egészségügyi szenzorok adatait. Az óra az iOS Alvásidő-beosztás funkciójával összekapcsolva eddig csuklórezgéssel ébresztette a felhasználót a hagyományos, hangos telefonos riasztás helyett.

A telefonod legújabb funkciójáról még biztos nem hallottál / Fotó: SB Arts Media / Shutterstock

Ez kétségkívül kényelmes megoldás, kevésbé hirtelen, ráadásul a párunkat vagy akár a kisbabát sem veri fel azonnal az ágy mellett megszólaló ébresztő. A módszernek azonban akadt egy komoly hátránya: a rezgés sokaknál egyszerűen nem bizonyult elég erősnek ahhoz, hogy valóban felébredjenek rá.

Az új iOS 26.4 frissítéssel ezen változtatott az Apple. Azok az iPhone-felhasználók, akik Apple Watchban alszanak, mostantól egyszerre kaphatják meg a csuklón érzékelhető rezgést és az iPhone hangos ébresztését is.

Így kapcsolható be az új ébresztési funkció a telefonodon

Először is frissíteni kell a telefont:

Beállítások → Általános → Szoftverfrissítés

Ezután kétféleképpen lehet bekapcsolni az opciót.

1. lehetőség – az Egészség appból

Egészség alkalmazás → Böngészés → Alvás → Teljes ütemezés és beállítások → Ütemezés szerkesztése → „Mindig szóljon az iPhone-on” bekapcsolása

2. lehetőség – az Óra appból

Óra alkalmazás → Ébresztő fül → Alvásidő-beosztás ébresztésének szerkesztése → kapcsoló bekapcsolása

A kapcsoló csak akkor jelenik meg, ha:

már be van állítva Alvásidő-beosztás,

valamint a telefonhoz párosítva van egy Apple Watch.



Mielőtt valaki teljesen erre bízná a reggeli ébresztést, érdemes ellenőrizni néhány további beállítást is, mert ezek befolyásolhatják, hogy az iPhone valóban lejátssza-e a hangos riasztást:

a Fókusz mód nincs-e bekapcsolva,

a némítás nincs-e aktiválva,

illetve a Bluetooth-hang nincs-e egy másik eszközre irányítva.

Ha ezek közül valamelyik aktív, előfordulhat, hogy a telefon nem ad ki hangot, hiába van engedélyezve az új funkció – írja a LadBible.