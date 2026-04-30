Hihetetlen funkciót kapott a telefonod az új frissítéssel

Sokan viselik éjszaka is az Apple Watch készüléket, hogy nyomon kövessék az alvásukat, illetve az egészségügyi szenzorok adatait. Az óra az iOS Alvásidő-beosztás funkciójával összekapcsolva eddig csuklórezgéssel ébresztette a felhasználót a hagyományos, hangos telefonos riasztás helyett.
Ez kétségkívül kényelmes megoldás, kevésbé hirtelen, ráadásul a párunkat vagy akár a kisbabát sem veri fel azonnal az ágy mellett megszólaló ébresztő. A módszernek azonban akadt egy komoly hátránya: a rezgés sokaknál egyszerűen nem bizonyult elég erősnek ahhoz, hogy valóban felébredjenek rá.
Az új iOS 26.4 frissítéssel ezen változtatott az Apple. Azok az iPhone-felhasználók, akik Apple Watchban alszanak, mostantól egyszerre kaphatják meg a csuklón érzékelhető rezgést és az iPhone hangos ébresztését is.
Először is frissíteni kell a telefont:
Beállítások → Általános → Szoftverfrissítés
Egészség alkalmazás → Böngészés → Alvás → Teljes ütemezés és beállítások → Ütemezés szerkesztése → „Mindig szóljon az iPhone-on” bekapcsolása
Óra alkalmazás → Ébresztő fül → Alvásidő-beosztás ébresztésének szerkesztése → kapcsoló bekapcsolása
A kapcsoló csak akkor jelenik meg, ha:
Mielőtt valaki teljesen erre bízná a reggeli ébresztést, érdemes ellenőrizni néhány további beállítást is, mert ezek befolyásolhatják, hogy az iPhone valóban lejátssza-e a hangos riasztást:
Ha ezek közül valamelyik aktív, előfordulhat, hogy a telefon nem ad ki hangot, hiába van engedélyezve az új funkció – írja a LadBible.
