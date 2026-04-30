Hihetetlen funkciót kapott a telefonod az új frissítéssel

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 13:10
Hasznos újítást hozott az iOS 26.4 azoknak, akiknek mindig problémájuk van az ébresztővel.

Sokan viselik éjszaka is az Apple Watch készüléket, hogy nyomon kövessék az alvásukat, illetve az egészségügyi szenzorok adatait. Az óra az iOS Alvásidő-beosztás funkciójával összekapcsolva eddig csuklórezgéssel ébresztette a felhasználót a hagyományos, hangos telefonos riasztás helyett.

A telefonod legújabb funkciójáról még biztos nem hallottál / Fotó: SB Arts Media /  Shutterstock 

Ez kétségkívül kényelmes megoldás, kevésbé hirtelen, ráadásul a párunkat vagy akár a kisbabát sem veri fel azonnal az ágy mellett megszólaló ébresztő. A módszernek azonban akadt egy komoly hátránya: a rezgés sokaknál egyszerűen nem bizonyult elég erősnek ahhoz, hogy valóban felébredjenek rá.

Az új iOS 26.4 frissítéssel ezen változtatott az Apple. Azok az iPhone-felhasználók, akik Apple Watchban alszanak, mostantól egyszerre kaphatják meg a csuklón érzékelhető rezgést és az iPhone hangos ébresztését is.

Így kapcsolható be az új ébresztési funkció a telefonodon

Először is frissíteni kell a telefont:

Beállítások → Általános → Szoftverfrissítés

Ezután kétféleképpen lehet bekapcsolni az opciót.

1. lehetőség – az Egészség appból

Egészség alkalmazás → Böngészés → Alvás → Teljes ütemezés és beállítások → Ütemezés szerkesztése → „Mindig szóljon az iPhone-on” bekapcsolása

2. lehetőség – az Óra appból

Óra alkalmazás → Ébresztő fül → Alvásidő-beosztás ébresztésének szerkesztése → kapcsoló bekapcsolása

A kapcsoló csak akkor jelenik meg, ha:

  • már be van állítva Alvásidő-beosztás,
  • valamint a telefonhoz párosítva van egy Apple Watch.
     

Mielőtt valaki teljesen erre bízná a reggeli ébresztést, érdemes ellenőrizni néhány további beállítást is, mert ezek befolyásolhatják, hogy az iPhone valóban lejátssza-e a hangos riasztást:

  • a Fókusz mód nincs-e bekapcsolva,
  • a némítás nincs-e aktiválva,
  • illetve a Bluetooth-hang nincs-e egy másik eszközre irányítva.

Ha ezek közül valamelyik aktív, előfordulhat, hogy a telefon nem ad ki hangot, hiába van engedélyezve az új funkció – írja a LadBible.

 

