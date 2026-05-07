Így alakulnak a külföldi nyaralások árai idén

A 2026-os év egyik legnagyobb gazdasági és logisztikai kihívása a globális kerozinellátás megingása, amelyet a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság erősítette fel. Ez hat a magyar utazók hangulatára is: egyre többen bizonytalanodnak el, halasztják el a foglalást vagy aggódnak a már meglévő külföldi utazásaik miatt. A szakma szerint azonban a félelem jelentős része inkább kommunikációs eredetű, mint valós kockázat.

Nem érdemes visszamondani a külföldi utazásokat

Foglaljunk külföldi utazást vagy ne?

Sajtos Gábor, Tenerifén élő utazásszakértő, a Holiday in Tenerife.EU tulajdonosa és a Tenerife titkai útikönyv társszerzője naponta találkozik ezekkel a kérdésekkel.

Azt látjuk, hogy hatalmas a félelemkeltés mindenfelől, még az utazáshoz egyáltalán nem értő influenszerek is ezzel a témával próbálják növelni a nézettségüket. Teljesen téves irányba viszik a párbeszédet, ami felesleges pánikot okoz az utasok körében. A valóság ezzel szemben sokkal stabilabb és kiszámíthatóbb

– mondja a szakértő.

A valóság: a légitársaságok nem leállnak, hanem alkalmazkodnak

Az iparági adatok alapján a nyári szezon alapjai már most jelentős részben biztosítottak. A légitársaságok előre lekötött készletekkel dolgoznak, és folyamatosan optimalizálják működésüket. A diverzifikált ellátási láncok – különösen Európában – szintén stabilitást adnak, miközben a turizmus gazdasági súlya miatt az államoknak is érdekük a zavartalan működés.

A válságra adott válasz nem a járatok tömeges leállítása, hanem a finomhangolás. Elsősorban a gyengén teljesítő, rövidebb útvonalak kerülhetnek veszélybe, miközben a hosszabb, nyereséges járatok stabilak maradnak. Ide tartozik a Budapest–Tenerife útvonal is, amely a légitársaságok számára kiemelten fontos.

A légitársaságok nem állnak le, hanem optimalizálnak. A jól működő, magas kihasználtságú útvonalak – mint például Tenerife – az átlagosnál stabilabb helyzetben vannak. Ezek azok a járatok, amelyekre folyamatos kereslet van, így gazdaságilag is megéri fenntartani őket még drágább üzemanyag mellett is

– hangsúlyozza Sajtos Gábor.