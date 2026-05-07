Így alakulnak a külföldi nyaralások árai idén

A 2026-os év egyik legnagyobb gazdasági és logisztikai kihívása a globális kerozinellátás megingása, amelyet a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság erősítette fel. Ez hat a magyar utazók hangulatára is: egyre többen bizonytalanodnak el, halasztják el a foglalást vagy aggódnak a már meglévő külföldi utazásaik miatt. A szakma szerint azonban a félelem jelentős része inkább kommunikációs eredetű, mint valós kockázat.
Sajtos Gábor, Tenerifén élő utazásszakértő, a Holiday in Tenerife.EU tulajdonosa és a Tenerife titkai útikönyv társszerzője naponta találkozik ezekkel a kérdésekkel.
Azt látjuk, hogy hatalmas a félelemkeltés mindenfelől, még az utazáshoz egyáltalán nem értő influenszerek is ezzel a témával próbálják növelni a nézettségüket. Teljesen téves irányba viszik a párbeszédet, ami felesleges pánikot okoz az utasok körében. A valóság ezzel szemben sokkal stabilabb és kiszámíthatóbb
– mondja a szakértő.
Az iparági adatok alapján a nyári szezon alapjai már most jelentős részben biztosítottak. A légitársaságok előre lekötött készletekkel dolgoznak, és folyamatosan optimalizálják működésüket. A diverzifikált ellátási láncok – különösen Európában – szintén stabilitást adnak, miközben a turizmus gazdasági súlya miatt az államoknak is érdekük a zavartalan működés.
A válságra adott válasz nem a járatok tömeges leállítása, hanem a finomhangolás. Elsősorban a gyengén teljesítő, rövidebb útvonalak kerülhetnek veszélybe, miközben a hosszabb, nyereséges járatok stabilak maradnak. Ide tartozik a Budapest–Tenerife útvonal is, amely a légitársaságok számára kiemelten fontos.
A légitársaságok nem állnak le, hanem optimalizálnak. A jól működő, magas kihasználtságú útvonalak – mint például Tenerife – az átlagosnál stabilabb helyzetben vannak. Ezek azok a járatok, amelyekre folyamatos kereslet van, így gazdaságilag is megéri fenntartani őket még drágább üzemanyag mellett is
– hangsúlyozza Sajtos Gábor.
A kerozin világpiaci ára nagy mértékben emelkedett egy év alatt, ami jelentős nyomást helyez a légitársaságokra. Az üzemanyag a légitársaságok egyik legnagyobb költségtétele, így a drágulás elkerülhetetlenül megjelenhet a jegyárakban is. Magyarország helyzete ugyanakkor stabilabb az átlagnál. A hazai ellátást a százhalombattai finomító biztosítja, így nincs közvetlen hiány, és a forint erősödése is tompítja az importált költségnövekedést. Ez azt jelenti, hogy bár drágulás várható, a rendszer nem omlik össze.
A jelenlegi piaci környezet egyik legfontosabb tanulsága, hogy a korábban jól működő last minute stratégia idén visszaüthet. A légitársaságok nem engedhetik meg maguknak a veszteséges működést, ezért inkább törölnek egy gyengén teljesítő járatot, mintsem olcsón értékesítsék a maradék helyeket.
A szakértők szerint átlagosan 15–20 százalékos drágulással kell számolni, különösen a népszerű európai útvonalakon. A kereslet ugyanakkor továbbra is erős, így a késlekedés könnyen magasabb árakat eredményezhet.
Most nem érdemes kivárni. Amikor az első bizonytalanság elmúlik, a foglalások hirtelen megugranak, és ez gyors áremelkedést hoz. Nálunk a nyári előre lekötött repülőhelyek már elkeltek, az ügyfeleink 52%-a már tavaly is 6–12 hónappal előre foglalt. Aki biztosan utazni szeretne, annak érdemes minél előbb dönteni. Ha pedig járattörlés történik, az utasoknak ilyen helyzetben is vannak jogaik, jellemzően átfoglalás vagy visszatérítés merülhet fel
– teszi hozzá a Tenerifén élő utazásszakértő.
A piaci átrendeződés egyik nyertese a Kanári-szigetek, különösen Tenerife. A keleti térségek bizonytalansága miatt a kereslet egyre inkább nyugati irányba tolódik, a stabil és jól elérhető úti célok felé. Tenerife ebben a helyzetben ideális választás: egzotikus élményt kínál, mégis viszonylag rövid repülőúttal elérhető. A sziget iránti érdeklődés már most érezhetően növekszik, amit a szállásárak emelkedése is jelez.
„Az idei szezonra kifejezetten erős, akár rekordközeli keresletet látunk Tenerifén. A szállásárak már most magasabbak, mint tavaly, ami egyértelműen mutatja, hogy a piac előre reagál. Sokan a bizonytalanabb régiók helyett inkább egy kiszámítható, mégis különleges úti célt választanak” – mondja a szakértő.
Nézd meg videón Tenerife csodáit:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.