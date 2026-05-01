Újabb drámai részleteket árult el a nyílt utcán szívműtétet végző orvos

Késszúrás miatt értesítették április végén, egy vasárnapi napon az ügyeleteseket, majd Dr. Dubóczki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosa a helyszínre érkezve, perceken belül összevarrta az áldozat szívét. Elmondásából az is kiderül, hogy a körülmények nem voltak ideálisak, de ha nem cselekedett volna azonnal, az áldozat meghalt volna.
A késes támadás során úgynevezett áthatoló sérülést szenvedett egy fiatalember. Bravúros sebészi beavatkozással sikerült stabilizálni, még mielőtt maradandó károsodást szenvedett volna. Mint kiderült, ilyesfajta beavatkozásra fel vannak készítve a szakemberek, de ritkán kerül rá sor
Szerencsére hazánkban igen alacsony számú az úgynevezett penetráló (áthatoló) sérülés, így kevés ilyen beavatkozást kell végeznünk. Az elmúlt egy évtizedben hozzávetőlegesen 10-15 hasonló beavatkozást végeztünk, melyre egy olyan protokollt dolgoztunk ki, amelyet nemzetközi ajánlások és tapasztalatok, eljárások honosításával hoztunk létre. A légimentés modern történetében 10-15 hasonló beavatkozást végeztünk, mely néhány esetben eredményes volt, de csak rövid távon, így ez valóban egy mentéstörténeti esemény.
– nyilatkozta lapunknak Dubóczki Zsolt. Kiemelte azt is, hogy mivel a a beteg keringése a mentőegység szeme láttára omlott össze, gyors döntést követően elvégezték az életmentő beavatkozást, mely során a szív sérülését ellátták.
A beavatkozás pedig néhány percig tart mindösszesen, ezt követően vérátömlesztésre és további gyógyszeres terápiára is szükség volt a helyszínen
Felmerülhet a kérdés, hogy nem steril, utcai környezetben mennyire biztonságos az efféle műtét. A főorvos szerint a kórházon kívüli életmentő beavatkozások természetükből fakadóan kompromisszumos megoldásokat kívánnak. Itt viszont azt kell mérlegelni, hogy a beavatkozás el nem végzése a beteg halálával jár, míg a beavatkozás elvégzése esélyt ad a túlélésre, ahogy most is történt.
A főorvos arról is tájékoztatott, hogy a helyszíni ellátást követően kiváló kórházi csapatmunkát végeztek a különböző szakterületek orvosai és ápolói, csak így lehetett elérni a hosszú távú túlélést. A beteg jelenleg is kórházban lábadozik.
