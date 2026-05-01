Tragédia érte Paksot, három gyermek maradt félárván

Mély megrendüléssel értesült az NB I-ben ötödik helyen álló Paks, hogy életének 40. évében elhunyt Wégner Richárd. A labdarúgóedző méltósággal viselt súlyos betegség következtében vesztette életét, távozása pótolhatatlan űrt hagyott feleségében és három gyermekében.

Gyász: Elhunyt Wégner Richárd labdarúgóedző / Fotó: Pexels

Elhunyt Wégner Richárd edző

Wégner Richárd pályafutását Kulcson kezdte, ahol utánpótláskorú gyermekek mozgáskoordinációs edzője volt. Munkáját nagy lelkesedéssel, odaadással, precízen végezte, és közben segítette a Paks U8-as, majd U9-es gárdájában csapatkapitányként futballozó, kiemelkedő tehetségnek tartott kisfiát, Dominiket.

Tragikus, hirtelen távozása pótolhatatlan űrt hagyott gyászoló feleségében, Edinában és gyermekeiben, Líviában, Dominikben és Emiliában, valamint mindenkiben, aki ismerte Őt

– számolt be róla a Paks.

A klub a szezon utolsó hazai mérkőzésén, a vasárnapi DVSC elleni találkozón adománygyűjtést szervez Wégner Richárd családjának részére. A stadion A- és C-szektorának bejáratánál adománygyűjtő ládákat helyeznek ki, melyekbe mindenki adakozhat.

Kérjük szurkolóinkat, aki teheti, csatlakozzon a család megsegítéséhez, karöltve munkatársainkkal és labdarúgóinkkal. Fogjunk össze ismét, ahogy azt már jó párszor megtettük! Szurkolóink, fanatikusaink, olvasóink és teljes futballközegünk időről időre bebizonyítja, mekkora ereje és szeretete van, legyen ez most is így, támogassuk a Wégner családot!

– olvasható a Paks által kiadott közleményben.